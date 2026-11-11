Адв. Цветан Цветанов: Ключови технологии и системи за пътна безопасност, внедрени в Китай

Като човешка и професионална реакция на поредният трагичен случай на много тежки последици с човешки жертви и десетки ранени от вчера в резултат на верижната катастрофа на автомагистрала"Тракия" -"Войната по пътищата", известният медиен адвокат Цветан Цветанов изпрати полезна информация.
За системи и ключови технологии ,внедрени в Китай за движение по автомагистрали при мъгла,които са подпомагащи водачите на МПС.
Може би е полезно или интересно за нашите компетентни институции да се запознаят с тази информация и да преценят възможностите да се ползват евентуално тези технологични и инвестиционни решения за подобряване на националната и местна пътна инфраструктура.
Ключови технологии и системи, внедрени в Китай
• Интелигентни светлини за мъгла (системи за насочване при мъгла):
• По протежение на двете страни на предпазните мантинели по скоростните магистрали са монтирани мигащи жълти, или цветни LED светлини.
• Тези светлини динамично регулират яркостта си въз основа на измерената в реално време плътност на мъглата (т.нар. „индекс на плътност на мъглата“), очертавайки трасето на пътя и създавайки видима светеща линия.
• Това помага на водачите ясно да разпознаят посоката на пътя, завоите и краищата на платното, като предотвратява излизането на превозни средства от пътя и помага за избягване на верижни катастрофи.
• Активна LED пътна маркировка / светещи ленти:
• Активни LED „светещи ленти“ – вградени в пътната настилка или монтирани върху нея – очертават директно пътните ленти, осигурявайки на водачите ясен визуален ориентир дори когато естествената видимост спадне почти до нула.
• Информационни табла с променливо съдържание (VMS):
• Дигитални информационни табла – разположени над пътното платно или край пътя – предоставят ранни предупреждения за гъста мъгла, както и актуална информация за ограниченията на скоростта и препоръчителните дистанции между превозните средства.
• Лазерни системи срещу умора (често използвани в пътни участъци, характеризиращи се с лоша видимост или еднообразна обстановка през нощта):
• Ярки, цветни лазерни лъчи се проектират над или по протежение на участъци от скоростни магистрали (като например на магистралата в провинция Шандун), за да привлекат вниманието на водачите и да противодействат на сънливостта или дезориентацията.
Светеща пътна маркировка в Китай осветява пътища, обхванати от мъгла
Системи за насочване и безопасност на движението по магистрали при мъгла...
Системи за насочване и безопасност на движението по магистрали при мъгла. (Интелигентни светлини за мъгла) За справяне с тази ситуация са разработени системи за насочване на движението при мъгла (интелигентни светлини за мъгла...).
Китай тества лазери, за да предотврати заспиването на шофьори по магистралите
По някои магистрали в Китай се използват лазери, предназначени за борба с умората, с цел шофьорите да останат будни през нощта. Целта е да се предотврати унасянето на водачите...
Лазери, предназначени за борба с умората, се използват по много скоростни пътища в Китай...
Изследване върху влиянието на характеристиките на източниците на светлина върху пътното движение.Тези проучвания показват, че корелираната цветова температура (CCT), осветеността, индексът на цветопредаване и концентрацията на мъгла могат да повлияят на видимостта.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Точно какъвто е плана на кабинета
Коментиран от #3
14:04 11.11.2026
2 Той
14:12 11.11.2026
3 Госあ
До коментар #1 от "Точно какъвто е плана на кабинета":Радев да помоли за среща, докато председателя е благосклонен и да не е 2027, ама 2029 всички магистрали ще са завършени. Може и железопътната мрежа, а може и Белене до края на мандата му.
14:18 11.11.2026
4 Срещу Човешката Глупост !
Още Няма !
14:20 11.11.2026
5 в България няма как да стане
14:25 11.11.2026
6 хаха
14:44 11.11.2026
7 А бе Китай
14:50 11.11.2026