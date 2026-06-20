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Росен Петров: Виждали ли сте стената на язовир „Въча“?

Росен Петров: Виждали ли сте стената на язовир „Въча“?

20 Юни, 2026 14:15 3 256 65

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  • българия-
  • мнения

Само за десетилетието между 1960 и 1970 г. в България са построени 95 големи язовира

Росен Петров: Виждали ли сте стената на язовир „Въча“? - 1
Снимка: Фейсбук
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Виждали ли сте стената на язовир „Въча“? Преди години, пътувайки за Девин, имах тази възможност и бях зашеметен. 144,5-метрова бетонна грамада, инженерно чудо, издигнато в снагата на Родопите, с дължина по короната от 420 метра.

Това пише във "Фейсбук" Росен Петров.

Знаещ местен човек с явни технически познания ми обясни, че преливникът се състоял от четири полета по 8 метра и можел да „пусне“ 2060 кубични метра вода в секунда. Всъщност винаги когато съм се изправял пред подобни градежи – или дори пред някой от старите и ръждясали, а доста от тях вече и нарязани индустриални гиганти – съм изпитвал известно страхопочитание. Може би защото като дете доста време живеех в един военен завод (майка ми, баба ми и дядо ми работеха там и живеехме на квартира в завода) и все пак съм видял какъв труд кипеше там. И може би защото се опитвам да си давам сметка с какъв зор и пот са построени тези „неща“. Кървава пот и много мазоли. Но тук думата ми е за язовирите, защото много от заводите заминаха за скрап, а някои явно бяха построени на грешни места и с грешна стратегия – или поне такъв е днешният разказ. А виж, язовирите си стоят. И си представям какво още по-голямо безводие щеше да има, ако ги нямаше тях и построеното от нашите бащи и дядовци.

Само за десетилетието между 1960 и 1970 г. в България са построени 95 големи язовира. Въпросният „Въча“ е издигнат от 1968 до 1975 г. Световната статистика на ICOLD (International Commission on Large Dams, или Международната комисия по големите язовири) – една сериозна организация – казва нещо интересно: по темп и интензивност на строителство на язовирни стени спрямо територия и население България тогава се нарежда на трето място в света. След индустриални и технологични гиганти като САЩ и Япония.

Защо ви разказвам това? Не за да тъгуваме по миналото. А защото е любопитно как в онези времена за 40 години са построени 200 големи язовира, от които 52 носят определението „стратегически“, а за последните 37 години сме довършили едва... 11. И докато днес спорим за всеки ремонт, тези 52 „ветерана“ продължават да ни държат над водата. Буквално. Всъщност сравнението е далеч по-стряскащо, защото 8 от тези 11 „нови“ язовира са просто довършени в началото на 90-те, а реално изцяло построените след 1989 г. са само два – „Пловдивци“ и „Цанков камък“.

Но нека слезем от високите стени и погледнем към нещо, за което се говори по-рядко – цената на този бетон в човешка пот. Защото тези стени не са се появили с магическа пръчка.

Само за изграждането на язовир „Искър“ са мобилизирани хиляди строители и трудоваци. Те не са имали модерните лазерни нивелири или компютърно управлявани багери. Имали са лопати, кирки и една безкрайна упоритост. Работило се е на три смени, 365 дни в годината, при зимни температури от -20°C в планината. Знаете ли колко бетон е излят само в стената на „Искър“? Над 180 000 кубически метра. А сега си представете, че всяка количка от този бетон е минала през човешка ръка. Това е бил „трудов ентусиазъм“, често недоплатен или „безплатен“, но подплатен със здрава, сурова дисциплина. Младежи на по 18–20 години, които са прекарвали младостта си в тунели, пълни с прах и подпочвени води. Само при изграждането на каскадата „Белмекен-Сестримо“ са прокопани над 100 километра деривационни тунели високо в планината. България е била сред лидерите по прокопаване на хидротехнически тунели в тежки скални условия.

И тук става още по-интересно, защото българи строят сложни хидротехнически съоръжения не само у нас, но и по света. Да вземем за пример Мароко. Там българите изграждат язовира „Мансур Еддаби“ – ключов обект, който преобразява земеделието в региона. Или Сирия, където нашите специалисти проектират и изграждат доста малки и големи язовири, включително огромния хидровъзел „Растан“. Такива ми ти работи.

