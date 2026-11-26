Това, дето се случва с Благо във Варна, е голяма, ама голяма простотия.
Явно кинтите за този тунел под (или над) Варна са били от изключително значение и с тях компромис не е можело да се направи. Ясно.
Как този проект е влизал и излизал от бюджета на Варна е въпрос с понижена трудност.
Явно и юристите на Благо (всеки се събира със себеподобни и това е отдавнашна грешка на ПП-тата) са направили някаква правна глупост, като са го водили в не съвсем законен отпуск, докато за кратко е прележавал в килията.
Ама то правният капацитет там е ясен още от 2021 г., та няма много какво да му придиряме.
Доброто е, че съдът няма да потвърди извършеното отстраняване на Благо.
Ужасяващо обаче е съобщението (в текст и думи) на настоящата дясна ръка на Благо и верен боец на ПП-тата – Снежана Апостолова:
„Предатели винаги има. Един човек, който е влязъл от нашата квота в ОИК, е гласувал „за“ отстраняването на Коцев.“
После се оказаха двама, ама това са тъпи подробности.
То така е и с хората на Борисов, за които се оказа, че той има, ама нула влияние върху тях. И оръжието, с което остава въоръжен, е да крещи.
И тук, ама точно тук, възниква въпросът:
Кой, абе кой е определял хората, които влизат в „нашата квота“ и в двата случая?
Защото, мисля си, много е готино, когато пишеш листата с потенциалните кандидати, да услужваш на този и на онзи, да се „вслушваш“ в съветите на местния бизнес или, простичко казано, да вписваш в кандидатските си листи хора, посочени от други.
И това не е варненски случай.
Това е практика.
Кинти срещу твой човек (или твои човеци в квотата).
Ама това е толкова ясно и популярно, че не знам защо чак сега изниква на дневен ред.
Абе, хора, който плаща, той поръчва музиката.
Туй днес ли го научавате?
Дори е успех, дето ПП-ДБ-тата са имали само един-двама вписани срещу заплащане, а при ГЕРБ са си... еми, всичките.
И това не е проблем на недовтасалата ни демокрация, а на факта, че всичко е за продан.
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