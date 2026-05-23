Диана Дамянова: Да се свети името му!

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Голям, ама много голям късмет извади българския народ.

Защото, нали разбирате?

Венко Сабрутев можеше да бъде ваш лекар, или учител на вашето дете, или инженер, който е конструирал моста по който минавате, или не дай Боже шофьор на тролейбуса, който ползвате за да отидете на работа.

И тогава нЕма отърване.

За това предупреди във "Фейсбук" Диана Дамянова.

А сега той си е само депутат, с нищо не ви помага, ама не ви и пречи, животът и здравето ви не са в неговите ръце, нито възпитанието на детето ви. Просто сте изкарали един голям , истински късмет.

Е, ще трябва да понесете факта, че наместо вие, в навечерието на 24 май именно Венко се явява на среща с папата, ама то това е защото, както се разбра от изявлението на водача на делегацията и председател на народното събрание, те /делегацията, а може би председателката сама по себе си/ пускат мостове между две религии.

Това последното няма да го коментирам, тъй като е извън рамките на настоящата научна публикация, а именно „РОЛЯТА И ВЛИЯНИЕТО НА ФАКТОРИ КАТО ВЕНКО САБРУТЕВ ВЪРХУ НАЦИОНАЛНОТО НИ РАЗВИТИЕ”.

Та, в контекста на този научен труд и след като старателно се запознах с наличната литература, разрових всички официални и недотам официални източници, разговарях с редица други изследователи и следвах челния им опит, та в резултат на тази своя научна дейност достигнах до дълбоко аргументирания извод /исторически/, че българският народ е извадил истински късмет, като майката природа му е дала Венко да бъде депутат, а не лекар, инженер, учител, шофьор /не дай си боже пилот/ или нещо такова.

А така Венко е напълно безопасен!

Да, пътува на ваша сметка към Рим, ама то е за да види папата, а не просто да се разходи.

Да, получава пристойна за висшите кръгове заплата /абе, кво стана, нали хората на Радев щяха да спират автоматичното увеличаване на таз заплата на всеки три или шест месеца/, но безопасността при неговата употреба /на Венко/ е напълно гарантирана.

Нито може да ви сложи грешна диагноза, нито може да обърка питагоровата теорема в съзнанието на вашето дете, нито дори може да се нацепи челно в отсреща движещо се превозно средство и да нанесе щети , както на националния автотранспорт , така и на вас.

Не, не , нищо такова.

Напълно безопасен е! Дуракоустойчива стока!

Е, да. Твърди в национален ефир, където висши сили го изпращат да ни съобщава неща, че „най-добрата антиинфлационна мярка, се оказа повишаването на доходите”, ама това е твърдение, дето никому не може да навреди.

Не е като да вземе ножа, пък с некадърните си ръчички да ви оперира, или да вземе от висотата на своето служебно положение да „въведе в заблуда” вашето дете. Не, нищо такова.

Казва си човекът, каквото си мисли, а да мислиш глупости не е наказуемо.

Представете си, че беше отговорен по пожарите и се изцепваше в национален ефир, че най доброто средство за гасене на пожар би било да го заливаме с бензин /може и ракия/.

Тогава, скъпи сънародници, вредата от този индивид би била голяма и той, използвайки служебното си положение за да ви въведе в заблуда, би могъл да нанесе истинска вреда – да вземем да запламтим като един истински пожар и да изгорим до крак.

Нищо такова. Просто човекът си мисли и си казва на глас, това което си мисли. То казването на глас на всяка своя „мисъл” е част от диагноза, ама аз не съм квалифициран доктор, че да правя такава.

Никому с нищо не вреди Венко.

Продължава си промяната, като я търкаля напред назад, ту вляво ту вдясно, и търси вярната локация на тази доказано „добра” политическа сила.

С нищо не вреди и на морала Венко. Казва си каквото му „дават отгоре”, ама не сеъе сбил някой доставчик на Глово, дори не е проявил мъжеството си /каквото повярвайте има и му е лична гордост / като застане с тЕлото си пред някой нарушител на пътното движение.

Не, не и не!

Венко е напълно безопасен и да векува навеки, да се свети името му и да свети като пътеводна звезда за следващите депутатски поколения.