И когато днес минавате покрай някой от тези язовири в страната ни, спомнете си не само за милионите кубици вода, а за онези момчета, които ги построиха. И ако случайно докоснете студения бетон, можете да усетите в него и малко топлина – дали защото е нагрят от топлото слънце, или защото в него е застинала горещата кръв на едно цяло поколение. Нека помним.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Яяяя

    78 15 Отговор
    Демократите от ДБ голям зор ще видят да я разрушат защото е построена от комунистите.

    Коментиран от #16, #20

    14:19 20.06.2026

  • 2 Дрънчи

    8 57 Отговор
    манерката на кухо

    14:19 20.06.2026

  • 3 9ти септември

    88 10 Отговор
    А родните евротлантици могат само да рушат и крадат жалка продажна измет

    Коментиран от #12, #19, #55

    14:20 20.06.2026

  • 4 Без име

    77 4 Отговор
    Тоя пък... Джензитата ли ще мислят за язовири? Такова калпаво поколение за първи път се пръква в историята на цивилизацията ни и учените доказаха, че за първи път това поколение е по-глупаво от предишното.

    Коментиран от #65

    14:22 20.06.2026

  • 5 дрън дрън

    59 12 Отговор
    Е да де но нямаше банани !

    Коментиран от #9

    14:22 20.06.2026

  • 6 Регулатор

    81 1 Отговор
    Добре написано.Нека помним,че България е над всичко! Нека помним,че е имало България и преди нас ...и дано да я има и след нас...

    Коментиран от #13

    14:22 20.06.2026

  • 7 Минивач

    9 72 Отговор
    Росен е комунистически пропагандатор. Путиност и копейка. Истината е след 1990 г. Тогава са построени с европомощ. А и Яките помагаха.

    Коментиран от #24, #40

    14:25 20.06.2026

  • 8 Герги

    67 3 Отговор
    Хубаво го каза,да се помни,не всичко постигнато през социализма да се отрича...нека да помним направеното от достойните ни предци.

    Коментиран от #49

    14:26 20.06.2026

  • 9 Дрън

    15 7 Отговор

    До коментар #5 от "дрън дрън":

    И пАртакали

    14:27 20.06.2026

  • 10 Бако

    59 6 Отговор
    Росене, Росене, що ровиш в миналото, сега всички евроатлантици ще те обявят за комунист, путиност и т.н.
    Не възхвалявай онова, което е съградено преди, а сега не можем да поддържаме, плачи за оръжие за Украйна, да има кръв и жертви.
    Ценностите в наши дни вече са други, облечени в пари и така до де не се атрием като човеци, защото като хора вече сме почнали да се губим.

    14:27 20.06.2026

  • 11 Гост

    10 62 Отговор
    "Работило се е на три смени, 365 дни в годината, при зимни температури от -20°C в планината. Знаете ли колко бетон е излят само в стената на „Искър“? Над 180 000 кубически метра. А сега си представете, че всяка количка от този бетон е минала през човешка ръка. Това е бил „трудов ентусиазъм“, често недоплатен или „безплатен“, но подплатен със здрава, сурова дисциплина. Младежи на по 18–20 години, които са прекарвали младостта си в тунели, пълни с прах и подпочвени води."
    Ангария. Често с тежки здравословни последици за цял живот. Вредни отпадъци като тогавашните вождове и авторът-метастаза - го наричат "трудов ентусиазъм".

    Коментиран от #18, #46, #52

    14:28 20.06.2026

  • 12 А сега

    14 13 Отговор

    До коментар #3 от "9ти септември":

    Кажи си ти какво си построил в живота си

    Коментиран от #23

    14:30 20.06.2026

  • 13 предполагам

    19 0 Отговор

    До коментар #6 от "Регулатор":

    Преди нас я е имало, но след нас може би, но едва ли!

