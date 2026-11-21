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Красимир Каракачанов предложи възстановяване на задължителната наборна военна служба и въвеждане на ограничения за хората, които не са я отбили. По думите му те не трябва да могат да се кандидатират за депутати или да заемат длъжностите министър и областен управител.

„Мисля, че е крайно време да се възстанови задължителната наборна военна служба и хора, които не са я отбили, да нямат право да се кандидатират за депутати и да стават министри, областни управители“, заяви бившият министър на отбраната и лидер на ВМРО в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS.

Разграничение между териториални и международни води

Каракачанов заяви, че България трябва да унищожава дронове, които навлизат във въздушното пространство на страната или в териториалните ѝ води. Той направи разграничение между 12-милната зона, която е част от територията на държавата, и изключителната икономическа зона, където също са регистрирани инциденти с търговски кораби.

„Ако дрон навлезе на българска територия, било по въздух, било в българските териториални води, тоест тази 12-милна зона, бих разпоредил да се унищожават. Но в международни води - не“, каза Каракачанов.

Той подчерта, че според него реакцията трябва да е еднаква независимо от произхода на дрона. „В такава зона, без значение дали дроновете са руски или украински, бих дал заповед да се събарят“, заяви лидерът на ВМРО.

Призив за публични резултати от разследванията

Каракачанов настоя българските институции да обявят публично резултатите от разследванията на нападенията срещу търговски кораби в Черно море. Той заяви, че трябва да се установи произходът на използваните дронове и да се посочи кой носи отговорност за всеки отделен инцидент.

По думите му поне два от дроновете, за които има видеокадри и намерени отломки, вероятно не са руски. В изказването си той не представи доказателства за това твърдение. Същевременно заяви, че част от нападенията срещу кораби, свързани с украинския износ и доставки за Украйна, може да са извършени от Русия.

„Ние не можем да охраняваме цялото Черно море, нека не се лъжем“, каза Каракачанов, като посочи и отражението на атаките върху застрахователните премии и цената на морския транспорт.

Коментар за инцидентите в Полша

Бившият военен министър коментира и случаите на навлизане на ракети и дронове във въздушното пространство на Полша. Според него сред възможните обяснения е отклоняване на обектите чрез средства за радиоелектронна борба, но не изключи и вариант тези действия да са били проверка на реакциите на натовските държави.

Каракачанов изрази резерви към призивите за незабавно задействане на член 4 от Северноатлантическия договор. Той посочи въздушното разузнаване като най-подходящия начин за ранно откриване на морски дронове и заяви, че френски самолет е проследил движение на такъв апарат и последвал удар по кораб, без да го унищожи.

Източници: nova.bg