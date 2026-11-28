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България ще продължава да потъва, ако допускаме да ни управляват чрез лъжа.

Лъжата в политиката винаги прикрива истина свързана с повече власт и повече пари.

Разликата с други предишни премиери обаче е, че сега за прокарване на Лъжата е неизбежна конфронтацията с Европа. От една страна искаме повече еврофондове, от друга страна я обвиняваме в некомпетентност и несправедливост. Докато накрая клекнем унизени - хем излъгали, хем конфронтирали се, хем отстъпили - както стана със заема за Украйна.

Вие кажете как се нарича такава “мъдра политика”. Но в нейното начало винаги е Лъжата.

Първата лъжа бе, че за обявената процедура по свръхдефицит било виновно предното управление - въпреки изричното пояснение от Европа, че тя е свързана с обявеното намерение (!) за бюджет’26 със свръхдефицит.

Втората лъжа бе, че Европа била излъгана за Бюджет 2025 и така ни приела в Еврозоната - без да се усетят, че приемът бе на база Бюджет 2024.

Третата лъжа бе, че Бюджет 2024 г бил подправен - ясно показвайки, че нямат идея как работят европейските регулатори и институти - като си послужиха с някакви одитни доклади на Сметната палата, от които избирателно цитираха каквото става за пропаганда.

Четвъртата - направо в ефир, въпреки показан черно на бяло документ - че нямали намрение да отклоняват пари от частните пенсионни фондове. А за капак - измислиха второ писмо за страницата на ЕК - за да разбере цяла Европа резила ни.

Петата - особено неприятна - лъжа е, че няма проблем да сме в свръхдефицит, защото имало още 9 държави в Европа - без значение откога, по какви причини, дали изпълняват набелязаните мерки на ЕК и най-вече - дали са в еврозоната. Видяла жабата, че…. е работата.

Но шестата дори не е просто лъжа, това е невероятна наглост - да кажеш, че европейската комисия е финансово некомпетентна и затова глобата ни е незаслужена.

Така България ще пропада в лъжи, докато балонът на лъжите не се спука, но това ще стане след като първо се спука джоба на радевите избиратели.

Големият въпрос е: нарочно ли Радев търси конфронтация с ЕС, като оправдание за подготвян завой към Азия? Или просто от … глупава надменност - без дори чифте пищови.