    14:31 20.06.2026

  • 14 Тома

    36 3 Отговор
    Язовирите ги дадоха на мутрите да въдят риба

    14:33 20.06.2026

  • 15 Отстрани

    58 4 Отговор
    Реално цялата ни държава в момента се държи на това и оцелява благодарение на всичко това построено през социализма от лошите комунисти.
    Язовири, електроцентрали, железопътна мрежа, пътища , летища, болници , училища и много много други , дори курортите ни.
    Джензитата напрактика паразитират на всичко това и го приемат за даденост сякаш паднало от въздуха.

    14:35 20.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Сталин

    50 5 Отговор
    Лошите комунисти построиха язовири напоителни системи и канали и за 30 години западна демокрация евро цървулите унищожиха всичко това ,окрадоха тръбите и помпените станции ,изсякоха гората и сега нямат вода да гасят пожарите на къщите си ,само трета световна ще избави цървулите от самите тях си и техните мъки

    Коментиран от #29, #48

    14:36 20.06.2026

  • 18 Без име

    5 5 Отговор

    До коментар #11 от "Гост":

    Досега само вашите знаеха...

    14:37 20.06.2026

  • 19 не може да бъде

    42 7 Отговор

    До коментар #3 от "9ти септември":

    Когато байТошо е казал -това дето сме го построило няма да може даже да го боядисате-е изглеждало твърде преувеличено хиперболизирано!? Сега съвсем сериозно трябва да помислим дали той не бил прав ... буквално!?И тук става дума не само за язовири!!?И не става дума за възвеличаване носталгия и т.н.-става дума за нещо много по-сериозно -как е направено това с какви средства от какви хора каква е била организацията кой е планирал всичко това!?..Отделна тема е за грешките недостатъци те има и провали ...но кой е безгрешен!?Също много важна тема -защо сега нищо не можем да построим!?...Може би трябва да си припомним и една крилата фраза -всяка грешка има име презиме и длъжност!?

    14:37 20.06.2026

  • 20 няма да има проблем

    25 3 Отговор

    До коментар #1 от "Яяяя":

    будакова ще провежда летен лагер до язовира с мото не на омразата да на джедърството генерал наско и мирчев оземпика ще търсят Руска подводница с надуваема лодка и сонар от Т Е МУ

    Коментиран от #28

    14:38 20.06.2026

  • 21 Мнение

    37 2 Отговор
    Браво! Не става дума за носталгия по соца, а да отдадем заслуженото не всички тези неизвестни хора, построили това на което се възхищаваме и да уважаваме и днес.

    14:42 20.06.2026

  • 22 Славни времена,

    37 5 Отговор
    с девиз: Строим за Родината. Благодаря на автора, благодарност и поклон на тогавашните хора, създатели на 3-я златен век на България. Под ръководството на толкова омразните сега БКП и СССР.

    Коментиран от #26

    14:43 20.06.2026

  • 23 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 3 Отговор

    До коментар #12 от "А сега":

    А Ти?

    14:48 20.06.2026

  • 24 Сила

    1 14 Отговор

    До коментар #7 от "Минивач":

    Недей така , човека разказваше на балъците как е бил "разузнавач " , бил работил за интересите на България и " разузнавал" ....
    1970 година роден !!!? Какво и къде е "разузнавал" ....???!
    Къде е било това , в детската градина или в основното училище ....?!?
    Такива самозвани пишман "разузнавачи " Краси Райдовски ги " лекуваше " много бързо , но той си отиде и сега куцо , кьораво и сакато може да си бръщолеви всякакви глупости и небивалици !!!

    14:50 20.06.2026

  • 25 Факти

    6 25 Отговор
    Европа я опасаха с аутобани, а ние една магистрала не можахме да направим. Смятай какво щяхме да построим без комунизъм. Не 100, а 200 язовира щяхме да направим и със сигурност щяха да са по-добри.

    Коментиран от #27, #36

    14:50 20.06.2026

  • 26 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    27 3 Отговор

    До коментар #22 от "Славни времена,":

    Слава на хората построили съвременна България.
    Днешните един завод не могут да спретнат.

    Коментиран от #35

    14:50 20.06.2026

  • 27 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    21 3 Отговор

    До коментар #25 от "Факти":

    От 35 г не можете да довършите Хемус.
    Купихте си два атомни реактора, а Аец така и нямате.

