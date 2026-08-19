Как се променя отношението на Централна Азия към Афганистан

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На 15 август 2026 г. талибаните отбелязаха петата годишнина от управлението си в Афганистан. През това време отношенията между страните от Централна Азия и новия афганистански режим еволюираха от политическа враждебност до практическо икономическо сътрудничество. Кореспондентът на Kazinform от Душанбе изследва ясните уроци, които страните от Централна Азия са извлекли от ситуацията в Афганистан.

Таджикският политолог Шерали Ризойон отбелязва, че юли-август 2026 г. представлява значително предизвикателство за режима на талибаните в Афганистан. За първи път военните и политическите противници на групировката успяха временно да завземат и контролират територия в Бадахшан. Това показва съществуващите проблеми, пред които е изправена администрацията на талибаните поради собствените си ограничения и трябва да намери начини за справянето им в бъдеще.

„Вторият възход на талибаните на власт и последвалите глобални събития, геополитическите конфликти, сдържането на Китай от страна на САЩ, търговските войни на администрацията на Тръмп и нестабилната ситуация в Близкия изток допринесоха за промяна във възприятието за Афганистан в Централна Азия“, отбеляза ораторът.

Преглеждайки петгодишния опит от управлението на талибаните в Афганистан, експертът подчерта следните ключови моменти:

Първо, разпадането на републиката и идването на власт на талибаните демонстрираха непроменените приоритети за развитие на страната. Талибаните не само продължиха изграждането на съществуващи инфраструктурни проекти, като TAPI, CASA-1000 и Трансафганистанската железница, но и започнаха да изпълняват предварително планирани проекти (като канала Кущепа) и стартираха нови транспортни и транзитни проекти.

Второ, талибаните продължават да използват наративите на почти всички предишни правителства във външната си политика относно самоопределението на Афганистан като неутрална страна и като географско пространство между Централна, Източна, Южна Азия и Близкия изток. Разположението на талибаните между тези различни геополитически региони прави въпроса за свързаността през Афганистан от решаващо значение, което е ясно видно във външнополитическия подход на талибаните.

Трето, за всички предишни афганистански правителства взаимодействието с Пакистан и възприятията за тази страна оставаха отделен въпрос, тъй като двете държави се обвиняваха взаимно за всичките си проблеми. През август 2021 г. изглеждаше, че Исламабад, който беше инвестирал значителни усилия в оформянето на талибаните като военно-политическо и религиозно движение и улесни и двата им възхода на власт, е основният бенефициент от възхода на талибаните в Кабул. Впоследствие талибаните започнаха да се дистанцират от Пакистан и днес наративите, преобладаващи по време на републиката, се използват по отношение на тази страна.

„Възходът на талибаните на власт в Афганистан беше шок за държавите от Централна Азия и преоформи регионалната архитектура на сигурност, като намали акцента върху наративите за възприемането на предизвикателства и заплахи и насърчи появата на нови възможности“, каза Шерали Ризойон.

Според него през последните пет години държавите в региона в различна степен започнаха да „откриват“ Юга, който винаги е оставал затворен. Днес държавите от Централна Азия инициират свои собствени транспортни и транзитни проекти, преминаващи от Афганистан до Пакистан и Иран, което ще помогне за диверсифициране на търговските пътища. Ако тези инфраструктурни проекти бъдат успешно реализирани, държавите от региона ще могат да установят баланс в отношенията си със съседните райони.

Експертът отбеляза, че петгодишният опит под управлението на талибаните е научил Централна Азия на два важни урока:

Значението на отделен дневен ред за Афганистан. Страните в региона, под една или друга форма, са разработили свои собствени програми по афганистанския път и са претърпели трансформация. Всяка страна се стреми да използва този прозорец на възможност за реализиране на инфраструктурни проекти. В тази област има взаимен интерес: страните в региона искат достъп до морски пътища през Афганистан до Пакистан или Иран, докато Кабул е заинтересован от намаляване на зависимостта си от другите си съседи за външна търговия. Затварянето на границите на Пакистан от октомври 2025 г. и преориентирането на търговията на Афганистан към Иран и севера демонстрираха значението на подобна диверсификация.

Значението на собственото възприятие на Афганистан. „Стабилната нестабилност“ в Афганистан е повлияла на формирането на ориентирано към сигурността възприятие за страната в Централна Азия. Второто завръщане на талибаните беше съпроводено с нови наративи и днес преобладава икономическият подход. Следователно е „непопулярно“ да се обсъждат предизвикателствата и заплахите за сигурността, когато се говори за Афганистан днес. Въпреки „отхвърлянето“ или намаляването на ориентираното към сигурността възприятие за Афганистан, съществуването на съществуващи заплахи и предизвикателства не изчезва. Следователно е необходим баланс между потенциалните ползи и съществуващите реалности.

Трябва да се отбележи, че Афганистан е уникална страна, където ключови установени наративи се спазват последователно, независимо от естеството на властта, както и от пространството. Възможни са всякакви непредсказуеми събития. Следователно, фокусирането върху Афганистан като съседна държава и насърчаването на икономическия прагматизъм е в дългосрочен интерес на държавите от Централна Азия, заключи Шерали Ризойон.

Новината е публикувана на база споразумение за обмен на информация между Fakti.bg и Kazinform