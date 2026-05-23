Диана Дамянова: Да се свети името му!

23 Май, 2026 13:01 4 327 59

Да, пътува на ваша сметка към Рим, ама то е за да види папата, а не просто да се разходи

Голям, ама много голям късмет извади българския народ.

Защото, нали разбирате?

Венко Сабрутев можеше да бъде ваш лекар, или учител на вашето дете, или инженер, който е конструирал моста по който минавате, или не дай Боже шофьор на тролейбуса, който ползвате за да отидете на работа.

И тогава нЕма отърване.

За това предупреди във "Фейсбук" Диана Дамянова.

А сега той си е само депутат, с нищо не ви помага, ама не ви и пречи, животът и здравето ви не са в неговите ръце, нито възпитанието на детето ви. Просто сте изкарали един голям , истински късмет.

Е, ще трябва да понесете факта, че наместо вие, в навечерието на 24 май именно Венко се явява на среща с папата, ама то това е защото, както се разбра от изявлението на водача на делегацията и председател на народното събрание, те /делегацията, а може би председателката сама по себе си/ пускат мостове между две религии.

Това последното няма да го коментирам, тъй като е извън рамките на настоящата научна публикация, а именно „РОЛЯТА И ВЛИЯНИЕТО НА ФАКТОРИ КАТО ВЕНКО САБРУТЕВ ВЪРХУ НАЦИОНАЛНОТО НИ РАЗВИТИЕ”.

Та, в контекста на този научен труд и след като старателно се запознах с наличната литература, разрових всички официални и недотам официални източници, разговарях с редица други изследователи и следвах челния им опит, та в резултат на тази своя научна дейност достигнах до дълбоко аргументирания извод /исторически/, че българският народ е извадил истински късмет, като майката природа му е дала Венко да бъде депутат, а не лекар, инженер, учител, шофьор /не дай си боже пилот/ или нещо такова.

А така Венко е напълно безопасен!

Да, пътува на ваша сметка към Рим, ама то е за да види папата, а не просто да се разходи.

Да, получава пристойна за висшите кръгове заплата /абе, кво стана, нали хората на Радев щяха да спират автоматичното увеличаване на таз заплата на всеки три или шест месеца/, но безопасността при неговата употреба /на Венко/ е напълно гарантирана.

Нито може да ви сложи грешна диагноза, нито може да обърка питагоровата теорема в съзнанието на вашето дете, нито дори може да се нацепи челно в отсреща движещо се превозно средство и да нанесе щети , както на националния автотранспорт , така и на вас.

Не, не , нищо такова.

Напълно безопасен е! Дуракоустойчива стока!

Е, да. Твърди в национален ефир, където висши сили го изпращат да ни съобщава неща, че „най-добрата антиинфлационна мярка, се оказа повишаването на доходите”, ама това е твърдение, дето никому не може да навреди.

Не е като да вземе ножа, пък с некадърните си ръчички да ви оперира, или да вземе от висотата на своето служебно положение да „въведе в заблуда” вашето дете. Не, нищо такова.

Казва си човекът, каквото си мисли, а да мислиш глупости не е наказуемо.

Представете си, че беше отговорен по пожарите и се изцепваше в национален ефир, че най доброто средство за гасене на пожар би било да го заливаме с бензин /може и ракия/.

Тогава, скъпи сънародници, вредата от този индивид би била голяма и той, използвайки служебното си положение за да ви въведе в заблуда, би могъл да нанесе истинска вреда – да вземем да запламтим като един истински пожар и да изгорим до крак.

Нищо такова. Просто човекът си мисли и си казва на глас, това което си мисли. То казването на глас на всяка своя „мисъл” е част от диагноза, ама аз не съм квалифициран доктор, че да правя такава.

Никому с нищо не вреди Венко.

Продължава си промяната, като я търкаля напред назад, ту вляво ту вдясно, и търси вярната локация на тази доказано „добра” политическа сила.

С нищо не вреди и на морала Венко. Казва си каквото му „дават отгоре”, ама не сеъе сбил някой доставчик на Глово, дори не е проявил мъжеството си /каквото повярвайте има и му е лична гордост / като застане с тЕлото си пред някой нарушител на пътното движение.

Не, не и не!

Венко е напълно безопасен и да векува навеки, да се свети името му и да свети като пътеводна звезда за следващите депутатски поколения.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Анализ

    45 6 Отговор
    То да беше само Венко.

    Коментиран от #22

    13:08 23.05.2026

  • 2 интересен

    49 8 Отговор
    Политически памфлет за полуизвестния Венко и полуграмотни избрани венковци .

    13:09 23.05.2026

  • 3 бою циганина

    42 3 Отговор
    мойта мисирка е високооборотна и неуморна

    13:09 23.05.2026

  • 4 Подрутер

    7 2 Отговор
    Пуми и папи да си правят колкото искат достлук, не ни пречат!