    Коментиран от #32

    14:53 20.06.2026

  • 28 Госあ

    2 1 Отговор

    До коментар #20 от "няма да има проблем":

    ха ха ха ха 👍🏻

    14:54 20.06.2026

  • 29 Факти

    6 16 Отговор

    До коментар #17 от "Сталин":

    Нашето не е западна демокрация, а източна "демокрация". Ако беше западна демокрация щяхме да сме като Западна Евроопа и Америка. То е източна "демокрация" и затова сме като Русия. Всичките проблеми, които ги има у нас, ги има и в Русия, но умножени по 10. Ние поне не умираме на фронта, не ни обстрелват градовете и заводите, нямаме дефицит на горива и други стоки, не ни репресират, можем да говорим и пътуваме свободно. Българският паспорт и валута са безкрайно по-силни от руските.

    14:56 20.06.2026

  • 30 Госあ

    14 2 Отговор
    сините скакалци дето сравняват живота 1956 г с 2026 при целия прогрес и производителност, особено тази на отворен Китай, могат ли да си направят сметката ако цялата инфраструктура трябваше да я строят днес ?! Какво щеше да стане ?! М ?! Простолюдие, неземно…

    14:56 20.06.2026

  • 31 ????

    16 3 Отговор
    Мисля си за онези млади хора, построили нова България след 1944. За ентусиазма, за безвъзмездния им труд. И мисля, че са правили всеотдайно всичко, защото са имали вяра на правителството си, което е наказало крадците и виновниците за националните катастрофи. Защото всичките му действия са били в полза на общото благо - училища, болници, лекари във всяко населено място, пътища, електричество, язовири, които са спасявали от суша и смъртоносни наводнения...
    Били са убедени от всички действия на управляващите, че правят живота на всички по-добър и по-смислен.
    Днешните продажници с объркани понятия, демонстрират само грабеж и наглост. Как да следваш лъжепрогресивните, като първата им работа беше да надуят собствените си доходи и привилегии и да обявят, че разпродажбата на държавата продължава и благата са за избрани?
    Назадваме здраво и неотклонно към тъмното средновековие...

    14:58 20.06.2026

  • 32 Факти

    5 13 Отговор

    До коментар #27 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Прав си. Комунистите се предрешиха на демократи и нищо не могат да построят. Без робски безплатен труд не става.

    14:59 20.06.2026

  • 33 големсмях

    2 16 Отговор
    ХАААХ..Че тя ракетата на Мъск за луната е 100 метра ....хаахах,а българите ..хаахах...а може би и не те издигнали ..стена ..100 метра ..нация техническа .

    14:59 20.06.2026

  • 34 Гост

    4 1 Отговор
    Е, ко? Сега Ганя и наследниците създават Съдържание! Нали така се викаше, м? Иш ми ядът след 10 години на Баба Алино половинката!!!

    15:00 20.06.2026

  • 35 Един

    17 1 Отговор

    До коментар #26 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Те станаха милиардери от построеното през соца с така наречената крадлива приватизация проведена от демократите от СДС.
    Голямо лапане падна и още крадат.

    15:00 20.06.2026

  • 36 тпак малоумен

    15 1 Отговор

    До коментар #25 от "Факти":

    и ти като оня хипопотам от Банкя-"Ако е било лесно комуистите да са го построили."
    Малко ли са построили?
    А след това, за 37 години какво се построи?
    Едно метро в София с европейски пари и две магистрали, които катаден ги ремонтират.

    15:02 20.06.2026

  • 37 Роска пий си хапчетата

    4 9 Отговор
    Нищо не е ,в Швейцария има по няколко километра високи,единия е до бад рагац,

    15:04 20.06.2026

  • 38 Трудовак

    3 0 Отговор
    Чакат ни на куково лято да се върнем от “Голямата Екскурзия “ и да оправим грохналата инфраструктурна, водопреносна и канализационна система в Бегето, но ние сме решили да “Строма за родината” в Турция - ненаглядните братушки на българите в НАТО.

