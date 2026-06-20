Росен Петров: Виждали ли сте стената на язовир „Въча“?

Виждали ли сте стената на язовир „Въча“? Преди години, пътувайки за Девин, имах тази възможност и бях зашеметен. 144,5-метрова бетонна грамада, инженерно чудо, издигнато в снагата на Родопите, с дължина по короната от 420 метра.
Това пише във "Фейсбук" Росен Петров.
Знаещ местен човек с явни технически познания ми обясни, че преливникът се състоял от четири полета по 8 метра и можел да „пусне“ 2060 кубични метра вода в секунда. Всъщност винаги когато съм се изправял пред подобни градежи – или дори пред някой от старите и ръждясали, а доста от тях вече и нарязани индустриални гиганти – съм изпитвал известно страхопочитание. Може би защото като дете доста време живеех в един военен завод (майка ми, баба ми и дядо ми работеха там и живеехме на квартира в завода) и все пак съм видял какъв труд кипеше там. И може би защото се опитвам да си давам сметка с какъв зор и пот са построени тези „неща“. Кървава пот и много мазоли. Но тук думата ми е за язовирите, защото много от заводите заминаха за скрап, а някои явно бяха построени на грешни места и с грешна стратегия – или поне такъв е днешният разказ. А виж, язовирите си стоят. И си представям какво още по-голямо безводие щеше да има, ако ги нямаше тях и построеното от нашите бащи и дядовци.
Само за десетилетието между 1960 и 1970 г. в България са построени 95 големи язовира. Въпросният „Въча“ е издигнат от 1968 до 1975 г. Световната статистика на ICOLD (International Commission on Large Dams, или Международната комисия по големите язовири) – една сериозна организация – казва нещо интересно: по темп и интензивност на строителство на язовирни стени спрямо територия и население България тогава се нарежда на трето място в света. След индустриални и технологични гиганти като САЩ и Япония.
Защо ви разказвам това? Не за да тъгуваме по миналото. А защото е любопитно как в онези времена за 40 години са построени 200 големи язовира, от които 52 носят определението „стратегически“, а за последните 37 години сме довършили едва... 11. И докато днес спорим за всеки ремонт, тези 52 „ветерана“ продължават да ни държат над водата. Буквално. Всъщност сравнението е далеч по-стряскащо, защото 8 от тези 11 „нови“ язовира са просто довършени в началото на 90-те, а реално изцяло построените след 1989 г. са само два – „Пловдивци“ и „Цанков камък“.
Но нека слезем от високите стени и погледнем към нещо, за което се говори по-рядко – цената на този бетон в човешка пот. Защото тези стени не са се появили с магическа пръчка.
Само за изграждането на язовир „Искър“ са мобилизирани хиляди строители и трудоваци. Те не са имали модерните лазерни нивелири или компютърно управлявани багери. Имали са лопати, кирки и една безкрайна упоритост. Работило се е на три смени, 365 дни в годината, при зимни температури от -20°C в планината. Знаете ли колко бетон е излят само в стената на „Искър“? Над 180 000 кубически метра. А сега си представете, че всяка количка от този бетон е минала през човешка ръка. Това е бил „трудов ентусиазъм“, често недоплатен или „безплатен“, но подплатен със здрава, сурова дисциплина. Младежи на по 18–20 години, които са прекарвали младостта си в тунели, пълни с прах и подпочвени води. Само при изграждането на каскадата „Белмекен-Сестримо“ са прокопани над 100 километра деривационни тунели високо в планината. България е била сред лидерите по прокопаване на хидротехнически тунели в тежки скални условия.
И тук става още по-интересно, защото българи строят сложни хидротехнически съоръжения не само у нас, но и по света. Да вземем за пример Мароко. Там българите изграждат язовира „Мансур Еддаби“ – ключов обект, който преобразява земеделието в региона. Или Сирия, където нашите специалисти проектират и изграждат доста малки и големи язовири, включително огромния хидровъзел „Растан“. Такива ми ти работи.
