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На 19 ноември лидерите на САЩ, Русия и Китай - Доналд Тръмп, Владимир Путин и Си Дзинпин - ще се срещнат в южния китайски мегаполис Шънджън, където ще участват в срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество. "Световният мир е в дневния ред", заяви в понеделник говорителят на китайското правителство Мао Нин, без да дава повече подробности.

Китай, който се застъпва за многостранен световен ред, се намира в състояние на мащабно съперничество със Съединените щати. В този контекст Пекин разчита на Русия – държава, която е обект на санкции от западните държави още от началото на войната в Украйна.

Малко вероятно е да се стигне до пробив между Тръмп и Си

Не се очакват значими пробиви в отношенията между САЩ и Китай по въпроси като търговията, технологиите или други ключови теми по време на срещата, казват експерти пред ДВ. Въпреки продължаващото геополитическо напрежение нито една от страните не е успяла да изпрати убедителен сигнал за сближаване. Макар че налагането на допълнителни наказателни мита към момента е преустановено, преговорите по темата продължават без съществен напредък.

"И двамата президенти искат да запазят сегашното крехко примирие", обяснява Патриша М. Ким, старша сътрудничка в института "Брукингс". Тя не очаква нито неконтролирана ескалация, нито драстично подобряване на отношенията през следващите две години. Нейната прогноза по-скоро е за "прагматична деескалация". Според нея евентуални отстъпки или насрещни стъпки вероятно ще бъдат разглеждани за всеки отделен случай.

След поражението им на междинните избори президентът Тръмп и неговата Републиканска партия са подложени на натиск както в страната, така и в международен план, отбелязва Джан Лун, професор в университета "Сержи Пари". На фона на продължаващия конфликт с Иран, за който няма изгледи да приключи скоро, покачващите се цени на петрола и тяхната достъпност остават важна тема. "Всичко това отслабва позициите на Тръмп в отношенията му с Пекин", смята Джан. Според него Тръмп се нуждае от положителни новини във външната политика, за да укрепи имиджа си във вътрешнополитически план.

Тъй като се очаква нова среща между двамата лидери по време на срещата на върха на Г-20 в Маями през декември, "съществува възможност спорните въпроси да бъдат отложени за по-късен етап, а търговското примирие - удължено допълнително", посочва Дзя Хуей Ти, експерт по търговска политика от фондация "Хинрих" в Сингапур.

Путин търси международна легитимация

На фона на тези сложни двустранни отношения руският президент Путин също участва в преговорите. Въпреки че Путин и Тръмп вече се срещнаха в американския щат Аляска през август 2025 г., тази среща не доведе до конкретни резултати: лидерът в Кремъл не показа никаква готовност за компромис за прекратяване на войната в Украйна.

Русия се надява, че разговорът с лидерите на САЩ и Китай ще засили позициите ѝ за постигането на благоприятно за Москва решение на войната, казва Юн Сун, ръководителка на програмата за Китай в центъра "Хенри Л. Стимсън" във Вашингтон.

"Тръмп настоява за тристранни преговори относно ядреното разоръжаване", обяснява тя, докато Москва "иска да създаде впечатлението, че САЩ са готови да седнат на масата за преговори с Русия - дори самостоятелно, изключвайки Европа и Украйна. Китай пък ще акцентира върху домакинството си на тази безпрецедентна историческа среща между трите държави."

Алиция Бахулска от Европейския съвет за външна политика смята, че Пекин възнамерява да използва срещата, за да демонстрира способността си да обединява големи сили и да насърчава международния диалог. Според нея това би могло да укрепи имиджа на Китай като дипломатически посредник - и то без да се налага Пекин да прави каквито и да е съществени отстъпки по отношение на Украйна или контрола върху въоръженията. "Очаквам всеки от лидерите да потвърди своята позиция, вместо да предложи реални компромиси", посочва тя в интервю за ДВ.

Защо Пекин не влиза в ролята на посредник за Украйна?

Политологът Джан Лун пък смята, че настоящата ситуация обслужва най-добре интересите на Пекин. Той отбелязва, че пропутинската позиция на администрацията на Тръмп е затруднила съпротивата на Украйна срещу Русия и Европа се оказва тази, която за да демонстрира способността си да обединява големи сили.

Според него САЩ са "загубили своя морален авторитет". "Следвоенният международен ред и съюзите, изградени около Вашингтон, са подкопани. В резултат на това позицията и влиянието на Китай придобиха по-голяма тежест", смята политологът.

Пекин иска да предотврати колапса на Русия, но същевременно се стреми да избегне предоставянето на толкова открита или мащабна подкрепа, която би могла да отблъсне европейските му и други западни търговски партньори, разяснява Джан.

Споразумението за Иран е малко вероятно

Що се отнася до конфликта в Персийския залив, У. А. Фигероа - асистент по история и международни отношения в университета в Гронинген, Нидерландия - не вижда почти никакви признаци за съществено сътрудничество между Китай и Съединените щати.

Макар двете държави да споделят определени интереси - например да не бъдат налагани такси за преминаване през Ормузкия проток и да не се допуска ново ядрено въоръжение - Китай последователно се застъпва за преговори, отхвърляйки както санкциите, така и използването на военна сила. Тъй като властите контролират цените на енергията в Китай, липсва и сериозен вътрешен натиск, който да ги накара да променят позицията си.

"Като купува ирански петрол, Китай продължава да оказва критично важна финансова подкрепа на Иран, а по всичко личи, че е предоставил и ограничена военна и разузнавателна помощ", обяснява Фигероа. В същото време тези ходове не водят до голяма промяна, "главно защото Китай не разполага със сериозно влияние в региона – нито върху Иран, нито върху Съединените щати", посочва още експертът.

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