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8 кораба за по-малко от месец. Какво прави българското правителство, за да гарантира безопасността в Черно море и да го опази?

8 кораба за по-малко от месец. Какво прави българското правителство, за да гарантира безопасността в Черно море и да го опази?

27 Октомври, 2026 09:28 740 19

  • черно море-
  • грийнпийс-
  • корабоплаване-
  • сигурност

Необходимо е страната ни бързо да навакса забавената декарбонизация и да я осмисли като това, което е: възможност за децентрализиране на енергетиката и повишаване на енергийната ни независимост

8 кораба за по-малко от месец. Какво прави българското правителство, за да гарантира безопасността в Черно море и да го опази? - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Военната ескалация в Черно море застрашава безопасността на хората, нанася тежки икономически щети на страната ни, заплашва поминъка на крайморските общности и значително повишава рисковете от екологична катастрофа в един от най-уязвимите морски басейни на Европа. Тази ескалация, насочена предимно срещу кораби за превоз на зърнени култури от Украйна, заплашва и международната продоволствена сигурност, пише "Грийнпийс България" и допълва:

Руската федерация води войната си като систематично тероризира цивилно население и атакува граждански цели. Наблюдаваме това от началото на пълномащабната ѝ инвазия в Украйна - с издевателствата в Буча, с ракетните ѝ удари по жилищни блокове и детски градини, както и с неспирните ѝ опити да лиши украинските граждани от достъп до електричество и отопление. Атаките с дронове над гражданското корабоплаване в Черно море от последния месец представлява износ на този терор към българските и румънски брегове. Към 26 октомври атакуваните кораби са вече осем, а жертвите и безследно изчезналите са повече от 30 души. Черно море се превръща в най-смъртоносния район за гражданско корабоплаване в света, с всички последствия за страната ни от това. Предвид това развитие от „Грийнпийс“ – България отправяме следния призив в три точки към българските институции.

Българското правителство трябва да даде ясен сигнал пред обществото, че е наясно какво се случва, къде е първопричината за тази ескалация и какви са работещите решения за гарантиране на сигурността.

Не бива да се допуска банализирането на военната агресия до българските брегове. Не бива жертвите и терорът срещу цивилни кораби за превоз на зърно да се нормализира с мълчание, с общи приказки и отказ агресорът да бъде назован. Опитите за угодничене пред Кремъл няма да направят гражданското корабоплаване по-безопасно, няма да защитят живота в Черно море или да го предпазят от екологична катастрофа. Вместо това, тези опити ще нарушат доверието на нашите партньори и съседи, и ще направят общите ни действия с тях по-трудни в момент, в който страната ни би имала най-голяма нужда от сътрудничество и съюзници.

Рисковете от екологична катастрофа се увеличават и правителството трябва да покаже, че знае как да действа както за превенция на опасностите, така и в случай на сериозен инцидент.

Добивът и транспортът на горива остават основният потенциален риск от екологична катастрофа. Взривения руски дрон в близост до газовата платформа на проекта Neptun Deep в румънската икономическа зона на Черно море през август и потъването на кораба Royad Mammadov след атака с руски дрон отново в опасна близост до платформата, както и последвалите атаки срещу кораби за химически товари отново в румънски води – показват ясно посоката на възможните рискове.

Пожар, разлив или изпускане на опасни химически при увреждане на такава инфраструктура може да доведе до катастрофа, от която изолиран тип воден басейн като Черно море може да не се възстанови с десетилетия. Българското правителство трябва да покаже, че е наясно с опасностите и е способно да проведе бързи, координирани действия със съседните държави за ограничаване на щети от евентуален проблем. От „Грийнпийс“ – България настояваме за анализ на риска и ясни процедури за действие – съобразени с експертите и активно комуникирани с обществеността.

Крайно време за радикално преосмисляне на българската енергийна политика. От централаизация и зависимост от изкопаеми горива, към децентрализация и енергийна независимост.

В тази област от „Грийнпийс“ – България многократно сме предлагали решения. Необходимо е страната ни бързо да навакса забавената декарбонизация и да я осмисли като това, което е: възможност за децентрализиране на енергетиката и повишаване на енергийната ни независимост. Чрез преформатиране на модела: от няколко на брой гигантски, но уязвими обекти за производство на енергия – към енергийна ефективност и мрежа от много на брой по-малки, независими един от друг източници на възобновяема енергия, в разнообразен технологичен микс – от вятър, слънце и геотермална енергия, до извеждане на газа и модернизиране на централното отопление.

