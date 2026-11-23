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Вотът на недоверие е един от най-силните инструменти на опозицията. Той може да разклати сериозно властта и дори да свали правителството.

Вотът на недоверие е механизъм за търсене на политическа отговорност. Процедурата за неговото иницииране е регламентирана в чл. 89 от Конституцията на България. Той може да бъде иницииран от една пета от депутатите в Народното събрание. Задължително услови е да се посочи основание за искания вот на недоверие.

Нужни са 121 гласа "за", за да бъде успешен подобен вот. Ако гласуването мине в пленарната зала, то премиерът е длъжен да подаде оставка. Това автоматично означава, че правителството пада от власт.

Дебатите по вота на недоверие започват между три и седем дни след внасянето на предложението. Гласуването в зала се състои 24 часа след приключването на разискванията.

Ако гласуването се окаже неуспешно, то вот на недоверие по същата тема може да бъде внесен едва след шест месеца. Няма законова пречка да бъде внасян вот на недоверие всяка седмица по различна тема.

През последните години обаче политическите сили доста злоупотребяваха с този механизъм. Това доведе до неговото девалвиране. Срещу правителството на Росен Желязков в 51-то НС бяха внесени цели шест вота на недоверие. Нито един от тях обаче не бе успешен.

Големият въпрос е може ли правителството на Румен Радев да бъде свалено с вот на недоверие? Поне на хартия отговорът е "да". "Прогресивна България" разполага с комфортно мнозинство в парламента. Формацията на Румен Радев има 131 депутати. В същото време опозицията не изглежда единна. Това прави свалянето на кабинета с вот на недоверие изключително трудна, но не и невъзможна задача. За да стане това обаче управляващото мнозинство трябва сериозно да се разклати, а ударите по властта не спират да валят.

През шестте си месеца на власт кабинетът на Румен Радев е атакуван по различни направления. Една от тази сфери е бюджета. "Прогресивна България" бе нападната остро от опозицията заради Бюджет 2026, който бе с рекорден дефицит. Паралелно с това срещу страната бе открита процедура по свръхдефицит. Упреците към правителството за това, че не се справя със съкращението на разходите, овладяването на инфлацията и запазването на покупателната способност на хората.

Сходно е положението и с Бюджет 2027. Критиките тук дойдоха заради промяната на формулата за изчисляването на минималната работна заплата. Според опозицията смяната на формулата ще доведе до обедняване на хората, тъй като те ще получат по-малко увеличение на възнагражденията. Критики идват и във връзка с намерението за въвеждането на данък свръхпечалба и вдигането на минималните и максималните осигурителни прагове.

Друга тема, по която правителството бе атакувано в последните дни е тежката верижна катастрофа на АМ "Тракия". Управляващи и опозиция си разменят нападки за това кой е отговорен за трагедията. ГЕРБ поиска оставките на премиера Румен Радев и министрите, отговорни за пътната безопасност.

Забраната за търговия с домашната ракия също създаде недоволство срещу кабинета. Приетите на първо четене в комисия промени забраняват държането, предлагането и продажбата на ракия от малки казани в помещения, свързани със стопанска дейност. Тази тема умело се използва от опозицията и може да бъде използвана за свикването на вот на недоверие.

Законът на личната помощ също нажежи градуса на напрежението. Усещайки силното недоволство, управляващите бързо изтеглиха законопроекта, предвиждащ премахване на трудовия стаж за личните асистенти и отвързването на възнагражденията им от минималната работна заплата.

Външната политика на България също дава поводи на опозицията да атакува властта. Критиките идват най-вече по отношение на конфликта в Украйна. Според опозицията управляващите не смеят да посочат Русия като агресор и не споделят същата позицията като ЕС, което всява раздор в блока.

През годините много правителства са се изправяли пред вот на недоверие. Само веднъж обаче кабинет е свалян по този начин, Това се случи през 2022 г. Правителството на Кирил Петков падна след вот на недоверие за провал във финансовата политика. Вотът на недоверие бе внесен от парламентарната група на ГЕРБ-СДС. Освен вносителите "за" свалянето на правителството гласуваха от ДПС, "Възраждане" и "Има такъв народ". Вотът бе успешен. "За" гласуваха 123 народни представителите, а "против" - 116.

За да падне едно правителство не е достатъчно само опозицията да е силна. Важно условие е и управляващото мнозинство да се разпадне.

За разлика от случая с кабинета "Петков", ПБ имат мнозинство в парламента. Във властта няма коалиционен партньор, който да извива ръцете на премиера. Плюс това опозицията е силно разединена. При такова положение внасянето на вот на недоверие изглежда като загубена кауза и губене на парламентарно време.

Най-голямата опасност за ПБ не изглежда да е внасянето на вот на недоверие, а евентуалното разпадане или фрагментиране на формацията, което би застрашило парламентарното мнозинство. Дори кабинет с дългосрочни амбиции може да падне, ако загуби опора в парламента.

Истинският тест за Радев е дали ще съумее да запази доверието на българските граждани. Мерило за това ще се окажат местните избори следващата година. Там ясно ще си проличи дали доверието към ПБ остава високо или ще има отлив както при президентските избори по-рано тази година.

Източник: news.bg