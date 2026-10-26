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Георги Марков: Президентската институция фалира и стана "лукова глава"!

Георги Марков: Президентската институция фалира и стана "лукова глава"!

26 Октомври, 2026 16:00 1 365 35

  • георги марков-
  • президент-
  • избори-
  • корупция

Георги Марков: Президентската институция фалира и стана лукова глава!, Въвеждането на машинното гласуване е голям гаф на управляващите

Георги Марков: Президентската институция фалира и стана "лукова глава"! - 1
Снимка: БГНЕС
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Георги Марков Георги Марков конституционен съдия и политик
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Радев се оказа, че няма партия и подкрепата му /за Йотова/ приличаше малко на Царската през 2001 г. за Стоянов - формална, написа в социалната мрежа бившият конституционен съдия Георги Марков. Относно президенския вот вчера той констатира, че въвеждането на машинното гласуване е голям гаф на управляващите. Ето и пълният текст на публикацията:

"Уважаеми читатели,

Преди пет дни пуснах пост, в който предрекох, че избирателната активност на президентския вот ще е много ниска, както и че разликата в полза на Йотова няма да е толкова голяма, колкото дават социолозите, а Костадинов ще вземе повече от 10%.

Посочих, че много ще са факторите за ниската избирателна активност начело с машинното гласуване. Не са толкова тъпи избирателите, че да не знаят, че то не се практикува в Европа, защото още през 2009 г. германският Конституционен съд го отмени, като не осигуряващо достоверността на вота. Няма как, въпреки цензурата, да не са разбрали, че Мъск е готов да покаже за 5 минути как се прави "ала-бала".

Въвеждането на машинното гласуване е голям гаф на управляващите. Разбира се, ниската активност има и други причини - няма десен кандидат, за когото десните избиратели да гласуват, най-голямата партия ГЕРБ не издигна кандидат и което е много важно - президентските правомощия, които и без това не бяха големи за ранга на пряко избран държавен глава бяха така орязани, че го превърнаха в "лукова глава", от която не може да бъде решен нито един проблем на обикновените граждани.

Резултатът от брутално ниската избирателна активност е един: фалит на президентската институция в този ѝ вид.

Каква ще е обществената легитимност на президент, който е победил с едва 11% от общия брой избиратели?1?

Да не говорим, че по принцип на втори тур отиват още по-малко избиратели.

В личностен план и двамата кандидати се провалиха като мажоритарни кандидати. Резултати около 500 000 гласа за отиващите на балотаж показва, че те не са силни мажоритарни харизматични личности, за да увлекат широки маси избиратели.

Та, в момент, когато през 1992 г. кандидатите на СДС и БСП общо взеха над 5 милиона гласа се яви независимият Жорж Ганчев и с една китара взе близо милион.

Йотова успя да изтиска всичко от починалото БСП.

Радев се оказа, че няма партия и подкрепата му приличаше малко на Царската през 2001 г. за Стоянов - формална.

Русофилите отидоха при Костадинов...

Гюров изтиска максимално соросоидната общност в столицата и големите градове по университети, НПО-та и общински съвети.

Той превъзхождаше видимо в интернет.

Видя се, че инициативните комитети неудачно подмениха партиите, които и без това да слаби, а структурите им, колкото са останали, бяхме демотивирани.

В крайна сметка България трябва да помисли имаме ли нужда от мажоритарен вот за президент със слаби правомощия.

Ветото на пряко избрания полски държавен глава се преодолява например с 3/5.

В Австрия играе важна роля при съставяне на правителството...

Или е по-добре да го излъчва парламента, както в Германия, Италия, Унгария...

Ако на втори тур активноста ще е същата или по-малка, който и да е избран, ще е добре да хвърли кърпата. Да се върнат и увеличат президентските правомощия, като например, право да насрочва референдуми и да правим нови избори с бюлетината

Една любопитна новина за разведряване!

Вчера в "Уолстрийт Джърнъл" изтече информация, че САЩ, Русия и Китай издигат за шеф на ООН Виктор Орбан. Нормално след като е на "ти" с Тръмп, Путин и Си. Но не е ясно дали ще се съгласи", завършва Марков.

Източник: tribune.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Аве

    18 3 Отговор
    трябва да има задължително гласуване!

    16:02 26.10.2026

  • 2 Таня

    37 2 Отговор
    Г-н Марков, малко е лицемерно днес да обявявате фалит на институцията отстрани. Преди 35 години именно Вие и колегите Ви във ВНС написахте и гласувахте чл. 93 без никакъв праг за активност на балотажа. Днес се възмущавате, че нов президент ще бъде избран с 11% подкрепа, но тази математическа вратичка я отворихте собственоръчно с Вашия подпис. Юридически всичко ще е законно по Вашата Конституция, но морално институцията наистина фалира – и вината за това не е в машините, а в авторите на тези изборни правила.

    16:02 26.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Никой

    15 3 Отговор
    Стоянов беше пълно недоразумение - някакъв си там измислен - той се държи сковано и изобщо - знаеме се.

