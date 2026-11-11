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Росен Петров: Траките не са били само неприятели на Рим. В дълги периоди те са били негови съюзници

Росен Петров: Траките не са били само неприятели на Рим. В дълги периоди те са били негови съюзници

11 Ноември, 2026 07:31, обновена 11 Ноември, 2026 08:30 736 13

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  • рим-
  • римска импрерия-
  • траки-
  • караново-
  • погребение

Може ли една чаша да струва 1 милион и 800 хиляди британски паунда? О... да, може

Росен Петров: Траките не са били само неприятели на Рим. В дълги периоди те са били негови съюзници - 1
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Може ли една чаша да струва 1 милион и 800 хиляди британски паунда? О... да, може. И то далеч преди инфлацията да се разшета из нашия нов Стар свят. Точно за толкова в Британия е продадена една сребърна римска чаша от I век от н. е. преди 37 години. Но чашите, които виждате на снимката, са вероятно много по-скъпи, защото притежават още по-богата украса. Те са от знаменития тип „Боскореале“. Наричат се така, защото първите чаши от този вид са намерени във вила „Пизанела“ в градчето Боскореале в Италия и се превръщат в символ на богатството и изяществото на Римската империя.

Това коментира във "Фейсбук" Росен Петров.

И още нещо важно: те са намерени в България през 2009 г., когато водеща новина бяха проучванията на т.нар. Източна могила в Караново. За праисторическата селищна могила в същото това новозагорско село съм ви разказвал – оттам е прочутият печат от Караново и тя е толкова важна в археологията, че на нея е наречена цяла праисторическа култура. Но днес думата ми е за Източната могила, в която преди 18 години, през 2008 г., археологът д-р Веселин Игнатов откри изключително богато погребение на тракийски благородник, положен заедно с огромна четириколесна колесница, конете и изумително количество предмети. Та сред тях бяха и прочутите сребърни чаши, близки до стила „Боскореале“, датирани от същия период – I век от н. е. – и вероятно по-ценни от техния „лондонски събрат“.

Много често под път и над път се употребява думата „уникално“, но тази находка реално е такава – заради изобилието на артефактите и заради добрата запазеност на самата колесница и размерите на нейните колела. Дали погребенията с колесници се свързват само с траките? Самият Игнатов, който е най-големият специалист по антични колесници не само в България, в свое интервю дава конкретни и красноречиви цифри – подобни ритуални погребения има едва 3 открити в Галия, 27 в Панония и останки от над 230 в Тракия, повечето разграбени от иманяри. По това можем да съдим доста аргументирано какъв е този ритуал – той е дълбоко свързан с вярванията на траките.

Има и още нещо. Траките не са били само неприятели на Рим. В дълги периоди те са били негови съюзници. Така например последният владетел на Одриското царство Реметалк III бил близък приятел на император Калигула. Част от тракийската знат е имала висок статут в империята, което обяснява защо много траки и илири заемат високи позиции, включително стават императори и оставят богати материални следи по днешните ни земи, символизиращи тяхната мощ и богатство.

Дотук хубавото в тази история свършва. Защото това световно откритие стана жертва на „пунически войни“ за неговото запазване и дълги години беше оставено почти на произвола на съдбата. Впрочем, както и други обекти – като например величествената кула в могилата Малтепе до Пловдив, която в крайна сметка почти се срути.

В историята прочут остава римският сенатор Катон Стари, който при всяка своя реч казвал: „И все пак Картаген трябва да бъде разрушен“. В нашата реалност сякаш имаме някакъв Катон – пазител на българското безхаберие, който често казва: „И все пак културно-историческото наследство по земите ни трябва да бъде разрушено“. Е, между двамата има и разлика. Римският Катон минава за положителен герой, докато нашият е символ на духа на родното отрицание и разруха.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    6 1 Отговор
    Нашите предци Пеласгите са се прехвърлили в Италия и основали Рим.

    Коментиран от #5

    13:02 12.11.2026

  • 2 Сила

    4 4 Отговор
    Татарина се изказа за траките ....

    13:02 12.11.2026

  • 3 Уникално е само

    2 4 Отговор
    Че траките са с произход Кавказ ! Долмените там са с 1500 години по стари от нашите !

    Коментиран от #7

    13:07 12.11.2026

  • 4 Уникално е само

    2 4 Отговор
    Че съкровището от варненския халколитен некропол което за сега се смята, че е най-старото обработено злато в света, датирано от около 4600–4300 г. пр. Хр. (късната каменно-медна епоха / халколит) има открити аналози само и единствено в Кавказ ! Уникално е че царете ни са били също с произход Кавказ, както впрочем е и със Самоил и съпругата му

    13:12 12.11.2026

  • 5 честен ционист

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    И Нальчик.

    13:14 12.11.2026

  • 6 Ваня

    0 6 Отговор
    Траци са наричани, турци, гърци, поляци и т.н.т. ( като има ци накрая) За писмеността трага ( слово образ), тя е траха, но поради произношението на някой народи се нарича трага. Сурвакницата е траха ( трага, която се чете от лявно на дясно, от горе на долу, от долу на горе) като се чете Сурва и така се нарича на Сурва.

    Коментиран от #8, #12

    13:15 12.11.2026

  • 7 честен ционист

    0 4 Отговор

    До коментар #3 от "Уникално е само":

    Всички сте се пръкнали у Маджалис, Кайтагский район. Вай Аман!

    Коментиран от #13

    13:16 12.11.2026

  • 8 д-р Гълъбова

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Ваня":

    Пий си хапчетата!

    13:22 12.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Браво

    0 1 Отговор
    Българите сме най великите......затова ни пътища имаме, ни икономика.....живеем кредити, разбирай държавен дълг....Радев за няколко месеца успя да изтегли вече 5 милиарда

    13:30 12.11.2026

  • 11 Пловдив

    1 0 Отговор
    В тази могила до Караново, с колесницата и скъпите находки е погребан най-вероятно последният тракийски владетел, в средата на първи век от новата ера. Това е споменатият в статията Реметалк Трети. След това тракийските земи стават римски провинции.

    13:53 12.11.2026

  • 12 Госあ

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Ваня":

    Ванче, по голема глупост не можа ли да измислиш, бе чедо?

    14:04 12.11.2026

  • 13 Госあ

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "честен ционист":

    важното е, че не сме се пръкнали от песъка на Близкия изток като катун гонен отвсякъде 😆

    14:05 12.11.2026