И когато днес минавате покрай някой от тези язовири в страната ни, спомнете си не само за милионите кубици вода, а за онези момчета, които ги построиха. И ако случайно докоснете студения бетон, можете да усетите в него и малко топлина – дали защото е нагрят от топлото слънце, или защото в него е застинала горещата кръв на едно цяло поколение. Нека помним.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Яяяя
Коментиран от #16, #20
14:19 20.06.2026
2 Дрънчи
14:19 20.06.2026
3 9ти септември
Коментиран от #12, #19, #55
14:20 20.06.2026
4 Без име
Коментиран от #65
14:22 20.06.2026
5 дрън дрън
Коментиран от #9
14:22 20.06.2026
6 Регулатор
Коментиран от #13
14:22 20.06.2026
7 Минивач
Коментиран от #24, #40
14:25 20.06.2026
8 Герги
Коментиран от #49
14:26 20.06.2026
9 Дрън
До коментар #5 от "дрън дрън":И пАртакали
14:27 20.06.2026
10 Бако
Не възхвалявай онова, което е съградено преди, а сега не можем да поддържаме, плачи за оръжие за Украйна, да има кръв и жертви.
Ценностите в наши дни вече са други, облечени в пари и така до де не се атрием като човеци, защото като хора вече сме почнали да се губим.
14:27 20.06.2026
11 Гост
Ангария. Често с тежки здравословни последици за цял живот. Вредни отпадъци като тогавашните вождове и авторът-метастаза - го наричат "трудов ентусиазъм".
Коментиран от #18, #46, #52
14:28 20.06.2026
12 А сега
До коментар #3 от "9ти септември":Кажи си ти какво си построил в живота си
Коментиран от #23
14:30 20.06.2026
13 предполагам
До коментар #6 от "Регулатор":Преди нас я е имало, но след нас може би, но едва ли!
14:31 20.06.2026
14 Тома
14:33 20.06.2026
15 Отстрани
Язовири, електроцентрали, железопътна мрежа, пътища , летища, болници , училища и много много други , дори курортите ни.
Джензитата напрактика паразитират на всичко това и го приемат за даденост сякаш паднало от въздуха.
14:35 20.06.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Сталин
Коментиран от #29, #48
14:36 20.06.2026
18 Без име
До коментар #11 от "Гост":Досега само вашите знаеха...
14:37 20.06.2026
19 не може да бъде
До коментар #3 от "9ти септември":Когато байТошо е казал -това дето сме го построило няма да може даже да го боядисате-е изглеждало твърде преувеличено хиперболизирано!? Сега съвсем сериозно трябва да помислим дали той не бил прав ... буквално!?И тук става дума не само за язовири!!?И не става дума за възвеличаване носталгия и т.н.-става дума за нещо много по-сериозно -как е направено това с какви средства от какви хора каква е била организацията кой е планирал всичко това!?..Отделна тема е за грешките недостатъци те има и провали ...но кой е безгрешен!?Също много важна тема -защо сега нищо не можем да построим!?...Може би трябва да си припомним и една крилата фраза -всяка грешка има име презиме и длъжност!?
14:37 20.06.2026
20 няма да има проблем
До коментар #1 от "Яяяя":будакова ще провежда летен лагер до язовира с мото не на омразата да на джедърството генерал наско и мирчев оземпика ще търсят Руска подводница с надуваема лодка и сонар от Т Е МУ
Коментиран от #28
14:38 20.06.2026
21 Мнение
14:42 20.06.2026
22 Славни времена,
Коментиран от #26
14:43 20.06.2026
23 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #12 от "А сега":А Ти?
14:48 20.06.2026
24 Сила
До коментар #7 от "Минивач":Недей така , човека разказваше на балъците как е бил "разузнавач " , бил работил за интересите на България и " разузнавал" ....
1970 година роден !!!? Какво и къде е "разузнавал" ....???!