    16:05 26.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Т0д0р

    12 1 Отговор
    Чичо Ники, според мен ти си много по-подходящ за президент отколкото тези 27 пишман кандидати! Какво те спря да се кандидатираш, този въпрос не ми дава мира!? Някой злосторник ти е подлял вода, така ги виждам аз нещата -типична българска работа, да спрат успелия и можещия!

    16:07 26.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Николай

    11 1 Отговор
    Така е.Личността на кандидата е много важна.

    16:08 26.10.2026

  • 9 Мдаа

    11 2 Отговор
    Това е институцията, символ на държавата. Или закривайте институцията, или държавата.

    16:08 26.10.2026

  • 10 Харесвах го но

    7 3 Отговор
    След Орбан нищо се спихна
    Сега пък се бори с Ванга
    Вече няма да го мисля

    16:09 26.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Наско

    23 3 Отговор
    Просто свикнаха, че купуването на гласове е социална добавка а на тези избори никой не плаща хаха

    16:09 26.10.2026

  • 13 Мда,

    19 2 Отговор
    също както когато един гражданин като стане доносник на ДС, вече няма собствена глава, но е една лукова глава.

    16:10 26.10.2026

  • 14 Оооо ,

    17 3 Отговор
    агент Николай и той се обади ?!

    16:12 26.10.2026

  • 15 Седесарят от Държавна сигурност

    15 6 Отговор
    дето се катереше по дърветата и раздаваше седесарски шутове, хубаво го бяхме забравили, ама на, ето го пак.

    16:12 26.10.2026

  • 16 маке

    6 4 Отговор
    "лукова глава" като твоята

    16:14 26.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Дъртия

    5 4 Отговор
    Със затворени очи мога да гласувам с машина.

    16:16 26.10.2026

  • 19 Стенли

    7 6 Отговор
    Народният трибун ,20 години на екран ,стотици концерти ,идол на милиони Българи ,печелил парламентарни избори, лидер на ИТН чест гост в сайта факти г-н Слави Трифонов с много точна публикация с прикрепена култова снимка към нея ...

    Коментиран от #28, #30

    16:18 26.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Анджо

    12 9 Отговор
    Кеша налага диктатурата като на Мадуро с машинното гласуване. Защо като толкова демократичен не попита народа, искате ли само маш.гласуване. Русофила си мечтае за диктатура и не го интересува. Не ни чака нищо хубаво след изборите. Да си дава оставката и да се маха. В това правителство е съставено от най неуспешните ДС идиоти на прехода.

    Коментиран от #32

    16:21 26.10.2026

  • 22 Никой

    8 2 Отговор
    Къде сте позиционирани вие от ГЕРБ ? С Азиатския департамент или с Европа ? Или където каже вашия вожд , щото и той трябва да търгува кожата .

    16:25 26.10.2026

  • 23 Анджо

    6 3 Отговор
    Тоя може да е бившо ДС протеже ама много може да научиш как стоят нещата в държавата. Много е прав , нещата които казва е така, но аз го ненавиждам защото и той един гаден Орбан.

    16:26 26.10.2026

  • 24 То и НАТО е в мозъчен фалит

    10 5 Отговор
    Ама плащаме нали ?

    16:26 26.10.2026

  • 25 Николай ли си

    5 1 Отговор
    Стефане, нали ти и приятелите ти от ГЕРБ я обезсмислихте.

    16:34 26.10.2026

  • 26 Не думай!

    6 0 Отговор
    Политическият живот в БГ фалира много отдавна и стана салата с печен лук!

    16:43 26.10.2026

  • 27 Йотовска Х

    1 0 Отговор
    Дядо,тато .....и на капак-;царската мома за фасон.....Пайдос на чешмата да чяка .....;михала.....

    16:47 26.10.2026

  • 28 Кефиш Слави

    3 2 Отговор

    До коментар #19 от "Стенли":

    Как си сложил мунчо замерван с кал от народа и едно паве се забива в слепоочието му над ухото

    16:49 26.10.2026

  • 29 А50

    8 2 Отговор
    Абсолютно е прав, но стига сглобки. Гласувайте срещу войната

    16:49 26.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 А50

    0 1 Отговор

    До коментар #21 от "Анджо":

    Къде видя диктатура и измами в машинното гласуване, даже получихте невиждан резултат. Тук беше отработена схема и с бюлетините и с преброителите, дълеч сме от Германия и Австрия

    16:54 26.10.2026

  • 33 Кой ли ще го вземе на сериозно)

    2 1 Отговор
    Агентурната глава, ражда щуротии и това е доказано и показано с изявите му от години. Баш майстора на късия разказ, както преди години в доносите си.

    16:57 26.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Като се замисля

    0 0 Отговор
    Ми, не ми се гласува за един мъж с черно сако и Бежови панталони пред урната...?Ще гласувам за Жената с мъжа!...

    17:38 26.10.2026