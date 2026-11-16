Карбовски и Дачков за видеото на Цанов: Атака на ДБ срещу ДАНС и позицията на България за Скопие ВИДЕО

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Мартин Карбовски и Явор Дачков посветиха политическото си предаване на 15 ноември на скандала около Ива Михайлова, твърденията за натиск от страна на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), цените в търговската верига „Кауфланд“ и нагласите на българите към международните конфликти.

Карбовски обяви съдебни дела заради твърдения за ДАНС

Карбовски отхвърли твърденията, че е работил за ДАНС във връзка с интервюто си с Ива Михайлова. Той заяви, че вече се събират публикации и коментари, срещу авторите на които могат да бъдат заведени дела.

„Карбовски работи за ДАНС е изречението, което ще трябва да докажете в съда“, заяви Мартин Карбовски.

По думите му Ива Михайлова не е разговаряла само с него, а е дала общо четири или пет интервюта. Сред тях Карбовски посочи разговор с журналиста Иво Никодимов по Българската национална телевизия и участие в Bulgaria ON AIR.

Двамата водещи отправиха критики към влогъра Станислав Цанов заради аудиозапис, направен при отказа на Михайлова да му даде интервю. Карбовски твърди, че записът е бил технически рязан и обработван с изкуствен интелект.

„Да запишеш човек, който ти отказва интервю, и без неговото знание да го пуснеш и да го накажеш по тоя начин, че не ти е дал интервю - в момента това момиче е наказано от журналистите“, каза Карбовски.

Явор Дачков определи случая като координирана политическа акция на „Демократична България“ и Станислав Цанов. Според него целта е била натиск върху ръководството на контраразузнаването и върху българската позиция спрямо Скопие. Дачков свърза тази теза с участието на депутатите Ивайло Мирчев и Божидар Божанов във видео на Цанов, както и с последвало искане на Елисавета Белобрадова за оставката на председателя на ДАНС Пламен Тончев.

Цените в „Кауфланд“ и сравнението с Германия

Втората основна тема беше свързана с глобите, наложени на „Кауфланд“ от Комисията за защита на конкуренцията. Водещите обсъдиха и публичното предупреждение на изпълнителния директор на компанията Михаил Петров за възможни последици за служителите и кредиторите при сериозни проблеми за веригата.

В предаването беше представено сравнение на цени на идентични продукти в магазини на „Кауфланд“ край Франкфурт и в София. Кафе на зърна е посочено на цена от 6,50 евро в Германия срещу 13 евро в България. Адаптирано бебешко мляко струва 14,95 евро край Франкфурт и 25,56 евро в София, а буркан течен шоколад - съответно 3,99 и 5,01 евро.

Дачков представи и изчисление за потребителска кошница от 50 продукта в осем държави. Според данните кошницата струва 115,92 евро в Германия и 187,80 евро в България, или с 71,88 евро повече у нас. В сравнението са включени още Румъния, Полша, Чехия, Словакия, Хърватия и Молдова.

Политически нагласи и международни теми

В края на предаването Дачков коментира проучване на „Глобсек“ в 14 държави. По представените данни над половината от българите смятат, че Европа и САЩ са провокирали войната в Украйна. Русия е посочена като стратегически партньор от 51% от анкетираните, докато Германия получава 40%, Китай - 25%, а САЩ - 24%.

Според изложените резултати 38% от българите възприемат Русия като заплаха за националната сигурност, а 47% определят като такава САЩ. Обсъдено беше и отношението към изкуствения интелект - 83% очакват той да унищожи повече работни места, отколкото ще създаде, а 58% прогнозират по-голяма нестабилност в света.

Източници: youtube.com, glasove.com