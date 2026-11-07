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Росен Петров: Да си спомним една телеграма "От утре, 6 часа сутринта, войната със Сърбия е обявена. Вземете мерки!"

Росен Петров: Да си спомним една телеграма "От утре, 6 часа сутринта, войната със Сърбия е обявена. Вземете мерки!"

7 Ноември, 2026 10:00 1 206 20

  • росен петров-
  • сливница-
  • трън-
  • моравска дивизия-
  • сръбска агресия

Помислете за предците ни, които в лепкавата кал са се сражавали, за да защитят Българското съединение

Росен Петров: Да си спомним една телеграма "От утре, 6 часа сутринта, войната със Сърбия е обявена. Вземете мерки!" - 1
Снимка: Фейсбук
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Погледнете времето навън – намусеното ноемврийско небе, често пронизващи пръски дъжд... Сега си представете разкаляните, брулени хълмове на Сливница, Трън и въобще на тази специфична част от Западна България. Помислете за предците ни, които в лепкавата кал са се сражавали, за да защитят Българското съединение. Случвало се е точно в тези ноемврийски дни, при същото това навъсено време на годината.

Един от тях се казва Константин (Костадин) Григоров Халачев, родом от Свищов. Висок, представителен мъж със светлосини очи, по когото се заглеждали мнозина девойки и жени – за да го оплакват по-късно. Но да караме подред. Той е роден през 1861 г. край Дунав и завършва свищовското училище. Бил буйно момче – весело, сприхаво, но с „незлоблив“ характер. Душа и любимец на младежките компании. През зимата на 1876 г., заради сбиване с един османлия и без да иска разрешение от родителите си, Константин преминава по замръзналия Дунав във Влашко. Едва 16-годишен, през 1877 г. той става опълченец в Трета опълченска дружина. Участва в знаменитото освещаване на Самарското знаме и се сражава смело при Шипка и по време на атаката на Шейновския укрепителен лагер. Ранен е в боевете и получава Георгиевски кръст за храброст.

След Освобождението първоначално опитва да се занимава с търговия, но военната служба го влече непримиримо и той постъпва във Военното училище в София. Проявява се като усърден юнкер и отличен стрелец, а заради юнашкия си и представителен вид става знаменосец на училището, в което се кове бъдещият български военен елит. Вече като подпоручик Халачев е назначен в Силистренската дружина на Пети пехотен дунавски полк. След нахлуването на сръбските войски се сражава в състава на Трънския отряд срещу елитната Моравска дивизия. Според изследователите на неговия живот, опитвайки се да поведе войниците си в решителна атака, той се качва на коня си, но в същия момент стремето му се счупва. Тогава подпоручикът изрекъл думите: „Това е знак, че днес аз ще умра, братя. Нека поне умра геройски за честта на българското оръжие и за славата на милата ни татковина!“ В същия момент го пронизва тежък куршум, който разкъсва черния му дроб и излиза през гърба му. Издъхва мигове по-късно. Той е само на 24 години.

Защо ви разказвам тази история? Защото повечето от нас знаят за битката при Сливница, но сякаш сме позабравили за загиналите в боевете край Трън. А там падат много млади и доблестни български офицери и войничета, които също трябва да помним.

Има и още една причина. На млади години прекарах известно време по баирите на Драгоман и Сливница и все още помня и тамошния пек, и тамошния студ. Сурова и красива природа, станала свидетел на раждането на българската храброст в новата ни история. В една епоха, в която младата българска държава не се тюхкала за всичко и дори побеждава във война, започнала само с една телеграма до войските: „От утре, 6 часа сутринта, войната със Сърбия е обявена. Вземете мерки!“. Кратко и ясно. Без политически словоизлияния, фейсбук баталии и шикалкавене за всичко. Вземете мерки! На което пък един от командирите на бойните части само отговорил: „Юнаците готови“, но това е друга тема.

И така, когато погледнем намръщеното ноемврийско небе, нека си спомним за тези, които оставиха костите си по брулените хълмове на нашата история, ненавършили и тридесет години.

Нека помним.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    15 6 Отговор
    А Джон Малкович се подигра с героите от Сливница в Народният театър Иван Вазов.

    Коментиран от #6

    10:02 07.11.2026

  • 2 Роската Василев

    9 4 Отговор
    Ако Роската беше младеж по онуй в.еме или пък сега, ще стане един писарушка и ще пише за паметните пабеди от някой топъл бункер и за калта и за жегата и за кръвта.

    Коментиран от #4

    10:05 07.11.2026

  • 3 Хи хи

    9 12 Отговор
    Путин. Песков и Шойгу, Маша не са виждали казарма, но пратиха милиони младежи да вземат Берлин като дедите им.... и ний си избрахме безказармен главнокомандувуващ.

    10:08 07.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Не е ли по-точно

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    да се нарича "Битката със Сърбия",

    10:11 07.11.2026

  • 7 Чума

    5 1 Отговор
    И сега не би звучало кой знае по различно! Дословно - Вземете мерки срещу агресора! При вземане на мерките, напомнямЕ да се съблюдава Европейски Регламент № 6669, членовете на НАТО, Международната харта за ПЧ, ЕКЧП, препоръките на Хелзинския комитет, Женевската спогодба, всички законови и подзаконови Нормативни книжа, Указания и инструкции! Никой да не си позволява да проявява иницатива и самоволност, с които да злепоставя Висшестоящия елит пред Партньорите и Международната общност! И готово...! От окопите ще изпратят писмо по електронната поща - Личният състав е запознат с Указанията, срещу личен подпис! Има много кал и храсти, пътищата се нуждаят от проект, поради което не можем да се справим без допълнително финансиране Стоим и чакаме! Няма да предприемаме нищо, за да не сбъркаме нещо и предизвикаме проблеми критики! Топката прехвърлена, сърбите подминаха Ихтиман!

    10:19 07.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 след девети

    4 4 Отговор
    родът на този човек е репресиран.Важи и за родовете на Райна Княгиня,Баба Тонка Обретенова,Захари Стоянов,Георги Сава Раковски, даже и на Вазов....А тук разни червени орки мучът , и мечтаят за 16та република.

    Коментиран от #20

    10:34 07.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Историята е предупреждение

    1 4 Отговор

    До коментар #10 от "И след девети":

    И да знаеш, има защо!
    Служили са на короната, срещу народа си и срещу конституцията!

    10:36 07.11.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Хъшовете по-големи българи

    4 1 Отговор
    КомунизЪмът в БГ, с Червените Му отрочета в България, минаха, като чума и унищожиха Държавността само за 81 години в Нея.
    Толкова за Баталиите и Геройския плам в очите на Българите - от Червена аристокрация не останаха примери за подражание, включително и в Прайм Тайм-а.
    Хъшовски времена!

    10:41 07.11.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Тези

    4 0 Отговор

    До коментар #13 от "след девети":

    И Росенчо е от ппотомците на шумкарите .Баща му е бил шеф на КАТ София а са довтасали в София от мездренско село.Как ли.Сега почват да ръчкат осите против Сърбия заедно с Радев който пък уж се бори за българите в покрайнините.Двама такива умряха дето ръчкаха с македония сега други.Каква ни била силна армията щото е била с Германия и Европа.Сега руските възпитаници докъде я саботираха та нямаме нищо вече 30 години.Е и този.

    10:48 07.11.2026