    13:10 23.05.2026

  • 5 Имаше скала за тъпотия

    33 7 Отговор
    Сложете го и него в класацията, тъп по-тъп, най-тъп...

    Коментиран от #57

    13:15 23.05.2026

  • 6 Тая вещица

    49 34 Отговор
    тотално изплиска легена. Защо нападаш Венко Сабрутев? Той е опозиция. А от години парламентарни делегация ходят на 24 май в Рим. Това, че председателката на парламента е неука в религиозни отношение, какво ти е виновен депутата. Не познавам по- гнусна пияница от тая ! Мафията пак я активира, но в грешна посока. Защо не се изкажеш за невъзпитания Радев, който говореше на Дара на ти. Това е поведение на селски гамен! Факти не я показвайте тая, че смърди на алкохол !

    Коментиран от #17

    13:16 23.05.2026

  • 7 Стига!

    47 16 Отговор
    Стига, нагла "синдикалистке", слугиня на Златевия Вальо, авер и ортак на СИКаджийската мутра, който обаче те изрита! Стига се се мазнила на новите управляващи, че те не те забелязват ма, Дамянова вещице с птте косъма на кратуната! Само Сабрутив ли беше в Рим с делегацията?! Защо не забеляза Копейкин лудия, или доктора на мутрата от СИК Костадин, който вместо зад решетките ,след като фалира Медицинска академия, се озова в Парламента? защо не коментираш тях ма, нищожество дърто, грозно и силно противно? Я върви да сменяш памперсите на сакатия учиндолец и да седнеш до енго на диваан! Да седнеш, ама да не станеш! Не, Даманова слугиньо, не! Не си оригинална, напротив, много жалка си и много смешна! Там поне няма да ти пречат ПП и ДБ! А, и кажи много здраве на чалгарските простаци Хаджи Тошко Африкански и Клептомана Балбана Джебчията!

    Коментиран от #35

    13:16 23.05.2026

  • 8 Господи!

    34 4 Отговор
    Каква поразителна прилика имат една с друга двете същества на снимката! Абе, като че ли съществото вдясно, дето нещо наподобява човешко двукопитно, май е по-опасно от другото вляво!

    13:19 23.05.2026

  • 9 стоянов

    38 9 Отговор
    Всеки ден ли бабушкерата ще грачи зловещо? Неуморна! И злопаметна, че я изхвърлиха от ПП.

    13:21 23.05.2026

  • 10 стоянов

    34 3 Отговор
    И хубава снимка е поместила - с две змии.

    13:22 23.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Б.си бokлyka !

    29 10 Отговор
    Тая бабичка е по зле от соня култука и недялко nъpдялkoв взети заедно . 🤣🤣🤣

    13:26 23.05.2026

  • 13 Чиба, северно-азиатски ибpик !

    25 6 Отговор
    Няма ли място за тая на магистралата, че да си изкарва честно парите от турските ТИРаджии ?!
    Сталин, направете с майка ти малко място на тоя бokлyk !

    13:30 23.05.2026

  • 14 Доктора

    26 7 Отговор
    Малииии, тая се е отрязала на мотика от сабахле, и как съска! Май нема кой да я мандръса....

    13:30 23.05.2026

  • 15 Даката

    22 11 Отговор
    Нали ви казвах, че Румен Радевото управление, ще е провал от самото му начало... няма идея какво прави този човек... и Путин не си вдигал телефона.
    По време на управлението му като президент на България, човекът Румен Радев не ви ли стана ясен, през всичките тези 9 години не го ли усетихте... и той като Тръмп обясняваше как всичко ще оправи, ... а всъщност е абсолютен лаик, провал и като човек, който така и никога не пое някаква отговорност, за мизериите от назначените от него министри... и не спира да се оправдава със своите подчинени, а те милите нещастници от кол и въже ги насъбрал, русофили, които са предани на него и Русия, особено на Русия.
    Жалко, за България... но явно такъв ни е болшинството от материала, идиоти гласуващи за идиоти с картечници... въпрос на време е да пострадаме, всички ние.. включително и вие гласувалите, за това русофилско същество... сигурно тайно сте се надявали да ви включи в неговото правителсътво, милите наивни боклучета.

    Коментиран от #20

    13:33 23.05.2026

  • 16 Буревестников

    8 2 Отговор
    Венко ! ВЕнко ! ВЕНко ! ВЕНКо ! О,Майн гот ВЕНКО !

    13:34 23.05.2026

  • 17 Един от многото

    8 9 Отговор

    До коментар #6 от "Тая вещица":

    Общата така го е турила у кюшето, че боташа коя и да срещне - все на "ти" и говори

    13:35 23.05.2026

  • 18 Защо?

