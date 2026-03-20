По-богати ли сме от италианците? (снимки)

Има въпроси, които звучат почти риторично, но всъщност казват много за реалността, в която живеем. По-богати ли сме от италианците? Ако съдим по цените в заведенията – може и да изглежда така. Ако погледнем доходите – картината рязко се променя.



Разходка по софийската „Витошка“, а и не само, нека просто се разходим в центъра на София, лесно може да създаде усещането, че сме настигнали, ако не и изпреварили Западна Европа. Пица в Рим струва между 10 и 14 евро – на „Витошка“ цените вече са между 10 и 16 евро. Спагетите в Италия вървят около 8–12 евро, а в центъра на София – 10–11. Кафето? 2 евро и в Рим, 2 евро и тук. Десертите – разбирай тортичка, са по-евтини в България, но разликата е минимална. А когато стане дума за вино в ресторант – цените на практика се изравняват, на база бутилка, защото започват средно от 30–35 евро. Тук може и малко да сме с по-добра цена. Чаша вино в Рим е 8 евро, така че ако четирима пият по чаша, то в бутилката ще остане още малко. В смисъл, че бутилката се рентира малко повече от 4 чаши, защото нещата са просто сметнати. Разбира се, говорим за масово вино. От 30-35 евро започват цените, така че при по-скъпа бутилка сметката с чаша не излиза.



На пръв поглед – равенство. В действителност – дълбоко неравенство.

Защото зад тези сходни цени стоят съвсем различни доходи. Средната заплата в Италия е значително по-висока от тази в България, а покупателната способност – несравнима. Това означава, че за италианеца пицата е ежедневие, а за много българи – все по-често малък лукс. Кафето на крак в Рим е част от културата, докато в София започва да се превръща в разход, който се премисля.

Парадоксът е ясен – не, не сме по-богати от италианците. Но на моменти плащаме като тях. И точно тук е проблемът – не в цените сами по себе си, а в разминаването между тях и доходите.



Минимална заплата

Към началото на 2026 г. средната работна заплата в Италия остава една от най-ниските сред големите икономики в Западна Европа, като за младите специалисти под 34 години брутната годишна заплата често е около или под 27 000 евро (приблизително 2250 евро бруто на месец). Средната брутна работна заплата в Италия се очаква да остане в рамките на около 29 000 – 31 000 евро годишно (или приблизително 2400 – 2600 евро на месец), като това зависи от сектора, региона и опита. Чистата (нетна) заплата след данъци е значително по-ниска – често под 1500 – 1700 евро на месец за много служители. Към началото на 2026 г. средната брутна работна заплата в България продължава да расте, достигайки нива около 2741 лв. към декември 2025 г. Минималната работна заплата в България от 1 януари 2026 г. е в размер на 1212 – 1213 лв. (около 620 евро). В Италия няма единна, законово установена национална минимална работна заплата. Вместо това минималните възнаграждения се определят чрез национални колективни трудови договори (CCNL) за всеки отделен сектор, които гарантират специфични нива на заплащане. В страната продължават дискусиите за въвеждане на законова минимална заплата (например около 9 евро на час), но към момента секторните договори остават водещи.

Така че, когато стандартът на живот не догонва цените, резултатът не е европейско равенство, а българска илюзия за него.

(б.р. – разказ и снимки от първо лице)