    15:04 20.06.2026

  • 39 Росен шумкаря

    5 2 Отговор
    ФК Княз Кирил – 1944 г. (присъединен, не по свое желание с решение на “народната власт” , към Левски)
    ФК Спартак София – 1968 г. (не по свое желание, присъединен с решение на левскаря Анг.Солаков към Левски)
    ФК Берое – 1970 г. (изваден от Ангел Солаков от А група за отказ да легне на Левски-Спартак)
    ФК Миньор Перник - 2001 г.(отстранен от А група от Г.Марков и Евг.Бакърджиев за честна игра с 9 човека срещу 14 левскари

    15:10 20.06.2026

  • 40 ВКК 531

    14 2 Отговор

    До коментар #7 от "Минивач":

    Нищо не е построено след 1990 год., само се руши и не се подържа. Не, че страдам за онова време, но това е истината.

    Коментиран от #50

    15:11 20.06.2026

  • 41 Край

    16 1 Отговор
    Браво Росен - каза неща които отдавна си мислех. Нищо няма да постигнем отричайки труда на Дедите и бащите си.

    15:11 20.06.2026

  • 42 Факти

    5 7 Отговор
    През 9-ти век е построена Голямата базилика в Плиска, която е била най-големият християнски храм в цяла Европа. Със своята дължина от 102,5 метра тя е оставяла зад себе си Света София в Константинопол (82 метра) и Сан Пиетро в Рим (73 метра). Голямата базилика в Плиска запазва своя статут на първенец в Европа цели 255 години. Да се чуди човек как българите сме посторили това инженерно чудо без комунизъм.

    Коментиран от #47, #54

    15:11 20.06.2026

  • 43 000

    13 1 Отговор
    Навремето имаше държава, сега има чужди нпо-та и немски търговски вериги, а за да се пращат пенсиите на папуасите, си чакаме милостинята от брюкселските малоумници.

    15:13 20.06.2026

  • 44 Шош

    3 0 Отговор
    Не само в Сирия и Мароко, но през 80те България е нагърбена със задачата да построи хиляди километри напоителни канали за режима на Садам Хюсеин! За съжаление някой от машините за този проект бяха закупени от американската фирма rachko през осемдесетте.

    15:13 20.06.2026

  • 45 Аби Пундьо

    3 11 Отговор
    Къде още язовири ще построиш? То не е само да ринеш камъни и да наливаш бетон. Трябва да има, къде да ги построиш, трябва да ги поддържаш. Ти с твойта професия един трудов ден не си видял, но акъл раздаваш.

    15:18 20.06.2026

  • 46 Декадент

    4 11 Отговор

    До коментар #11 от "Гост":

    В това време партийците от ЦК на БКП и децата им са пътували на сафарита в Африка, в Лондон и Париж.

    15:19 20.06.2026

  • 47 Бабин

    1 10 Отговор

    До коментар #42 от "Факти":

    Най-вероятно както са направили руснаците - викнали сме италианци или гърци.

    Коментиран от #51

    15:21 20.06.2026

  • 48 Куче

    3 10 Отговор

    До коментар #17 от "Сталин":

    Лошите демократи прокараха Интернет, за дапмогат тъпите сталинисти да лаят.

    15:22 20.06.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Софиянец

    2 2 Отговор

    До коментар #40 от "ВКК 531":

    Съвсем нищо само софийското метро, дето го строяха от 19ти век.

    Коментиран от #56

    15:23 20.06.2026

  • 51 Факти

    2 1 Отговор

    До коментар #47 от "Бабин":

    Макар и архитектурният план да е повлиян от византийската и римската традиция, строежът е дело на български майстори строители и каменоделци от Плисковско-Преславската строителна школа. Те използват специфична местна технология – масивни, отлично издялани каменни блокове (квадри), които са типични за монументалната архитектура на Първото българско царство.

    Това каза ИИ. Между другото с квадри в България се строи от тракийско време.

    15:26 20.06.2026

  • 52 Аре бе

    7 0 Отговор

    До коментар #11 от "Гост":

    то па сега младежите прекарали и замбирани по гей парадите, все едно не са с тежки здравословни и психически последици за цял живот.?!

    15:29 20.06.2026

  • 53 Доскоро

    9 0 Отговор
    язовир с име Въча нямаше. Истинското му име беше Антон Ивановци, и така го знаем всички родопчани! По интересна е историята с падналата кола, червените барети и водолази в клетки, също грамадните чудовища сомове на самата стена. Река Въча носи старото име Влъча (Вълча), през който град Диове, земя на диите (диви), сиреч даи (дави) - давя (вълци), минава тя. Сега попитайте умнокрасивите, защо по цялата дължина на язовира и тесен път, няма никакви мантинели?

