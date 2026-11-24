ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Демокрацията е проста конструкция. Всички избират, а малцинството се подчинява на мнозинството.

Кофти е, но по-добро не е измислено.

По-старите демокрации имат механизми за контрол, имат граждански общества и най-вече профсъюзи. И така се балансират интересите на малцинството с тези на мнозинството.

Ние сме НЕВТАСАЛА демокрация. Няма гражданско общество, няма контрол, няма профсъюзи, дори няма и демократични в истинския смисъл партии.

Като ги изберат, нашите се затварят в черни коли с бронирани стъкла и през тях гледат как повалената от собствената им охрана възрастна дама се търкаля по улицата.

Контролът се осъществява чрез Фейсбук и чрез попържане на политическата класа.

Може и чрез масови протести и въстания, ама по-рядко.

Но механизъм за сваляне на властта все пак има. Някакъв.

Излизате, много сте, силни сте, настоявате, мръзнете и получавате (може би) оставка.

Но пък НЕ МОЖЕТЕ да поискате оставката на европейското управление. Просто не е измислен механизъм.

Може би световна пролетарска революция би свършила работа, ама едва ли.

Днес аз искам оставката на Урсулите, Мерцовете и Кая Каласите.

Искам тази оставка, защото ТОВА европейско управление е скъпо, неефективно, работи против интересите на европейските граждани и в същото време нагло ги ЛЪЖЕ.

Та искам тази оставка, защото:

Това е най-скъпата администрация в историята на човечеството, която се разхожда с коли, самолети и влакове от точка до точка, за да каже същото, което казва и на предната точка.

Защото европейската бюрокрация в числа означава, че един неин представител (например евродепутат), след като в продължение на 4 години е живял на ваша сметка и сте плащали от кроасана в устата му до тоалетната хартия в училището на децата му, се връща в родината си (ако не остане там отново да работи за вас) с 1 милион евро.

И това не е мит, а реалност.

Готино е, че полезни евродепутати като Ицо Хазарта ще изучат децата си на наша сметка, а последните, за разлика от баща си, после ще знаят език и ще бъдат истински годни да служат на европейската бюрокрация.

Искам оставката, защото вече втори мандат тази бюрокрация се занимава със Зелената сделка, с правото на децата да си сменят пола, с наводняване на европейските държави с тъмнокожи мигранти и превръщането им в гета (по Шкварек).

И вместо да подпомага икономиката на континента, успя само за една петилетка да го превърне в слаба и ненадеждна икономика, накрая на редичката.

Искам оставката най-накрая, защото тази администрация нагло и вулгарно лъже собствените си народи, като им казва, че дава на Украйна КРЕДИТ (СИРЕЧ ЗАЕМ), но не им казва, че този заем е обезпечен /чрез сложна измамна финансова схема/ с бъдещите репарации, които Русия ще плати, като загуби войната.

Сиреч, е НЕОБЕЗПЕЧЕН.

Просто крие от тях, че това е подарък, защото европейското население започва да схваща няколко прости неща.

1. Европейската политическа класа няма, ама абсолютно никаква идея как да спре тази война. Никаква.

Никой не е чувал и дума по този въпрос.

Те чакат смъртта на Путин. Дано няма много двойници. Или Украйна да завземе Москва.

Последното навярно виждате, че не е особено реалистично.

2. Европейското управление отказва да ви каже, че огромната част от стотиците милиарди, ДАРЕНИ на Украйна, потъват в корупционното правителство на Зеленски.

Не ви казва, че най-много се краде от война (те често и затова са войните) и от благотворителност.

Умират хора и дронове, парите си текат, мир не се задава и те нямат никаква, ама никаква идея как да стигнат до него, освен с още война.

3. Да, Путин е диктатор.

На него тази война му трябва. Тя му решава много вътрешни проблеми. Диктаторите често в историята ги решават с отклоняване на вниманието и чрез война.

Но там – между Русия и Украйна – има историческа драма с население отвъд границата, която не е решена и представлява логична (и за едните, и за другите) причина за война.

Малко е като да влезем с войска, за да завземем Охрид, дето си е наш исторически, културно и т.н.

Но основният въпрос е: Къде отиват европейските пари, колко са те и ще се върнат ли някога?

Ето и отговорът:

В каца без дъно (скъпа модерна война плюс корупция).

Милиарди.

И не, няма да се върнат никога.

Това последното би трябвало да е тема на общ референдум. Дали държава по държава, или общ европейски.

Но никога континентът не е давал на правителството си правото да дари безвъзмездно огромна част от обществения ресурс за война, която няма край.

И за това – ние, европейските граждани – трябва да бъдем попитани.

Иначе това не е демокрация, а своеволие.

А изходите са два. Демократичен и трагичен.

Трагичният е, че тъй като европейската власт няма идея как да свърши тази война, единственото, което ѝ остава, е да ни включи в нея.

Извинете.

Демократичният е то европейското управление да бъде сменено.

Затова искам оставката на Урсулите, Мерцовете и Кая Каласите (потомствените демократи).

Под това се подписвам аз, Диана Дамянова (изпъ@дяла бабишкера, русороб и копейка), която знае, че тези нямат план.

Удивително е, че децата и внучетата на ДС са демократи /без план/, а ние, децата на недоубитата буржоазия, сме копейки.

Но така върви животът.

Вие кажете къде да пресрещна Урсулите???