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Адв. Цветан Цветанов: Ключови технологии и системи за пътна безопасност, внедрени в Китай

Адв. Цветан Цветанов: Ключови технологии и системи за пътна безопасност, внедрени в Китай

11 Ноември, 2026 14:00 829 7

  • китай-
  • катастрофи-
  • пътна безопасност-
  • мерки-
  • движение-
  • лазери

Китай тества лазери, за да предотврати заспиването на шофьори по магистралите

Адв. Цветан Цветанов: Ключови технологии и системи за пътна безопасност, внедрени в Китай - 1
Снимка: Profimedia.bg
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ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Като човешка и професионална реакция на поредният трагичен случай на много тежки последици с човешки жертви и десетки ранени от вчера в резултат на верижната катастрофа на автомагистрала"Тракия" -"Войната по пътищата", известният медиен адвокат Цветан Цветанов изпрати полезна информация.

За системи и ключови технологии ,внедрени в Китай за движение по автомагистрали при мъгла,които са подпомагащи водачите на МПС.

Може би е полезно или интересно за нашите компетентни институции да се запознаят с тази информация и да преценят възможностите да се ползват евентуално тези технологични и инвестиционни решения за подобряване на националната и местна пътна инфраструктура.

Ключови технологии и системи, внедрени в Китай

• Интелигентни светлини за мъгла (системи за насочване при мъгла):

• По протежение на двете страни на предпазните мантинели по скоростните магистрали са монтирани мигащи жълти, или цветни LED светлини.
• Тези светлини динамично регулират яркостта си въз основа на измерената в реално време плътност на мъглата (т.нар. „индекс на плътност на мъглата“), очертавайки трасето на пътя и създавайки видима светеща линия.
• Това помага на водачите ясно да разпознаят посоката на пътя, завоите и краищата на платното, като предотвратява излизането на превозни средства от пътя и помага за избягване на верижни катастрофи.
• Активна LED пътна маркировка / светещи ленти:
• Активни LED „светещи ленти“ – вградени в пътната настилка или монтирани върху нея – очертават директно пътните ленти, осигурявайки на водачите ясен визуален ориентир дори когато естествената видимост спадне почти до нула.

• Информационни табла с променливо съдържание (VMS):
• Дигитални информационни табла – разположени над пътното платно или край пътя – предоставят ранни предупреждения за гъста мъгла, както и актуална информация за ограниченията на скоростта и препоръчителните дистанции между превозните средства.
• Лазерни системи срещу умора (често използвани в пътни участъци, характеризиращи се с лоша видимост или еднообразна обстановка през нощта):
• Ярки, цветни лазерни лъчи се проектират над или по протежение на участъци от скоростни магистрали (като например на магистралата в провинция Шандун), за да привлекат вниманието на водачите и да противодействат на сънливостта или дезориентацията.
Светеща пътна маркировка в Китай осветява пътища, обхванати от мъгла
Системи за насочване и безопасност на движението по магистрали при мъгла...
Системи за насочване и безопасност на движението по магистрали при мъгла. (Интелигентни светлини за мъгла) За справяне с тази ситуация са разработени системи за насочване на движението при мъгла (интелигентни светлини за мъгла...).
Китай тества лазери, за да предотврати заспиването на шофьори по магистралите
По някои магистрали в Китай се използват лазери, предназначени за борба с умората, с цел шофьорите да останат будни през нощта. Целта е да се предотврати унасянето на водачите...
Лазери, предназначени за борба с умората, се използват по много скоростни пътища в Китай...
Изследване върху влиянието на характеристиките на източниците на светлина върху пътното движение.Тези проучвания показват, че корелираната цветова температура (CCT), осветеността, индексът на цветопредаване и концентрацията на мъгла могат да повлияят на видимостта.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Точно какъвто е плана на кабинета

    2 3 Отговор
    на Радев за 2027 за пътищата.

    Коментиран от #3

    14:04 11.11.2026

  • 2 Той

    3 3 Отговор
    Няма ли нещо демократично, че от Китай пример да взимаме?

    14:12 11.11.2026

  • 3 Госあ

    8 2 Отговор

    До коментар #1 от "Точно какъвто е плана на кабинета":

    Радев да помоли за среща, докато председателя е благосклонен и да не е 2027, ама 2029 всички магистрали ще са завършени. Може и железопътната мрежа, а може и Белене до края на мандата му.

    14:18 11.11.2026

  • 4 Срещу Човешката Глупост !

    6 1 Отговор
    Технология !

    Още Няма !

    14:20 11.11.2026

  • 5 в България няма как да стане

    8 0 Отговор
    сутринта слагат маркировка вечерта половината от нея липсва -направена с водни бой естествено да има повече крадене от фирмите -а АПИ въобще ням ада са доволни

    14:25 11.11.2026

  • 6 хаха

    4 0 Отговор
    Мхм. Търсете "технологии" защото вие сте безмозъчни и недобросъвестни. Те ще ви натискат спирачките. ХАХАХА

    14:44 11.11.2026

  • 7 А бе Китай

    3 1 Отговор
    Ние росиа не можем да стигнем, той за бяла държава мисли

    14:50 11.11.2026