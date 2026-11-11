Росен Петров: Траките не са били само неприятели на Рим. В дълги периоди те са били негови съюзници

Може ли една чаша да струва 1 милион и 800 хиляди британски паунда? О... да, може. И то далеч преди инфлацията да се разшета из нашия нов Стар свят. Точно за толкова в Британия е продадена една сребърна римска чаша от I век от н. е. преди 37 години. Но чашите, които виждате на снимката, са вероятно много по-скъпи, защото притежават още по-богата украса. Те са от знаменития тип „Боскореале“. Наричат се така, защото първите чаши от този вид са намерени във вила „Пизанела“ в градчето Боскореале в Италия и се превръщат в символ на богатството и изяществото на Римската империя.
Това коментира във "Фейсбук" Росен Петров.
И още нещо важно: те са намерени в България през 2009 г., когато водеща новина бяха проучванията на т.нар. Източна могила в Караново. За праисторическата селищна могила в същото това новозагорско село съм ви разказвал – оттам е прочутият печат от Караново и тя е толкова важна в археологията, че на нея е наречена цяла праисторическа култура. Но днес думата ми е за Източната могила, в която преди 18 години, през 2008 г., археологът д-р Веселин Игнатов откри изключително богато погребение на тракийски благородник, положен заедно с огромна четириколесна колесница, конете и изумително количество предмети. Та сред тях бяха и прочутите сребърни чаши, близки до стила „Боскореале“, датирани от същия период – I век от н. е. – и вероятно по-ценни от техния „лондонски събрат“.
Много често под път и над път се употребява думата „уникално“, но тази находка реално е такава – заради изобилието на артефактите и заради добрата запазеност на самата колесница и размерите на нейните колела. Дали погребенията с колесници се свързват само с траките? Самият Игнатов, който е най-големият специалист по антични колесници не само в България, в свое интервю дава конкретни и красноречиви цифри – подобни ритуални погребения има едва 3 открити в Галия, 27 в Панония и останки от над 230 в Тракия, повечето разграбени от иманяри. По това можем да съдим доста аргументирано какъв е този ритуал – той е дълбоко свързан с вярванията на траките.
Има и още нещо. Траките не са били само неприятели на Рим. В дълги периоди те са били негови съюзници. Така например последният владетел на Одриското царство Реметалк III бил близък приятел на император Калигула. Част от тракийската знат е имала висок статут в империята, което обяснява защо много траки и илири заемат високи позиции, включително стават императори и оставят богати материални следи по днешните ни земи, символизиращи тяхната мощ и богатство.
Дотук хубавото в тази история свършва. Защото това световно откритие стана жертва на „пунически войни“ за неговото запазване и дълги години беше оставено почти на произвола на съдбата. Впрочем, както и други обекти – като например величествената кула в могилата Малтепе до Пловдив, която в крайна сметка почти се срути.
В историята прочут остава римският сенатор Катон Стари, който при всяка своя реч казвал: „И все пак Картаген трябва да бъде разрушен“. В нашата реалност сякаш имаме някакъв Катон – пазител на българското безхаберие, който често казва: „И все пак културно-историческото наследство по земите ни трябва да бъде разрушено“. Е, между двамата има и разлика. Римският Катон минава за положителен герой, докато нашият е символ на духа на родното отрицание и разруха.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #5
13:02 12.11.2026
2 Сила
13:02 12.11.2026
3 Уникално е само
Коментиран от #7
13:07 12.11.2026
4 Уникално е само
13:12 12.11.2026
5 честен ционист
До коментар #1 от "Последния Софиянец":И Нальчик.
13:14 12.11.2026
6 Ваня
Коментиран от #8, #12
13:15 12.11.2026
7 честен ционист
До коментар #3 от "Уникално е само":Всички сте се пръкнали у Маджалис, Кайтагский район. Вай Аман!
Коментиран от #13
13:16 12.11.2026
8 д-р Гълъбова
До коментар #6 от "Ваня":Пий си хапчетата!
13:22 12.11.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Браво
13:30 12.11.2026
11 Пловдив
13:53 12.11.2026
12 Госあ
До коментар #6 от "Ваня":Ванче, по голема глупост не можа ли да измислиш, бе чедо?
14:04 12.11.2026
13 Госあ
До коментар #7 от "честен ционист":важното е, че не сме се пръкнали от песъка на Близкия изток като катун гонен отвсякъде 😆
14:05 12.11.2026