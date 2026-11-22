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Изявлението на Владимир Путин, че атаките срещу плавателни и летателни обекти няма да бъдат прекратени, на практика признава, че Русия стои зад ударите срещу кораби в западната част на Черно море. Това заяви пред бТВ бившият министър на отбраната Ангел Найденов.

Коментарът му е свързан със сигурността на корабоплаването и с последиците от атаките за Украйна. Найденов определи ударите като преднамерени и заяви, че основната им цел е да бъдат блокирани маршрутите към и от украинските пристанища.

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Срещата между САЩ, Русия и Китай

„Става дума за преднамерени удари, чиято основна цел е да блокират подходите и маршрутите от и към украинските пристанища, да блокират на практика търговията на Украйна. Това е и допълнителен лост за икономически натиск върху страната“, заяви Найденов.

Бившият министър на отбраната коментира и срещата между лидерите на САЩ, Русия и Китай. По думите му разговорът е продължил около час и половина и не може да бъде сравняван с Ялтенската конференция заради мащаба и сложността на международните проблеми.

Найденов определи форума като първата среща в подобен формат. Според него тя все още не променя международния ред нито с обсъжданията, нито със заключителния документ, но легитимира диалога между трите големи сили.

„Това е първата в историята среща в такъв формат. По-скоро според мен е важна среща, която все още няма да промени международния ред нито с разискванията, нито със заключителния документ, но която на практика легитимира диалога между лидерите на трите големи сили“, посочи той.

Найденов смята, че резултатите не са оправдали завишените медийни и обществени очаквания. Той открои различията в стратегическите интереси на трите държави. САЩ имат приоритети в Западното полукълбо и Индо-Тихоокеанския регион, Русия претендира за възстановяване на влиянието си в Европа, а Китай преследва глобални икономически и политически цели.

Според Найденов всяка от трите страни е извлякла полза от разговора. Китай е затвърдил ролята си на глобална сила и възможен посредник, американският президент е използвал външната политика на фона на вътрешнополитически затруднения, а Русия е получила възможност да участва в разговор на една маса със САЩ и Китай след период на международна изолация.

България няма достатъчно способности за ранно предупреждение

Найденов заяви, че България може да противодейства на заплахите в Черно море, но това зависи от наличните военни средства и от начина, по който те се използват. По думите му страната се нуждае от постоянно присъствие във въздушното пространство, наблюдение, разузнаване, ситуационна осведоменост и ранно предупреждение.

Той потвърди, че България не разполага с радари с достатъчно висока разделителна способност, които да засичат малки летателни апарати на разстояние от 50 до 70 морски мили. Дроновете летят ниско и имат ниска отражателна способност, което ги прави трудни за откриване. Сходен проблем съществува и при малки надводни катери със слаб радарен отпечатък.

Според бившия министър на отбраната изграждането на по-добри способности за наблюдение и ранно предупреждение е необходимо условие за адекватна реакция при нови заплахи за корабоплаването в Черно море.