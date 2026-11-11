Адв. Цветан Цветанов: Ключови технологии и системи за пътна безопасност, внедрени в Китай

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Като човешка и професионална реакция на поредният трагичен случай на много тежки последици с човешки жертви и десетки ранени от вчера в резултат на верижната катастрофа на автомагистрала"Тракия" -"Войната по пътищата", известният медиен адвокат Цветан Цветанов изпрати полезна информация.

За системи и ключови технологии ,внедрени в Китай за движение по автомагистрали при мъгла,които са подпомагащи водачите на МПС.

Може би е полезно или интересно за нашите компетентни институции да се запознаят с тази информация и да преценят възможностите да се ползват евентуално тези технологични и инвестиционни решения за подобряване на националната и местна пътна инфраструктура.

Ключови технологии и системи, внедрени в Китай

• Интелигентни светлини за мъгла (системи за насочване при мъгла):

• По протежение на двете страни на предпазните мантинели по скоростните магистрали са монтирани мигащи жълти, или цветни LED светлини.

• Тези светлини динамично регулират яркостта си въз основа на измерената в реално време плътност на мъглата (т.нар. „индекс на плътност на мъглата“), очертавайки трасето на пътя и създавайки видима светеща линия.

• Това помага на водачите ясно да разпознаят посоката на пътя, завоите и краищата на платното, като предотвратява излизането на превозни средства от пътя и помага за избягване на верижни катастрофи.

• Активна LED пътна маркировка / светещи ленти:

• Активни LED „светещи ленти“ – вградени в пътната настилка или монтирани върху нея – очертават директно пътните ленти, осигурявайки на водачите ясен визуален ориентир дори когато естествената видимост спадне почти до нула.

• Информационни табла с променливо съдържание (VMS):

• Дигитални информационни табла – разположени над пътното платно или край пътя – предоставят ранни предупреждения за гъста мъгла, както и актуална информация за ограниченията на скоростта и препоръчителните дистанции между превозните средства.

• Лазерни системи срещу умора (често използвани в пътни участъци, характеризиращи се с лоша видимост или еднообразна обстановка през нощта):

• Ярки, цветни лазерни лъчи се проектират над или по протежение на участъци от скоростни магистрали (като например на магистралата в провинция Шандун), за да привлекат вниманието на водачите и да противодействат на сънливостта или дезориентацията.

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Изследване върху влиянието на характеристиките на източниците на светлина върху пътното движение.Тези проучвания показват, че корелираната цветова температура (CCT), осветеността, индексът на цветопредаване и концентрацията на мъгла могат да повлияят на видимостта.