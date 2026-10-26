Георги Марков: Президентската институция фалира и стана "лукова глава"!

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Радев се оказа, че няма партия и подкрепата му /за Йотова/ приличаше малко на Царската през 2001 г. за Стоянов - формална, написа в социалната мрежа бившият конституционен съдия Георги Марков. Относно президенския вот вчера той констатира, че въвеждането на машинното гласуване е голям гаф на управляващите. Ето и пълният текст на публикацията:

"Уважаеми читатели,

Преди пет дни пуснах пост, в който предрекох, че избирателната активност на президентския вот ще е много ниска, както и че разликата в полза на Йотова няма да е толкова голяма, колкото дават социолозите, а Костадинов ще вземе повече от 10%.

Посочих, че много ще са факторите за ниската избирателна активност начело с машинното гласуване. Не са толкова тъпи избирателите, че да не знаят, че то не се практикува в Европа, защото още през 2009 г. германският Конституционен съд го отмени, като не осигуряващо достоверността на вота. Няма как, въпреки цензурата, да не са разбрали, че Мъск е готов да покаже за 5 минути как се прави "ала-бала".

Въвеждането на машинното гласуване е голям гаф на управляващите. Разбира се, ниската активност има и други причини - няма десен кандидат, за когото десните избиратели да гласуват, най-голямата партия ГЕРБ не издигна кандидат и което е много важно - президентските правомощия, които и без това не бяха големи за ранга на пряко избран държавен глава бяха така орязани, че го превърнаха в "лукова глава", от която не може да бъде решен нито един проблем на обикновените граждани.

Резултатът от брутално ниската избирателна активност е един: фалит на президентската институция в този ѝ вид.

Каква ще е обществената легитимност на президент, който е победил с едва 11% от общия брой избиратели?1?

Да не говорим, че по принцип на втори тур отиват още по-малко избиратели.

В личностен план и двамата кандидати се провалиха като мажоритарни кандидати. Резултати около 500 000 гласа за отиващите на балотаж показва, че те не са силни мажоритарни харизматични личности, за да увлекат широки маси избиратели.

Та, в момент, когато през 1992 г. кандидатите на СДС и БСП общо взеха над 5 милиона гласа се яви независимият Жорж Ганчев и с една китара взе близо милион.

Йотова успя да изтиска всичко от починалото БСП.

Радев се оказа, че няма партия и подкрепата му приличаше малко на Царската през 2001 г. за Стоянов - формална.

Русофилите отидоха при Костадинов...

Гюров изтиска максимално соросоидната общност в столицата и големите градове по университети, НПО-та и общински съвети.

Той превъзхождаше видимо в интернет.

Видя се, че инициативните комитети неудачно подмениха партиите, които и без това да слаби, а структурите им, колкото са останали, бяхме демотивирани.

В крайна сметка България трябва да помисли имаме ли нужда от мажоритарен вот за президент със слаби правомощия.

Ветото на пряко избрания полски държавен глава се преодолява например с 3/5.

В Австрия играе важна роля при съставяне на правителството...

Или е по-добре да го излъчва парламента, както в Германия, Италия, Унгария...

Ако на втори тур активноста ще е същата или по-малка, който и да е избран, ще е добре да хвърли кърпата. Да се върнат и увеличат президентските правомощия, като например, право да насрочва референдуми и да правим нови избори с бюлетината

Една любопитна новина за разведряване!

Вчера в "Уолстрийт Джърнъл" изтече информация, че САЩ, Русия и Китай издигат за шеф на ООН Виктор Орбан. Нормално след като е на "ти" с Тръмп, Путин и Си. Но не е ясно дали ще се съгласи", завършва Марков.

Източник: tribune.bg