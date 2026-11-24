Демокрацията е проста конструкция. Всички избират, а малцинството се подчинява на мнозинството.
Кофти е, но по-добро не е измислено.
По-старите демокрации имат механизми за контрол, имат граждански общества и най-вече профсъюзи. И така се балансират интересите на малцинството с тези на мнозинството.
Ние сме НЕВТАСАЛА демокрация. Няма гражданско общество, няма контрол, няма профсъюзи, дори няма и демократични в истинския смисъл партии.
Като ги изберат, нашите се затварят в черни коли с бронирани стъкла и през тях гледат как повалената от собствената им охрана възрастна дама се търкаля по улицата.
Контролът се осъществява чрез Фейсбук и чрез попържане на политическата класа.
Може и чрез масови протести и въстания, ама по-рядко.
Но механизъм за сваляне на властта все пак има. Някакъв.
Излизате, много сте, силни сте, настоявате, мръзнете и получавате (може би) оставка.
Но пък НЕ МОЖЕТЕ да поискате оставката на европейското управление. Просто не е измислен механизъм.
Може би световна пролетарска революция би свършила работа, ама едва ли.
Днес аз искам оставката на Урсулите, Мерцовете и Кая Каласите.
Искам тази оставка, защото ТОВА европейско управление е скъпо, неефективно, работи против интересите на европейските граждани и в същото време нагло ги ЛЪЖЕ.
Та искам тази оставка, защото:
Това е най-скъпата администрация в историята на човечеството, която се разхожда с коли, самолети и влакове от точка до точка, за да каже същото, което казва и на предната точка.
Защото европейската бюрокрация в числа означава, че един неин представител (например евродепутат), след като в продължение на 4 години е живял на ваша сметка и сте плащали от кроасана в устата му до тоалетната хартия в училището на децата му, се връща в родината си (ако не остане там отново да работи за вас) с 1 милион евро.
И това не е мит, а реалност.
Готино е, че полезни евродепутати като Ицо Хазарта ще изучат децата си на наша сметка, а последните, за разлика от баща си, после ще знаят език и ще бъдат истински годни да служат на европейската бюрокрация.
Искам оставката, защото вече втори мандат тази бюрокрация се занимава със Зелената сделка, с правото на децата да си сменят пола, с наводняване на европейските държави с тъмнокожи мигранти и превръщането им в гета (по Шкварек).
И вместо да подпомага икономиката на континента, успя само за една петилетка да го превърне в слаба и ненадеждна икономика, накрая на редичката.
Искам оставката най-накрая, защото тази администрация нагло и вулгарно лъже собствените си народи, като им казва, че дава на Украйна КРЕДИТ (СИРЕЧ ЗАЕМ), но не им казва, че този заем е обезпечен /чрез сложна измамна финансова схема/ с бъдещите репарации, които Русия ще плати, като загуби войната.
Сиреч, е НЕОБЕЗПЕЧЕН.
Просто крие от тях, че това е подарък, защото европейското население започва да схваща няколко прости неща.
1. Европейската политическа класа няма, ама абсолютно никаква идея как да спре тази война. Никаква.
Никой не е чувал и дума по този въпрос.
Те чакат смъртта на Путин. Дано няма много двойници. Или Украйна да завземе Москва.
Последното навярно виждате, че не е особено реалистично.
2. Европейското управление отказва да ви каже, че огромната част от стотиците милиарди, ДАРЕНИ на Украйна, потъват в корупционното правителство на Зеленски.
Не ви казва, че най-много се краде от война (те често и затова са войните) и от благотворителност.
Умират хора и дронове, парите си текат, мир не се задава и те нямат никаква, ама никаква идея как да стигнат до него, освен с още война.
3. Да, Путин е диктатор.
На него тази война му трябва. Тя му решава много вътрешни проблеми. Диктаторите често в историята ги решават с отклоняване на вниманието и чрез война.
Но там – между Русия и Украйна – има историческа драма с население отвъд границата, която не е решена и представлява логична (и за едните, и за другите) причина за война.
Малко е като да влезем с войска, за да завземем Охрид, дето си е наш исторически, културно и т.н.
Но основният въпрос е: Къде отиват европейските пари, колко са те и ще се върнат ли някога?
Ето и отговорът:
В каца без дъно (скъпа модерна война плюс корупция).
Милиарди.
И не, няма да се върнат никога.
Това последното би трябвало да е тема на общ референдум. Дали държава по държава, или общ европейски.
Но никога континентът не е давал на правителството си правото да дари безвъзмездно огромна част от обществения ресурс за война, която няма край.
И за това – ние, европейските граждани – трябва да бъдем попитани.
Иначе това не е демокрация, а своеволие.
А изходите са два. Демократичен и трагичен.
Трагичният е, че тъй като европейската власт няма идея как да свърши тази война, единственото, което ѝ остава, е да ни включи в нея.
Извинете.
Демократичният е то европейското управление да бъде сменено.
Затова искам оставката на Урсулите, Мерцовете и Кая Каласите (потомствените демократи).
Под това се подписвам аз, Диана Дамянова (изпъ@дяла бабишкера, русороб и копейка), която знае, че тези нямат план.
Удивително е, че децата и внучетата на ДС са демократи /без план/, а ние, децата на недоубитата буржоазия, сме копейки.
Но така върви животът.
Вие кажете къде да пресрещна Урсулите???
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