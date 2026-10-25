Йотова не е допуснала грешка, но Гюров чака вот от ГЕРБ

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Кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова – Кирил Вълчев води с малка преднина пред Андрей Гюров – Георги Кандев след първия тур на президентските избори. Двете двойки ще се изправят една срещу друга на балотажа на 1 ноември, а ниската избирателна активност и пасивността на големи партийни електорати очертават основните неизвестни преди решаващия вот.

Според политолога Любомир Стефанов голяма част от избирателите на ГЕРБ не са гласували на първия тур. По думите му това оставя възможност за промяна на съотношението между двамата кандидати, ако Андрей Гюров успее да се обърне директно към тези избиратели.

Ниската активност сближи резултатите

„Ситуацията е много по-интересна и динамична, отколкото си представяхме. Голяма част от гласоподавателите на ГЕРБ не гласуваха, на балотажа може да има изненади. Ако Гюров може да прескочи Борисов и да апелира към тези хора, може да има изненади“, заяви Любомир Стефанов.

Стефанов определи ниската активност като основен урок от вота. Според него по-високата активност на предходни избори не е доказала трайна промяна в поведението на избирателите, а по-скоро е била изключение от установения модел.

Политологът свърза демотивацията и с публичните послания около честността на изборите. Той коментира, че когато вътрешният министър говори за проведени демократични избори, това може да остави у гражданите впечатление, че предишни гласувания са били платени или манипулирани.

Социалният антрополог Харалан Александров също посочи пасивността на избирателите като важен фактор. По думите му значителни части от електоратите на ГЕРБ и ДПС са останали встрани от вота, защото е било създадено усещане, че резултатът е предварително решен.

Александров отбеляза и разлика между активността в София и тази в периферията на страната. Той говори за усещане за депресия сред част от електората, свързан с Румен Радев и Илияна Йотова, и предупреди, че понятия като „олигархия“ често се използват с различно значение в зависимост от политическия противник.

Паргов: Йотова не е допуснала грешка

Председателят на Стратегическия институт за национални политики и идеи Калоян Паргов заяви, че Илияна Йотова не е допуснала грешка в кампанията. Според него кандидатурата ѝ е подкрепена от „Прогресивна България“ и БСП, а промяната в политическата система продължава.

Паргов посочи, че подкрепата за Гюров сред избирателите на ГЕРБ се разпределя в съотношение 5 към 1, а при избирателите на ДПС съотношението е 8 към 1 в полза на кандидата. Той определи Костадинов като най-големия победител на първия тур и заяви, че кандидатът е успял да възстанови загубени позиции от предишни избори.

Финансистът Левон Хампарцумян постави резултата в по-широк политически контекст. Според него по-чувствителните към политиката избиратели разбират, че президентският вот може да постави началото на нови събития.

„Когато имаме премиер, за когото убийствата са нещо нормално, свързано с борбата с олигархията, е по-добре да имаш президент, който да е контрабаланс“, каза Левон Хампарцумян.

До балотажа двата щаба трябва да привлекат не само твърдите си привърженици, но и негласувалите на първия тур. Именно тази група, заедно с избирателите на отпадналите кандидати, може да се окаже решаваща за избора между Йотова и Гюров.

Източници: bgonair.bg