    21 2 Отговор
    Защо сте сложили до нещастното влечуго това чудовище с петте косъма на кратуната?!

    13:41 23.05.2026

  • 19 Нещо е сбъркал Венко

    13 2 Отговор
    обаче не пише какво.

    13:44 23.05.2026

  • 20 Буревестников

    8 7 Отговор

    До коментар #15 от "Даката":

    Прав си Дака ! Трябваше де е ВЕЕЕЕНКООО и ИИИВЧОООО (с апартаментчето в "Лозенец" за 1 милион,за 3-4 години депутатстване).Нищо,другия път.Само,че "другия път" ВЕЕЕКООО и ИИИИВЧООО може да станали първи "путинисти".Познавам я тяхната природа....

    13:47 23.05.2026

  • 21 Сопата

    21 5 Отговор
    Тая 15 години правеше метани на Бокича ся се опитва да се ориентира.

    13:47 23.05.2026

  • 22 Сила

    15 9 Отговор

    До коментар #1 от "Анализ":

    Мернах Копейкин на площада
    да пъчи пилешките си гърдички и раменца като кибритена кутийка.... !??
    Чий го дири там , в леговището католицизма , на Западния Сатана , защо не е при Гундяев да пази традиционните ни ценности ???!

    Коментиран от #25, #27

    13:49 23.05.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 5678

    7 2 Отговор
    Не си губи ценното ти време по добре го използвай да се разходиш до ЦСГробища и си избереш едно китно местенце с Южно изложение

    13:53 23.05.2026

  • 25 Буревестников

    8 7 Отговор

    До коментар #22 от "Сила":

    Прав си ! Копейкин няма място там.Това е грешка !Не защото е в Рим.Няма работа до ВЕЕЕЕКОО и Белоопашкова !

    Коментиран от #29

    13:55 23.05.2026

  • 26 Жандар-мерист

    14 5 Отговор
    Пияната бабуч кера пак си изтропа.

    14:06 23.05.2026

  • 27 жик так

    12 5 Отговор

    До коментар #22 от "Сила":

    Един сакат писач който постоянно виси на компютъра , тръгнал с пилешкия си мозък оценки да дава !

    Коментиран от #31

    14:07 23.05.2026

  • 28 Сандо

    11 4 Отговор
    Всъщност в целия текст най-ценното,но за съжаление е само загатнато е - какво точно е казала председателката на НС че "пускат мост между две религии".Защото тук става дума не за въпища некомпетентност,но и за тежко предателство,което би трябвало да и ковства поста.Но какво да се прави,станахме държавата "Бангаранга" населена с калинки.Това последното се отнася и за младото поколение,което на матурата пише за "авторите" вместо за "Авторитетите".Ето какво ни чака:от умни,знаещи и можещи българи ни превърнаха в племе бангаранги!

    14:07 23.05.2026

  • 29 Сила

    12 6 Отговор

    До коментар #25 от "Буревестников":

    Копейкин с тая физиономия на гладен бройлер от Максуда единственото му място е на светофара на Сточна гара да мие стъклата на колите (ако не го пребият !!!)...
    Но принципно въобще не трябва да припарва до София !!!

    14:11 23.05.2026

  • 30 българин

    12 4 Отговор
    Тъпотии и простотии, блудкава помия, авторката е надминала себе си в словоблудството, много по-добре би било, ако бе избрала копейкин, който също се кланя на папата и папка народни пари вместо Венко, ама то де толкова акъл в гламавата червена подлога. Хубава е снимката със сестра ѝ.

    14:11 23.05.2026

  • 31 Сила

    5 5 Отговор

    До коментар #27 от "жик так":

    Прав си !!! Единствено оторизирани здравни власти и медицински екип от 4 ти километър са в състояние да дадат адекватна психиатрична оценка на Кафявото от Максуда ...🚑

    14:15 23.05.2026

  • 32 Дзак

    5 2 Отговор
    Радваме се за Венко, но и за Дамянова също, макар изглежда да е имала някога потенциал.

    14:27 23.05.2026

  • 33 Доцова бие Венко

    15 4 Отговор
    Доцова бие Венко собрутката по тъпотия. Вече май е друга мерната единица за простотия.

    14:33 23.05.2026

  • 34 Никой

    15 5 Отговор
    Приликата със Соня Колтука е очевадна .

    14:34 23.05.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Не знам за Венко

    15 6 Отговор
    Ама знам че сме извадили голям късмет жената Дамянова да ни налива акъл с фуния, защото тя носи мъдрост свише от Бойко и Тошко.

    Коментиран от #37

    14:37 23.05.2026

  • 37 Сила

    7 3 Отговор

    До коментар #36 от "Не знам за Венко":

    Тошко я носеше( разнасяше по бюрата и диваните ) яко !!! Докато працакат Кръстьо ....после я захвърли !!!