Къде е било това , в детската градина или в основното училище ....?!?
Такива самозвани пишман "разузнавачи " Краси Райдовски ги " лекуваше " много бързо , но той си отиде и сега куцо , кьораво и сакато може да си бръщолеви всякакви глупости и небивалици !!!
14:50 20.06.2026
25 Факти
Коментиран от #27, #36
14:50 20.06.2026
26 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #22 от "Славни времена,":Слава на хората построили съвременна България.
Днешните един завод не могут да спретнат.
Коментиран от #35
14:50 20.06.2026
27 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #25 от "Факти":От 35 г не можете да довършите Хемус.
Купихте си два атомни реактора, а Аец така и нямате.
Коментиран от #32
14:53 20.06.2026
28 Госあ
До коментар #20 от "няма да има проблем":ха ха ха ха 👍🏻
14:54 20.06.2026
29 Факти
До коментар #17 от "Сталин":Нашето не е западна демокрация, а източна "демокрация". Ако беше западна демокрация щяхме да сме като Западна Евроопа и Америка. То е източна "демокрация" и затова сме като Русия. Всичките проблеми, които ги има у нас, ги има и в Русия, но умножени по 10. Ние поне не умираме на фронта, не ни обстрелват градовете и заводите, нямаме дефицит на горива и други стоки, не ни репресират, можем да говорим и пътуваме свободно. Българският паспорт и валута са безкрайно по-силни от руските.
14:56 20.06.2026
30 Госあ
14:56 20.06.2026
31 ????
Били са убедени от всички действия на управляващите, че правят живота на всички по-добър и по-смислен.
Днешните продажници с объркани понятия, демонстрират само грабеж и наглост. Как да следваш лъжепрогресивните, като първата им работа беше да надуят собствените си доходи и привилегии и да обявят, че разпродажбата на държавата продължава и благата са за избрани?
Назадваме здраво и неотклонно към тъмното средновековие...
14:58 20.06.2026
32 Факти
До коментар #27 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Прав си. Комунистите се предрешиха на демократи и нищо не могат да построят. Без робски безплатен труд не става.
14:59 20.06.2026
33 големсмях
14:59 20.06.2026
34 Гост
15:00 20.06.2026
35 Един
До коментар #26 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Те станаха милиардери от построеното през соца с така наречената крадлива приватизация проведена от демократите от СДС.
Голямо лапане падна и още крадат.
15:00 20.06.2026
36 тпак малоумен
До коментар #25 от "Факти":и ти като оня хипопотам от Банкя-"Ако е било лесно комуистите да са го построили."
Малко ли са построили?
А след това, за 37 години какво се построи?
Едно метро в София с европейски пари и две магистрали, които катаден ги ремонтират.
15:02 20.06.2026
37 Роска пий си хапчетата
15:04 20.06.2026
38 Трудовак
15:04 20.06.2026
39 Росен шумкаря
ФК Спартак София – 1968 г. (не по свое желание, присъединен с решение на левскаря Анг.Солаков към Левски)
ФК Берое – 1970 г. (изваден от Ангел Солаков от А група за отказ да легне на Левски-Спартак)
ФК Миньор Перник - 2001 г.(отстранен от А група от Г.Марков и Евг.Бакърджиев за честна игра с 9 човека срещу 14 левскари
15:10 20.06.2026
40 ВКК 531
До коментар #7 от "Минивач":Нищо не е построено след 1990 год., само се руши и не се подържа. Не, че страдам за онова време, но това е истината.
Коментиран от #50
15:11 20.06.2026
41 Край
15:11 20.06.2026
42 Факти
Коментиран от #47, #54
15:11 20.06.2026
43 000
15:13 20.06.2026
44 Шош
15:13 20.06.2026
45 Аби Пундьо
15:18 20.06.2026
46 Декадент
До коментар #11 от "Гост":В това време партийците от ЦК на БКП и децата им са пътували на сафарита в Африка, в Лондон и Париж.
