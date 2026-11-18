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Притискала ли е ДАНС Ива Михайлова да даде интервю на Мартин Карбовски? Заплашвали ли са я службите, че ще прекъснат лечението ѝ в България, ако не го направи? Получила ли е майка ѝ заплаха, че ще бъдат "изчистени", ако споменат службите публично?

Тези въпроси витаят в пространството от дни. Причината? Видео на влогъра Станислав Цанов, в което той излъчи таен запис на Михайлова. В него тя споделя всички тези опасения. Впоследствие жената, която има и българско, и македонско гражданство, се дистанцира и написа следното: "Никой в България не ме е принуждавал да правя каквото и да е било". От Държавна агенция "Национална сигурност" също излязоха с позиция, че "не са оказвали по никакъв начин каквото и да било въздействие над българската гражданка по какъвто и да било повод".

Но защо тогава Ива Михайлова е говорила такива неща пред Цанов?

Автентичен ли е записът?

Първата хипотеза, която се разпространява от различни коментатори, е, че записите, които Цанов излъчи, са манипулирани. Самата Михайлова не е споделяла подобно твърдение. ДАНС обаче намекват за нещо подобно, като пишат за "разпространяване и интерпретиране на записи с непотвърден произход и недоказана достоверност".

"Няма причини да допускаме, че записът не е автентичен, защото ние се запознахме с него, преди да се случат част от събитията, например участието при Карбовски", казва пред ДВ съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов, който също участва във видеото на Цанов. "Ако той е бил манипулиран, това е било пророческо", допълва той.

"Готов съм да предоставя абсолютно всички записи. Най-голямото доказателство, че те са автентични е, че нито една служба не се свърза с мен, за да ги поиска", казва Цанов пред ДВ. "ДАНС не го иска, МВР не го иска. Давам им го. Щом те не го искат, аз ще се свържа с някоя фирма или неправителствена организация, която да изследва записите", заявява той.

Морално ли е да се разпространява това съдържание?

Редица коментатори критикуват Цанов, че разпространява съдържанието без съгласието на Ива Михайлова. В споделени от Цанов чатове тя дори го моли да свали видеото от канала си в YоuTube. "До вчера обвинението беше, че това не се е случвало, че такава среща не е имало и записът е плод на изкуствен интелект. Едва след като излязох с втори клип и доказах, че е автентично, се обърна наративът - от варианта, че е AI, на варианта, че е неморално. За мен истински неморалното е това, което правят ДАНС", твърди Цанов. "Това семейство са роби на ДАНС. Нека цитирам какво казва майката: "Те ни казаха, че ако говорим за тайните служби, ще ни изчистят."

Защо обаче, ако заплахите са истински, той решава да пусне съдържанието? "Основният запис е от вечерта на втори ноември", обяснява влогърът. "На следващия ден пуснах тези записи на господин Мирчев и господин Божанов, защото смятам, че единствено те могат да осигурят изслушване в българския и европейски парламент, искане на оставка на шефа на ДАНС, осигуряване на лечение, ако ѝ бъде спряно, осигуряване на юридическа защита. Едва когато те ми потвърдиха, че това нещо ще бъде осигурено, реших да създам клипа."

"Твърденията за натиск и връзки на службите с медии и журналисти са силно притеснителни. Подобни опасения не са от вчера и обществото трябва да знае как работят хората, които твърдят, че го информират", казва пред ДВ Мария Черешева, председателка на Асоциацията на европейските журналисти в България. "Същевременно обаче тайното записване на източници и осветляването им без тяхно съгласие е недопустимо от етична гледна точка. Случаят с Ива Михайлова е изключително мътен, политически употребен и е редно да бъде внимателно и професионално разследван", допълва Черешева.

А ако Ива Михайлова лъже?

Мартин Карбовски и Явор Дачков обсъждат темата в предаването си. Карбовски отхвърля обвиненията и намеква, че според него записът е манипулиран с изкуствен интелект. Двамата с Дачков също обсъждат хипотезата Ива Михайлова да е търсила причина да откаже интервю на Цанов и затова да си е съчинила подобна история.

"Първо, тя ме търси за интервю, не аз нея. Второ, тя ме уговаря за това интервю с месеци", казва Станислав Цанов, като допълва, че чатовете между двамата, които е направил публични, го доказват. ДВ се свърза с Мартин Карбовски. "Повече интервюта няма да давам", каза ни той и затвори телефона.

Ако Ива Михайлова, която е съдена в Северна Македония за участието в катастрофа и която ненадейно се прибра в България през октомври, действително лъже, то тази тема е не по-малко важна за националната сигурност. Защо Михайлова би искала да злепостави българските служби?

Поредица от скандали с ДАНС

Божидар Божанов и групата на "Демократична България" събират подписи за създаване на временна комисия в парламента по темата. "Случаят е повод за комисията, която да изследва системните проблеми в ДАНС и липсата на външен контрол на ДАНС", обяснява депутатът. От "Демократична България" поискаха оставката на шефа на контраразузнаването Пламен Тончев.

"Всичко е в една мъгла. Службите винаги отричат. Беше припомнена разработката "Галерия", която първоначално също отричаха", казва Божанов. Скандалът "Галерия" датира от 2008 и 2009 година. Тогава стана ясно, че в продължение на месеци български журналисти, издатели, политици и магистрати са подслушвани от службите.

Божанов напомня и за друг по-скорошен случай - делото "Кънев". През април Европейският съд по правата на човека осъди България заради отказа на ДАНС да разкрие дали е събирала разузнавателна информация за Красимир Кънев и Българския хелзинкски комитет по време на и след антиправителствените протести от 2020 г.

"Искам да излезе истината. Искам Ива и семейството ѝ, както и това момче от фондация "Македония" - Виктор Стоянов, да кажат истината. Не ги обвинявам, че не го правят. Ако аз бях изнудван, мачкан и заплашван от държавата като тях в момента, аз също бих излъгал", твърди Станислав Цанов.

ДВ изпрати въпроси до ДАНС, но до публикуването на този текст отговор не беше получен. ДВ покани и Ива Михайлова за интервю, но не получи отговор от нея.

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