Енергийната трансформация вече донесе значително облекчение на домакинствата в страните от ЕС. През 2026 г. вече почти половината от произведеното електричество е от възобновяеми източници, а само за първото полугодие те са спестили 29 млрд. евро на европейците, като на практика са покрили напълно допълнителните разходи от резките скокове в цените на газа.

Наред с това са необходими и активни действия за енергийно овластяване на отделните граждани – чрез облекчаване на процедурите за обединение в енергийни кооперативи и производство на собствена енергия от възобновяеми източници. Поемането по този път ще донесе и по-достъпни цени на енергията за всички български граждани.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Последния Софиянец

    18 2 Отговор
    Трябва да обявим неутралитет.

    Коментиран от #14

    09:31 27.10.2026

  • 3 Делю Хайдутин

    21 2 Отговор
    Като се ритат атовете магарето да не се пъха между тях.

    09:32 27.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Трол

    13 1 Отговор
    Министрите трябва да се качат на лодки и лично да контролират и инспектират трафика през морето.

    09:33 27.10.2026

  • 6 Тити на Кака

    7 4 Отговор
    Да напомня - задължението за пазенето на кораби в Черно море е само на това правителство, а не на предходните или следващите.
    Специфика на ококорения политически момент.

    09:34 27.10.2026

  • 7 1917

    24 2 Отговор
    Няма ударени български кораби!
    няма пострадали български моряци!
    Бомбят кораби, които доставят оръжие, което ще доведе до нови жертви!
    Какво се мешаме!
    От Държжавата ИИзраел удрят директно по деца и възрастни и какво прави ООН!
    Трябва да искаме от голЕмите да спрат това безумие и да не умират повече хора!
    Неутралитет!

    09:35 27.10.2026

  • 8 Ти да видиш

    5 8 Отговор
    Правителството, и в частност пРемиерът, изготвя списък на бъдещи убити. Той предупреди, че "не е изключено". ;)

    09:35 27.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Ne е работа

    12 2 Отговор
    България да се меси във военните действия , защото ТАКА се предизвикват ситуации с корабите в Ч. море . КАКВО ще се случи с нашите морски курорти , ако се разлее един танкер от 50 000 тона нефт в нашата зона от морето . Когато крещиш постоянно глупости срещу някой , няма как той да те има за приятел и да те пази .

    09:37 27.10.2026

  • 12 Българското правителство

    13 3 Отговор
    не е длъжно да гарантира безопасността на чужди кораби извън 12те мили на териториалните ни води в Черно море и да го пази.

    09:38 27.10.2026

  • 13 кой го писа тоз ферман

    11 3 Отговор
    Няма нищо общо с нашата действителност .
    Напротив , това помага на нашите земеделци да реализират продукцията си .
    До сега страдаха за сметка на украинците .

    09:42 27.10.2026

  • 14 трябва

    6 2 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    да разрешат на рибарите да ловят дрянове. Квота за калкан, квота за дронове.
    Друго, може да се обучат гларуси да патрулират акваторията. Мисля, че Мъск има такива устройства. Закрепятсе като шапчици върху главите на чайките. Бойни гларуси в служба на Родината.

    09:44 27.10.2026

  • 15 АБВ

    8 2 Отговор
    Да напомним:
    Украйна е тази, която първа започна ударите по търговските кораби в Черно и Азовско море, с цел превръщане на Крим в безлюден остров.
    Оттук натам всяко писание показва фактическо, логическо и морално безсилие на пишещите.

    09:45 27.10.2026

  • 16 Робот

    3 1 Отговор
    Този проблем може да реши черепния мускул Соломон Паси...Да излезе от дупката и да начертае стратегията..!

    09:51 27.10.2026

  • 17 Коя ли е причината?

    6 2 Отговор
    Преди във Варшавският договор България гарантираше безопасността в Черно море и го опази.

    Сега сме в НАТО и България не гарантира безопасността в Черно море и не може го опази.

    09:52 27.10.2026

  • 18 Шменти Капели

    3 0 Отговор
    Отваря бузки

    10:27 27.10.2026

  • 19 Рублен Крадев

    1 0 Отговор
    Снишава глава още повече и чака нови опорки

    10:33 27.10.2026