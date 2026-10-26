Георги Марков: Президентската институция фалира и стана "лукова глава"!

Радев се оказа, че няма партия и подкрепата му /за Йотова/ приличаше малко на Царската през 2001 г. за Стоянов - формална, написа в социалната мрежа бившият конституционен съдия Георги Марков. Относно президенския вот вчера той констатира, че въвеждането на машинното гласуване е голям гаф на управляващите. Ето и пълният текст на публикацията:
"Уважаеми читатели,
Преди пет дни пуснах пост, в който предрекох, че избирателната активност на президентския вот ще е много ниска, както и че разликата в полза на Йотова няма да е толкова голяма, колкото дават социолозите, а Костадинов ще вземе повече от 10%.
Посочих, че много ще са факторите за ниската избирателна активност начело с машинното гласуване. Не са толкова тъпи избирателите, че да не знаят, че то не се практикува в Европа, защото още през 2009 г. германският Конституционен съд го отмени, като не осигуряващо достоверността на вота. Няма как, въпреки цензурата, да не са разбрали, че Мъск е готов да покаже за 5 минути как се прави "ала-бала".
Въвеждането на машинното гласуване е голям гаф на управляващите. Разбира се, ниската активност има и други причини - няма десен кандидат, за когото десните избиратели да гласуват, най-голямата партия ГЕРБ не издигна кандидат и което е много важно - президентските правомощия, които и без това не бяха големи за ранга на пряко избран държавен глава бяха така орязани, че го превърнаха в "лукова глава", от която не може да бъде решен нито един проблем на обикновените граждани.
Резултатът от брутално ниската избирателна активност е един: фалит на президентската институция в този ѝ вид.
Каква ще е обществената легитимност на президент, който е победил с едва 11% от общия брой избиратели?1?
Да не говорим, че по принцип на втори тур отиват още по-малко избиратели.
В личностен план и двамата кандидати се провалиха като мажоритарни кандидати. Резултати около 500 000 гласа за отиващите на балотаж показва, че те не са силни мажоритарни харизматични личности, за да увлекат широки маси избиратели.
Та, в момент, когато през 1992 г. кандидатите на СДС и БСП общо взеха над 5 милиона гласа се яви независимият Жорж Ганчев и с една китара взе близо милион.
Йотова успя да изтиска всичко от починалото БСП.
Радев се оказа, че няма партия и подкрепата му приличаше малко на Царската през 2001 г. за Стоянов - формална.
Русофилите отидоха при Костадинов...
Гюров изтиска максимално соросоидната общност в столицата и големите градове по университети, НПО-та и общински съвети.
Той превъзхождаше видимо в интернет.
Видя се, че инициативните комитети неудачно подмениха партиите, които и без това да слаби, а структурите им, колкото са останали, бяхме демотивирани.
В крайна сметка България трябва да помисли имаме ли нужда от мажоритарен вот за президент със слаби правомощия.
Ветото на пряко избрания полски държавен глава се преодолява например с 3/5.
В Австрия играе важна роля при съставяне на правителството...
Или е по-добре да го излъчва парламента, както в Германия, Италия, Унгария...
Ако на втори тур активноста ще е същата или по-малка, който и да е избран, ще е добре да хвърли кърпата. Да се върнат и увеличат президентските правомощия, като например, право да насрочва референдуми и да правим нови избори с бюлетината
Една любопитна новина за разведряване!
Вчера в "Уолстрийт Джърнъл" изтече информация, че САЩ, Русия и Китай издигат за шеф на ООН Виктор Орбан. Нормално след като е на "ти" с Тръмп, Путин и Си. Но не е ясно дали ще се съгласи", завършва Марков.
Източник: tribune.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Аве
16:02 26.10.2026
2 Таня
16:02 26.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Никой
16:05 26.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Т0д0р
16:07 26.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Николай
16:08 26.10.2026
9 Мдаа
16:08 26.10.2026
10 Харесвах го но
Сега пък се бори с Ванга
Вече няма да го мисля
16:09 26.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Наско
16:09 26.10.2026
13 Мда,
16:10 26.10.2026
14 Оооо ,
16:12 26.10.2026
15 Седесарят от Държавна сигурност
16:12 26.10.2026
16 маке
16:14 26.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Дъртия
16:16 26.10.2026
19 Стенли
Коментиран от #28, #30
16:18 26.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Анджо
Коментиран от #32
16:21 26.10.2026
22 Никой
16:25 26.10.2026
23 Анджо
16:26 26.10.2026
24 То и НАТО е в мозъчен фалит
16:26 26.10.2026
25 Николай ли си
16:34 26.10.2026
26 Не думай!
16:43 26.10.2026
27 Йотовска Х
16:47 26.10.2026
28 Кефиш Слави
До коментар #19 от "Стенли":Как си сложил мунчо замерван с кал от народа и едно паве се забива в слепоочието му над ухото
16:49 26.10.2026
29 А50
16:49 26.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 А50
До коментар #21 от "Анджо":Къде видя диктатура и измами в машинното гласуване, даже получихте невиждан резултат. Тук беше отработена схема и с бюлетините и с преброителите, дълеч сме от Германия и Австрия
16:54 26.10.2026
33 Кой ли ще го вземе на сериозно)
16:57 26.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Като се замисля
17:38 26.10.2026