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Европа трябва да спре да следва Съединените щати и сама да поеме водеща роля в преговорите за прекратяване на войната в Украйна. Това заяви Джефри Сакс в интервю пред Мартин Карбовски, публикувано от „Лентата“.

Американският икономист каза, че Европа трябва да се насочи не само към преговори за спиране на бойните действия, а и към причините, довели до конфликта. Според него континентът трябва да прекрати допълнителната милитаризация и да възстанови нормалните икономически отношения с Русия и Китай.

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„Европа трябва да бъде първата на масата за преговори. Това е въпрос, свързан с Европа. Това не е въпрос, свързан със Съединените щати“, заяви Сакс.

По думите му зависимостта от американската политика поставя Европа в неизгодна позиция. Той свърза прекъсването на търговските отношения с Русия с високите енергийни разходи на европейските държави и заяви, че сътрудничеството с Китай е необходимо за икономическата конкурентоспособност на континента.

Предупреждение за Черно море и ядрена ескалация

Сакс определи ситуацията около войната като „много опасна“ и „много тревожна“. Той предупреди, че България е уязвима от евентуално разширяване на конфликта и призова Черно море да бъде превърнато в мирна зона, а не в район на военни действия.

В интервюто той отправи критики към твърденията, че Русия може да бъде победена във военен конфликт. Сакс посочи, че страната разполага с 1600 ядрени оръжия, и предупреди, че подобен подход крие риск от глобална катастрофа.

„Какво означава да се победи държава, която разполага с 1600 ядрени оръжия?“, попита Сакс.

Той заяви, че политиците и коментаторите не бива да разчитат, че предупрежденията от Москва са само блъф. Според него дори ограничена вероятност от ядрена война е достатъчна, за да бъде отхвърлена политиката на ескалация.

Критики към Зеленски и призив за неутралитет

Сакс отправи остри оценки към украинския президент Володимир Зеленски. Той го обвини, че ръководи корумпирано правителство и че управлява чрез военно положение, като постави под въпрос нежеланието за провеждане на избори.

Икономистът заяви, че не може със сигурност да обясни защо Зеленски не предприема стъпки към мир, но допусна различни зависимости от европейски, американски или украински националистически среди.

Като условие за прекратяване на войната Сакс посочи Украйна да се обяви за неутрална държава и да не се присъединява към НАТО. По думите му украинското ръководство би могло да постигне прекратяване на бойните действия, ако признае причините, довели до войната.

Посланието му към България

Сакс заяви, че няма да се намесва във вътрешнополитическия избор на България, но подчерта, че страната има право да поддържа нормални отношения с Русия. Той посочи географската близост, историческите и културните връзки, както и общите икономически интереси.

„Бъдете любезни със съседите си, търгувайте със съседите си. Живейте в мир със съседите си“, каза Сакс.

Той призова България да настоява за мир, договорен чрез преговори, вместо за увеличаване на военните разходи. Сред посочените от него приоритети бяха сигурността, достъпните цени на горивата, нормалният живот и по-добрите условия за децата.

Източници: lentata.com