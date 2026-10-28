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Джефри Сакс пред Карбовски: Националисти спират Зеленски за мира, Европа да сяда на масата
  Тема: Украйна

Джефри Сакс пред Карбовски: Националисти спират Зеленски за мира, Европа да сяда на масата

28 Октомври, 2026 05:57, обновена 28 Октомври, 2026 06:05 1 333 19

  • джефри сакс-
  • войната в украйна-
  • европа-
  • русия-
  • мартин карбовски

В интервю пред журналиста американският икономист призова за мирни преговори за Украйна и нормализиране на отношенията с Русия

Джефри Сакс пред Карбовски: Националисти спират Зеленски за мира, Европа да сяда на масата - 1
Снимка: Лентата
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg
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Европа трябва да спре да следва Съединените щати и сама да поеме водеща роля в преговорите за прекратяване на войната в Украйна. Това заяви Джефри Сакс в интервю пред Мартин Карбовски, публикувано от „Лентата“.

Американският икономист каза, че Европа трябва да се насочи не само към преговори за спиране на бойните действия, а и към причините, довели до конфликта. Според него континентът трябва да прекрати допълнителната милитаризация и да възстанови нормалните икономически отношения с Русия и Китай.

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„Европа трябва да бъде първата на масата за преговори. Това е въпрос, свързан с Европа. Това не е въпрос, свързан със Съединените щати“, заяви Сакс.

По думите му зависимостта от американската политика поставя Европа в неизгодна позиция. Той свърза прекъсването на търговските отношения с Русия с високите енергийни разходи на европейските държави и заяви, че сътрудничеството с Китай е необходимо за икономическата конкурентоспособност на континента.

Предупреждение за Черно море и ядрена ескалация

Сакс определи ситуацията около войната като „много опасна“ и „много тревожна“. Той предупреди, че България е уязвима от евентуално разширяване на конфликта и призова Черно море да бъде превърнато в мирна зона, а не в район на военни действия.

В интервюто той отправи критики към твърденията, че Русия може да бъде победена във военен конфликт. Сакс посочи, че страната разполага с 1600 ядрени оръжия, и предупреди, че подобен подход крие риск от глобална катастрофа.

„Какво означава да се победи държава, която разполага с 1600 ядрени оръжия?“, попита Сакс.

Той заяви, че политиците и коментаторите не бива да разчитат, че предупрежденията от Москва са само блъф. Според него дори ограничена вероятност от ядрена война е достатъчна, за да бъде отхвърлена политиката на ескалация.

Критики към Зеленски и призив за неутралитет

Сакс отправи остри оценки към украинския президент Володимир Зеленски. Той го обвини, че ръководи корумпирано правителство и че управлява чрез военно положение, като постави под въпрос нежеланието за провеждане на избори.

Икономистът заяви, че не може със сигурност да обясни защо Зеленски не предприема стъпки към мир, но допусна различни зависимости от европейски, американски или украински националистически среди.

Като условие за прекратяване на войната Сакс посочи Украйна да се обяви за неутрална държава и да не се присъединява към НАТО. По думите му украинското ръководство би могло да постигне прекратяване на бойните действия, ако признае причините, довели до войната.

Посланието му към България

Сакс заяви, че няма да се намесва във вътрешнополитическия избор на България, но подчерта, че страната има право да поддържа нормални отношения с Русия. Той посочи географската близост, историческите и културните връзки, както и общите икономически интереси.

„Бъдете любезни със съседите си, търгувайте със съседите си. Живейте в мир със съседите си“, каза Сакс.

Той призова България да настоява за мир, договорен чрез преговори, вместо за увеличаване на военните разходи. Сред посочените от него приоритети бяха сигурността, достъпните цени на горивата, нормалният живот и по-добрите условия за децата.

Източници: lentata.com


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Zахарова

    8 14 Отговор
    Е, па Джефри си е наш човек от време оно, кой не знае

    06:10 28.10.2026

  • 2 Оня

    30 3 Отговор
    И сега кво? Дека са тролчетата на дребно челото? Нещичко да рекът по въпроса?

    Коментиран от #5, #8

    06:12 28.10.2026

  • 3 То кой

    1 5 Отговор
    Ще сяда с луди?

    06:22 28.10.2026

  • 4 Българин 🇧🇬

    25 3 Отговор
    Доброжелателно към България изказване . Но властта и пропагандата (медиите) в София се кукли на конци на Турция и Англия .

    06:23 28.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Kaлпазанин

    18 3 Отговор
    Когато алчни идиоти завземат властта ,на интелигентните ще им бъде забранено да говорят ,този как ли е още жив

    06:28 28.10.2026

  • 7 Този плъх

    3 27 Отговор
    Повтаря същите опорки дето ги повтарят всички проруски плъхове. Ще кажеш че им ги диктуват от едно и също място

    Коментиран от #18

    06:34 28.10.2026

  • 8 Зеления

    13 2 Отговор

    До коментар #2 от "Оня":

    "И сега кво? Дека са тролчетата на дребно челото? Нещичко да рекът по въпроса?"

    Почват работа от 09:30

    06:35 28.10.2026

  • 9 Оня

    31 3 Отговор
    А защо Джефри Сакс дава интервю на Карбовски а не на " авторитетните Бъ Тъ Въ или нова тъ въ? Интересно ще е да видим колко точно ще се опули Цветанка и колко ли ще се втали Лора ако професора им ги каже тия простички истини на живо в очите? Е и валериана да не си забравят само!

    Коментиран от #11

    06:37 28.10.2026

  • 10 Ахъм

    3 30 Отговор
    Единствената пречка за мира е путин. Той започна тази война и той може да я спре. Нормализиране на отношенията с расия скоро няма да има, ще минат десетилетия, за да изветрее споменът за руската агресия.

    06:37 28.10.2026

  • 11 Хм...

    2 23 Отговор

    До коментар #9 от "Оня":

    Ами да беле отишъл да им ги каже? Но е избрал рупорът на руската пропаганда Карбовски? Случайно, нали?

    Коментиран от #14

    06:38 28.10.2026

  • 12 Ццц

    7 2 Отговор
    Джефри Сакс е олицетворение на американския модел - шепа интелигентни хора управляват милиони без това качество. Целта е да им държат устите пълни, а главите празни, за да ги стрижат и доят.

    06:39 28.10.2026

  • 13 Ко стана с Вучич

    1 14 Отговор
    Спечели ли изборите?

    06:39 28.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 ЕВРОПА ПЛАЩА ЗА ВОЙНАТА

    4 4 Отговор
    А УСА САМО ИЗКА КИНТИ ЗА ОРЪЖИЕ НАЧИ УСА НЯМА МЯСТО В ПРЕГОВОРИТЕ ЕВРОПА ПЛАЩА ТЯ ДА ПРЕГОВАРЯ УСА ДА СИ ГЛЕДА УРМУЗ ЧЕ И СПУКАХА МАРТИНКИТЕ ТАМ

    06:48 28.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Тити

    0 3 Отговор
    Поредната лъжа до сега рашистите отка,ваха да са на масата на птеговори а не Украйна.

    07:03 28.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Иван

    0 1 Отговор
    Джери слуша ли какво казва Лавров вчера? Цитирам: войната ще продължи с нова сила. Какви преговори за мир и с кой да

    07:14 28.10.2026