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Арабската дипломация постепенно измества американската като посредник в редица международни конфликти, а напрежението в Черно море следва модела на действията на Иран в Ормузкия проток. Това заяви арабистът проф. Владимир Чуков в предаването „120 минути“.

Като примери за държави, които все по-активно поемат посреднически функции, той посочи Обединените арабски емирства, Катар, Оман и Саудитска Арабия. По думите му те участват и в усилията за прекратяване на войната в Украйна, включително при преговори за размяна на военнопленници.

Разликите между Шънджън и Ялта

Чуков определи като неточно директното сравнение между срещата в Шънджън и Ялтенската конференция. Според него трите сили, представени в Ялта, са имали значително по-голяма икономическа и военна тежест. Техният дял от световния брутен вътрешен продукт е надхвърлял 50%, докато при участниците в срещата в Шънджън е около 35%.

Разлика има и във военно отношение. Без да се отчита ядреното въоръжение, Чуков посочи съотношение от приблизително 85% за силите в Ялта срещу около 50% днес. Той обърна внимание и на реакциите на германския канцлер Фридрих Мерц, френския президент Еманюел Макрон, италианския премиер Джорджа Мелони и председателя на Европейския съвет Антониу Коща.

„Сянката на Ялта е нещо, от което ние, европейците, бяхме много силно потърпевши. Ние бяхме 50 години разделени. Това нещо няма как да бъде допуснато“, каза Чуков.

Според него домакинът на срещата в Шънджън е успял да наложи водещата си роля, докато останалите участници са били по-скоро негови партньори, отколкото равностойни геополитически играчи.

Иран и различията във Вашингтон

Чуков определи посещението на Доналд Тръмп в Китай като опит да компенсира политически затруднения в САЩ. Той посочи и променящите се послания на американския президент за сроковете за евентуални действия срещу Иран - първоначално свързвани с междинните избори, а по-късно с Нова година.

Арабистът не очаква в близко бъдеще мащабна военна операция срещу Иран. Според него вътрешнополитическите противоречия в Републиканската партия и липсата на единна позиция в администрацията ограничават подобна възможност. Чуков открои различията между държавния секретар Марко Рубио и вицепрезидента Джей Ди Ванс, но не изключи отделни военни удари и продължаващо напрежение в региона.

Рисковете за корабоплаването в Черно море

„Оригиналът е Ормузкият проток. В Черно море е всъщност копието“, заяви Чуков. Според него Русия и Иран обменят информация, военни технологии, тактическо ноу-хау и оръжия.

Той смята, че Иран използва напрежението в Ормузкия проток, за да влияе върху международните цени на петрола, докато Русия се стреми да прекъсне украинския коридор за износ на стоки и енергийни ресурси. По думите му това може да има отражение върху българския внос, цените, екологията и туризма.

Чуков призова България да търси координирани действия със съседните държави. Той определи ролята на Румъния и Турция като особено важна за сигурността и корабоплаването в Черно море.

Източници: btvnovinite.bg