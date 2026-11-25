ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Едно добро, едно лошо, едно умно, едно глупаво, едно правилно, едно неправилно.

Тази политика на вземане на решения май ще се окаже ключова за отношението към новото правителство.

Възхищение (казвам го съвсем сериозно) буди решението да се разрие кочината на ТЕЛК. По този въпрос има ярък гръцки пример и просто трябва да се върви по него. Но увереността, с която изглежда, че го прави правителството (дано само да не изглежда само така), ме кара да сваля шапка.

И докато предишните 30 години правителствата създаваха тази схема за ограбване и укрепване на електората си (сигурно по-голяма от тази с ДДС), сега новите се наемат да я унищожат.

Това е смелост, която заслужава признание.

Няма и няма да има оставка. Нито за безобразието на „Тракия“, където липсата на една-единствена патрулка слага финалния акорд до тази трагедия.

Няма да има никакво наказание и за това, че в България МВР-то идва, звъни на вратата и си отива, докато вътре голяма група гамени изнасилва и се гаври с доведено до безпомощност момиче.

Така е. Не очаквайте помощ от МВР-то, ако имате нужда. Потърсете си друг вариант, защото ръководителят на МВР-то е зает с други работи. А какво всъщност стана с полетите на Пеевски, че щяхме да видим документите , а не ги видяхме. Или министърът просто е много зает с други неща?

Продължавам да твърдя, че политиката (външната) на неучастие при „желаещите“ и участие при „нежелаещите“ е правилна.

Желаещите нямат план, различен от вечна война.

Нежелаещите могат и трябва да ги принудят да представят плана си за спиране на войната.

И това е позиция, която европейската бюрокрация не харесва, но скоро ще видим, че европейските народи приветстват.

Просто дайте план и нито лев преди това. Така бих го формулирала.

Вярна ли е, или е мълва, информацията, че Шишков раздава милиони бонуси?

Защото, ако прави това във време, когато трябва да се съкращават разходите (но само за наша сметка), това е изключително гадно.

Ама изключително!

Поздрави за изборите на ВСС. Началото е сложено. И макар тази „победа“ да е малко по сталинския принцип, че кадрите решават всичко, това наистина може да се окаже началото на дългата, ама много дълга пътека към създаването на справедливост в България.

Но включването на Дечев и особено на Янкулов (никой никога не наказа онази структура, от която той произхожда – Антикорупционния фонд, какво гръмко име!) заради това, че са писали писма, за да спрат действията на властите по случая „Петрохан“ и с това са възпрепятствали разследването...

Тази шапка, сложена от АКФ (и от много институции с власт) над петроханското престъпление, е срам за тази държава, а избирането на петроханеца е истински вододел за много, хора.

Защото Радевите хора понякога улучват (слава Богу), понякога грешат.

Но между смазването на морала и грешката има огромна пропаст, която вече е прекрачена.

Иначе – браво за едното и „срам“ за другото.