ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Надявам се българските журналисти да попитат шефовете на Кауфланд дали одобряват подобно поведение. И какво мислят за това най-големите им акционери.

Защото шефът на Nvidia Corporation повлече акциите на компанията си, несравнимо по-голяма от Кауфланд, заради любовна афера. А тук имаме гамен, назначен погрешно на висока позиция. Големите компании бягат като дявол от тамян от подобни публични скандали. Корпоративната стратегия при глоби от държавата изисква поведение, което се изразява лаконично: "без коментар, ще проверим възможностите за обжалване". И точка. Нито дума повече.

Само Ганьо прави точно обратното. Заплашва България.

И третира сънародниците си като аборигени.

И пак за журналистите. Очакваме да ни информирате, както за отговора от централата на Кауфланд, така и за процедурата по уволнението на този.