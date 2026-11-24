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От вече бившия шеф на "Кауфланд"/България поне разбрахме как изглеждаме в очите на партньорите си от Съюза. Всъщност, за сега чухме само един техен наемник, но бъдете сигурни, че чорбаджиите ще са доста по-безжалостни в оценките си.

Сещам се за една история, която ми разказа Павел Писарев. Понякога го закачах, че е "половин германец", заради роднинската му връзка с фамилията на фелдмаршал фон Браухич, но той беше наистина особено чувствителен към отношенията ни с Германия - и не можеше да повярва какво е чул от устата на един германец след едно банално автопроизшествие в центъра на София.

Без да подозира, че Павел знае немски, германецът казал на спътника си: "Остави ги, не се разправяй, това са "унтерменшен"/подчовеци!"

И това се случва в столицата на една "съюзна" държава.

Писарев беше направо съкрушен, зад това езиково изстъпление, зад това непредизвикано варварство той предусещаше мрачините, в които ще потъне ЕС. И беше прав, разбира се, то вече се случва.

И дори като подчовеци, на нас ни е сладко да ни унижават.

Срещнах следния коментар към предишната ми публикация "Подходящи за народен съд", който би трябвало да приемем като ироничен: "Е, ясно е, че са виновни Европа и Асен".

Това сляпо доверие в някои съмнителни евроценности направо е отчайващо. Хайде, амнистирайте "Кауфланд", каквото и да правят с неуврелите ви глави, но влюбеността ви в Асен - в конкретният случай - е направо патологична.

Непосредствено преди приемането на еврото, той казва: "Няма риск от покачване на цените след приемането на еврто".

Днес обаче почти всички стоки са драстично поскъпнали, някои дори двойно - и двойно да сте влюбени в Асен, това няма да заличи факта, че сте двойно по-бедни, когато влезете да тършувате за нещо по-достъпно в "Кауфланд".

Унтерменшен/подчовеци - дали не ни смята за такива и нашето българче, след като е цанено за шеф от "Кауфланд"?

Как никой от телевизиите не ни го показа този никаквец - ако изобщо са се сетили за това. По-вероятно е изобщо да не са мислили да уредят интервю с него.

Не е лесно да се разговаря с такъв нахалник, а трудните разговори отдавна не са на мода в тукашните телевизии, никой не иска да си създава излишни проблеми - в смисъл, че трябва да помисли малко, преди да започне да задава непоносимо тъпите си въпроси - което упражнение най-често е версия на прозявката, нищо повече.

По начало, мисленето е "верботен"/ забранено в телевизиите, предполагам, че с табелки с този надпис отдавна са накичили всяко кьоше в БНТ - понеже "Старицата", както винаги досега, трябва да ни служи за пример.

Докато онзи нахалник слюнчеше българофобията си, в БНТ пък ослюнчиха един също важен проблем: как да се бунтуват, без да стане ясно срещу какво се бунтуват и защо едва сега се бунтуват - това по повод оставката на редакторка от "Панорама" на БНТ.

Трудно е да се уточни, какво, всъщност, представлява това изделие "Панорама": приют за временни политически играчи, камбанария, от която се известяват задълженията и на други медийни изделия, които все още не успяват да се освободят от себе си...

И сега, представете си, точно там се оформяла някаква съпротива, ако се доверим на писмото на въпросната редакторка: красиви думи и достатъчно неясни, за да си кажем за сетен път, че промяна там, в този бункер-убежище на спрялото време не е възможна.

Нищо не е в състояние да принуди "Панорама" да заприлича на нещо друго, освен на себе си; и по-скоро всички изделия ще заприличат на нея - което и се случва, отколкото тя да се откаже от толкова красивата повеля "дас ист верботен"/това е забранено...

"Защо така изведнъж полудяхте?" - това обаче е въпрос към вече бившия шеф на "Кауфланд", България - и трябва да му го задават докато се съгласи, че е полудял или още по-добре, ако вземе, че още веднъж полудее в ефир, на живо.

И защо полудя, всъщност, този човечец - дали не е достигнал предела си, докато умиротворява обвивката си със същността си?

Обвивката, с която изглежда като един почти втасал германец - и същността му, която никога няма да се съгласи с тази промяна.

Това, впрочем, ни е и проблемът: не искаме да се променяме, защото не знаем в какво ще се превърнем, а и няма кой да ни каже... Ясно е само, че ще се превърнем в едни лъжци.

За жалост, подобно на всичко друго около нас, и лъжите не остаряват достолепно. Разказите за техните перипетии стават все по-безинтересни, достоверността им също стремглаво спада, никой не следи за един поне относителен феърплей в шампионата на лъжите, никой не следи за ползата от тях, за КПД на лъжите - Коефициентът на полезното действие на лъжите!

Е, няма друга такава държава, която да се отнася толкова фриволно към оцеляването си.

Щях да кажа, че въпреки всичко тя със сигурност ще пребъде - но да не дърпаме дявола за опашката, защото, както е известно, неговите безподобни лъжи са направо смъртоносни. Освен това се говори, че ако се пазариш с дявола отиваш направо в ада...

Съхраняването на обвивката, на изолацията от лъжи, която ни кара да мислим, че обитаваме някаква "нормалност" - колко време ще продължи това?

Верботенес денкен!

/Забранено мислене/