    14:43 23.05.2026

  • 38 Реалист 1

    15 4 Отговор
    Това бабе снощи беше при Сашо Диков. И мънка защо обслужва Борисов-Пеевски и напада непрекъснато ПП-ДБ.

    Коментиран от #49

    14:44 23.05.2026

  • 39 Констатация

    4 2 Отговор
    Когато двама "тарикати" се се карат, ти си чопли семки и гледай сеир отстрани, пък може и да научиш нещо...., понякога и "тарикатите" казват верни и умни неща, без да го осъзнават, като счупения часовник, който два пъти в деня показва точно време! -)))))

    14:49 23.05.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Гнус

    6 4 Отговор
    Бейкъл, забрави доктора с левите наклонности и Костя!

    14:51 23.05.2026

  • 42 Жоро

    14 8 Отговор
    Каква е тази словесна диария? Опити на мисирка да трупа кликове...
    Едно и също го казала по 10 начина и така не разбрахме с какво я е газирал Венко?
    Малко като отхвърлена лелка ми идва всичко

    Коментиран от #47

    14:57 23.05.2026

  • 43 ШЕФА

    8 7 Отговор
    Да така е Г-жо Дамянова,Сабрутева е безобидна и жалка ,НО за това пък е алчна,а по нейните стандарти това е добродетел ! Тя няма да ви помогне,но пък с удоволствие ще ви навреди в името на дядо Соро... и най малкото тя е от сектата на ПП-ДБ педоф.... и пед..... това стига да бъде презряна,НО какво и пука на нея за народната любов,нали е с имунитет.

    14:59 23.05.2026

  • 44 Божинката

    8 6 Отговор
    Сабрута е като Табута, ама Сабрут. Сабрут е единица мярка за тъпота.

    15:01 23.05.2026

  • 45 Димо

    13 6 Отговор
    Пеевската кукумявка се обади-явно още получава пликчета.

    15:02 23.05.2026

  • 46 факуса

    5 4 Отговор
    ама що па все престижни професии му слагаш,най добре с метлата по улиците дебила

    15:03 23.05.2026

  • 47 Иван

    9 5 Отговор

    До коментар #42 от "Жоро":

    Ама точно сте го казали. Лелката е отхвърлена. Отдавна. И от много. И правилно. Диана е локумаджийка в писането и говоренето. Същата като тоя Венко, когото можеше да го обрисува само с едно изречение - въпрос. Ама, Диана, все пак трябва и да преживява някак, Факти все са й платили нещо пък за нейните глупости.

    15:09 23.05.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Иван

    11 4 Отговор

    До коментар #38 от "Реалист 1":

    ПП я изритаха много отдавна. Тая мисирка е напаст където и да успее да се завре. Ама тя продължава да си търси място. И не може да се уреди като "политически независим анализатор"!!!!

    15:14 23.05.2026

  • 50 Тая

    7 5 Отговор
    Пък от къде се пръкна никому неизвестна и тя недоволства нещо седи си в дупката от която изпълзя

    15:19 23.05.2026

  • 51 механик

    7 4 Отговор
    Голям късмет щеше да бъде , ако г-жа Дамянова се бе пенсионирала навреме. Не върви да коментира младите хора . Тя затова е тръмпист и радевист .Единият е на 83 , другият на 63 , а тя е по средата .

    15:26 23.05.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Буревестников

    0 1 Отговор

    До коментар #52 от "Цвете":

    Влез е YouTube.Напиши DARIO G.Песента е Voices-4 минути.Чуй я.Понеже си най-вероятната фенка на...Батко ти Буревестников няма да те подведе.Който не я слушал,може да направи същото.

    16:04 23.05.2026

  • 54 д-р Бръкнигъзов

    6 3 Отговор
    тази оскубаната вече яко я пере сачмата, но ми е чудно как я търпят по студиата, тя не може да прецени, че вече е взела-дала, но няма ли близки малко да я озаптят.....

    16:05 23.05.2026

  • 55 Най ми ареса

    4 2 Отговор
    Снимката на сестрите... като две капки вода са!!

    16:05 23.05.2026

  • 56 Дзак

    1 0 Отговор
    Венко наистина не е високо квалифициран специалист в нефтопреработката.

    16:35 23.05.2026

  • 57 Може и така

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Имаше скала за тъпотия":

    Сабрут, Мегасабрут, Гигасабрут и т.н.

    19:02 23.05.2026

  • 58 Зло под слънцето

    0 1 Отговор
    Потресаващо злобна и отмъститална, по-отровна от змия!

    19:19 23.05.2026

  • 59 Познавач

    0 1 Отговор
    Ти си му като близначка! Същата полза и от тебе има света

    19:47 23.05.2026