15:19 20.06.2026
47 Бабин
До коментар #42 от "Факти":Най-вероятно както са направили руснаците - викнали сме италианци или гърци.
Коментиран от #51
15:21 20.06.2026
48 Куче
До коментар #17 от "Сталин":Лошите демократи прокараха Интернет, за дапмогат тъпите сталинисти да лаят.
15:22 20.06.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Софиянец
До коментар #40 от "ВКК 531":Съвсем нищо само софийското метро, дето го строяха от 19ти век.
Коментиран от #56
15:23 20.06.2026
51 Факти
До коментар #47 от "Бабин":Макар и архитектурният план да е повлиян от византийската и римската традиция, строежът е дело на български майстори строители и каменоделци от Плисковско-Преславската строителна школа. Те използват специфична местна технология – масивни, отлично издялани каменни блокове (квадри), които са типични за монументалната архитектура на Първото българско царство.
Това каза ИИ. Между другото с квадри в България се строи от тракийско време.
15:26 20.06.2026
52 Аре бе
До коментар #11 от "Гост":то па сега младежите прекарали и замбирани по гей парадите, все едно не са с тежки здравословни и психически последици за цял живот.?!
15:29 20.06.2026
53 Доскоро
15:30 20.06.2026
54 Ха хи хо
До коментар #42 от "Факти":Най-дългата не означава най-голямата!
15:31 20.06.2026
55 Те са затова там, за да саботират Българ
До коментар #3 от "9ти септември":И да я разрушат.
15:33 20.06.2026
56 Факти
До коментар #50 от "Софиянец":Не е само метрото. И магистралата завършиха и безброй нови пътища. Цели квартали изникнаха. А колко ритейл и бизнес парка, молове и какво ли още не. Черноморето цялото е застроено. По комунизма частно строителство нямаше. По-големите помним какво беше. Панелки и огромни поляни, по които пасяха овце, кози и коне. Сега всичко е застроено.
15:34 20.06.2026
57 Подаръчни пликче
15:34 20.06.2026
58 ЗАЩО
15:35 20.06.2026
59 Подаръчни пликче
15:36 20.06.2026
60 Ива
15:37 20.06.2026
61 Антонимен
15:42 20.06.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Така е
НРБ с българския лев, бе в пъти по-добре в сега в европейския райн с евро
15:51 20.06.2026
65 Не си видял
До коментар #4 от "Без име":следващото ги - Джен алфа. Тогава джензитата ще ти се сторят направо кадърни, мислещи и интелигентни, макар че и двете поколения са трагедия. Аз съм помагал за разни ремонти, строителство или земеделска работа сигурно от десетгодишен, даже не мога да кажа, че тогава съм бил толкова уморен или сърдит, че не съм си играл с приятелите точно в тези моменти, и съм видял как работят наборите на тези хора, които физически до голяма степен изградиха тази България - язовири, пътища, ВиК, електроснабдяване, АЕЦ, тецове, вецове, заводите не ги броя, че вече ги няма, ТКЗСта само тук-там са останали по някой обор. Работа, работа, работа, както обясняваше банкянският селянин, ама истинска, не като неговата. Последните примерно 20 години поне деца и тийнейджъри масово идея нямат какво е физическа работа. Басирам се, че от тези до 25 години извън малцинствата един на сто максимум е забъркал бетон в живота си. Те нямат идея колко усилия и време може да отнеме да направиш дори няколко стъпала, малка подпорна стена, да иззидаш нещо. Какво остава да оценят колко труд е вложен в такава язовирна стена, още по-малко как се е работило целогодишно, в какви условия, с каква техника, даже с какви дрехи и обувки. Само преди 25 години половин България се беше изнесла да върши голяма част от черната работа на Европа, с труд събираха пари и отгледаха най-лигавото, неможещо, незнаещо, неценящо нищо поколение, на което всичко му е давано наготово, да не се било мъчило като родителите си.
16:01 20.06.2026