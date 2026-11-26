ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Това, дето се случва с Благо във Варна, е голяма, ама голяма простотия.

Явно кинтите за този тунел под (или над) Варна са били от изключително значение и с тях компромис не е можело да се направи. Ясно.

Как този проект е влизал и излизал от бюджета на Варна е въпрос с понижена трудност.

Явно и юристите на Благо (всеки се събира със себеподобни и това е отдавнашна грешка на ПП-тата) са направили някаква правна глупост, като са го водили в не съвсем законен отпуск, докато за кратко е прележавал в килията.

Ама то правният капацитет там е ясен още от 2021 г., та няма много какво да му придиряме.

Доброто е, че съдът няма да потвърди извършеното отстраняване на Благо.

Ужасяващо обаче е съобщението (в текст и думи) на настоящата дясна ръка на Благо и верен боец на ПП-тата – Снежана Апостолова:

„Предатели винаги има. Един човек, който е влязъл от нашата квота в ОИК, е гласувал „за“ отстраняването на Коцев.“

После се оказаха двама, ама това са тъпи подробности.

То така е и с хората на Борисов, за които се оказа, че той има, ама нула влияние върху тях. И оръжието, с което остава въоръжен, е да крещи.

И тук, ама точно тук, възниква въпросът:

Кой, абе кой е определял хората, които влизат в „нашата квота“ и в двата случая?

Защото, мисля си, много е готино, когато пишеш листата с потенциалните кандидати, да услужваш на този и на онзи, да се „вслушваш“ в съветите на местния бизнес или, простичко казано, да вписваш в кандидатските си листи хора, посочени от други.

И това не е варненски случай.

Това е практика.

Кинти срещу твой човек (или твои човеци в квотата).

Ама това е толкова ясно и популярно, че не знам защо чак сега изниква на дневен ред.

Абе, хора, който плаща, той поръчва музиката.

Туй днес ли го научавате?

Дори е успех, дето ПП-ДБ-тата са имали само един-двама вписани срещу заплащане, а при ГЕРБ са си... еми, всичките.

И това не е проблем на недовтасалата ни демокрация, а на факта, че всичко е за продан.