    15:30 20.06.2026

  • 54 Ха хи хо

    1 2 Отговор

    До коментар #42 от "Факти":

    Най-дългата не означава най-голямата!

    15:31 20.06.2026

  • 55 Те са затова там, за да саботират Българ

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "9ти септември":

    И да я разрушат.

    15:33 20.06.2026

  • 56 Факти

    0 6 Отговор

    До коментар #50 от "Софиянец":

    Не е само метрото. И магистралата завършиха и безброй нови пътища. Цели квартали изникнаха. А колко ритейл и бизнес парка, молове и какво ли още не. Черноморето цялото е застроено. По комунизма частно строителство нямаше. По-големите помним какво беше. Панелки и огромни поляни, по които пасяха овце, кози и коне. Сега всичко е застроено.

    15:34 20.06.2026

  • 57 Подаръчни пликче

    2 9 Отговор
    Кажете,че половин България е построена от Строителни войски. Безплатен каторжен труд на момчета от малцинствата. Аз също съм участвал като такъв,а по- късно като бригадир в строителството на пиеса на ферибота Варна- Иличовск. Сега такъв труд ( безплатен) и принудителен е невъзможен. Недейте да превъзнасяне социализма.

    15:34 20.06.2026

  • 58 ЗАЩО

    9 0 Отговор
    Нашите жълтопаветници и байГаньовци не могат нищо да построят а само плюят,защото са некадърници и крадци. ББ се хвалеше колко км магистрали е построил- смях в залата.Бай Ганьо само хвали колко е добре сега а само за него защото НПО им плащат.За пари да готови на всичко.

    15:35 20.06.2026

  • 59 Подаръчни пликче

    0 0 Отговор
    Пирса

    15:36 20.06.2026

  • 60 Ива

    7 0 Отговор
    Поздравявам Ви за написаното ! Язовир Г.Димитров/сега Копринка / е построен от бригадири -доброволци ...

    15:37 20.06.2026

  • 61 Антонимен

    0 5 Отговор
    Имам един въпрос: " Колко и докъде магистрали построиха през социализма. Трепехме се като мухи, загиваха над 1000 на година тогава с пъти по-малко коли.

    15:42 20.06.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Така е

    4 1 Отговор
    еврорайха съсипа Родината ни тотално и ни прати в девета глуха..
    НРБ с българския лев, бе в пъти по-добре в сега в европейския райн с евро

    15:51 20.06.2026

  • 65 Не си видял

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Без име":

    следващото ги - Джен алфа. Тогава джензитата ще ти се сторят направо кадърни, мислещи и интелигентни, макар че и двете поколения са трагедия. Аз съм помагал за разни ремонти, строителство или земеделска работа сигурно от десетгодишен, даже не мога да кажа, че тогава съм бил толкова уморен или сърдит, че не съм си играл с приятелите точно в тези моменти, и съм видял как работят наборите на тези хора, които физически до голяма степен изградиха тази България - язовири, пътища, ВиК, електроснабдяване, АЕЦ, тецове, вецове, заводите не ги броя, че вече ги няма, ТКЗСта само тук-там са останали по някой обор. Работа, работа, работа, както обясняваше банкянският селянин, ама истинска, не като неговата. Последните примерно 20 години поне деца и тийнейджъри масово идея нямат какво е физическа работа. Басирам се, че от тези до 25 години извън малцинствата един на сто максимум е забъркал бетон в живота си. Те нямат идея колко усилия и време може да отнеме да направиш дори няколко стъпала, малка подпорна стена, да иззидаш нещо. Какво остава да оценят колко труд е вложен в такава язовирна стена, още по-малко как се е работило целогодишно, в какви условия, с каква техника, даже с какви дрехи и обувки. Само преди 25 години половин България се беше изнесла да върши голяма част от черната работа на Европа, с труд събираха пари и отгледаха най-лигавото, неможещо, незнаещо, неценящо нищо поколение, на което всичко му е давано наготово, да не се било мъчило като родителите си.

    16:01 20.06.2026