ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Първо дойдоха гражданите от Държавна сигурност, после техните дечица и внуци, на които бяха връчени червени куфарчета да правят мангизи и да организират съпротива срещу демокрацията.

Ние скачахме радостни на площада.

После дойдоха мутрите, които усетиха безвластието и, докато се стреляха помежду си, ни задължаваха да купуваме тяхната Кока-Кола от техния камион.

Ние се оглеждахме дали в съседното мазенце не можем да направим един плод-зеленчук.

После дойде мутрокрацията – охрани, синджири, страшни погледи, млади гаджета – актриси и моделки, които да помогнат на комунистите и техните издънки да се оправят в системата „на входа и на изхода“. Сглобката (като всички сглобки) беше успешна.

Ние се борехме да наемем мазенцето, за да правим нещо.

После дойдоха кинтите – за интеграция и срещу интеграция, за пазарна икономика, за демократично управление, проекти, кинти, проекто-кинти – и се роди проектната икономика. Много работа се свърши там за кратко време.

Ние наехме магазинчето и ходехме в пет сутринта на зеленчуковата борса. Не вървеше много.

После дойде и проектната демокрация – журналисти на проектен принцип, икономисти на проектен принцип, културисти на проектен принцип, демократи на проектен принцип. Всички те ни гледаха от висотата на своите демократични проекти и своето морално презрение към нас. Вежди (да е светъл пътят му) ги нарече соросоиди.

Ние успяхме да задвижим магазинчето и се редувахме кой от низините на мазенцето да продава краставичките от сутрин до мрак.

После дойдоха зелените еуглени. Тогава вече стана весело. Броиха моржовете в страната (абе, много морж в таз България!), броиха еделвайсите на Витоша, докато я рушаха, броиха и крокодилите в Черно море. По проект. Най-често инхаус – в семейството единият възлага, другият брои. Чудовищни милиони за защита на каузи от държавата, за да не я закачат, провалени планини и пътища – въобще пълен разкош.

Ние фалирахме за първи път.

После дойдоха демократите срещу заплащане. Демократични структури срещу заплащане, професия „демократ“, командировки, петзвездни хотели (нямаше шестзвездни), конференции за демократичното развитие на демокрацията, НПО-та, усвояващи кинти, НПО-та за създаване на други НПО-та – цяла наука, която пое голяма част от поотрасналите деца на ДС, и не само тях.

Ние се замислихме дали да не гледаме зеленчуци.

После дойдоха гей програмите и проектите, гей радостта, където горните категории водеха тригодишните си деца да се радват на свободата на сексуалната им ориентация, а една дори назначи детето си за гей.

Ние наследихме два декара от баба и посадихме краставички.

После те самите дойдоха на власт. Калинки, Денички и Венеции на проектен принцип. Фондове на проектен принцип. Фондове на фондовете и проекти на проектите, и фондове на проектите. За всички тях имаше.

Ние не се оправихме, защото носехме вода с лейка от два километра.

После дойде войната и всичко стана черно-бяло.

Нямаше исторически наслагвания, само една неоспорима правда. Тогава русофобията се превърна в официална политика. Мразеха руския балет и частушките, ненавиждаха Булгаков и Михалковски, повръщаше им се от Чайковски и Шостакович. Тогава възникна гениалната идея да отделим руската култура и спорт от света, да ги санкционираме. И така – вместо към проникване преминахме към омраза. Дивна. Май за кратко забраниха и изучаването (за употребата не знам) на руския език.

Ние, понеже знаем езици, се пробвахме с преводаческа къща.

После дойде политическата омраза като основна идеология. Хора с ниски челца продават на обществото умението да мразиш всички. Появиха се лица като Венко Сабрутев и онази Лена от парапета, които трябваше да се превърнат в морален пример за другите. Еми, превърнаха се!

Ние взехме, че се справихме малко с преводите, дори отидохме на море в Гърция.

После се появиха вампирите – тролове и елфи, които на висок, просташки глас, също като своите създатели и спонсори, искаха от нас да се мразим. Ако не мразиш Михалков (който пък не знаеш кое е), то ти си за мразене. В тях се изляха кинтите – онези от фондовете и проектите на фондовете и от институтите за демокрация, дето хранят онези, които мразят всички.

Ние направихме втори офис и включихме и децата. Станахме си едно малко семейно предприятие.

И не, г-н вицепремиер, тези не са с отпаднала необходимост, защото вие скоро ще ги прегърнете, ще ги целунете в устата и ще ги осиновите, и те вас, както правеха всички преди вас. Защото ще прецените, че е по-малко неприятно, когато кочината е във вашия двор.

После ще разберете, че там сексът е само срещу заплащане и като спреш да плащаш, спира любовта. Така, както го разбраха всички преди вас.

Но те ще са още по-богати, ще създават все повече структури за убиване на обществения разговор.

Ние ще се борим да излезем от сферата на семейния бизнес и да станем малко предприятие.

И ще останем на „другия бряг“. Еми пък, няма да ви броим моржовете.

Това е!