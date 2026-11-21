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Американските политици осъзнаха, че общественото мнение в страната се е обърнало срещу Израел. На 3 ноември, докато американците се отправяха към избирателните секции, президентът на САЩ Доналд Тръмп изненадващо обяви, че до края на годината Съединените щати ще прекратят предоставянето на помощ за Израел, чиято стойност възлиза на около 4 милиарда долара годишно. Същата вечер демократите, много от които все по-открито критикуват действията на Израел, постигнаха убедителна победа и в Камарата на представителите, и в Сената. Това пише Андрю П. Милър за Foreign Affairs.

"Както написах преди година във Foreign Affairs, "изключителните отношения" между Съединените щати и Израел, при които Израел се третира по различен начин от всеки друг американски съюзник или партньор, са към своя край. Нито една друга държава не се ползва с толкова голяма свобода на действие и безусловна подкрепа от страна на САЩ. Освен че нанася пряка вреда на палестинците, американската подкрепа за Израел насърчава безразсъдното поведение на израелските власти и съмнителното им стратегическо мислене. Последиците от този безусловен картбланш са очевидни. През последните три години бяха убити десетки хиляди жители на Газа, напредъкът към постигането на мир и възстановяването на Ивицата Газа е в застой, анексирането на Западния бряг продължава с безпрецедентни темпове, а Съединените щати са въвлечени в непопулярна война в Близкия изток, която сякаш няма край. От своя страна Израел не е по-сигурен, отколкото беше на 6 октомври 2023 г., и несъмнено е по-изолиран.

Предстоят промени. Независимо дали това ще е за добро или за лошо, през следващите години Съединените щати ще пренастроят отношенията си с Израел и ще се появи нов модел на двустранно сътрудничество. При него от Израел ще се очаква да спазва американското и международното право, двете държави да се въздържат от намеса във вътрешната политика на другата, а САЩ да ограничават подкрепата си, когато израелските цели влизат в противоречие с американските.

Тази промяна е неизбежна и Израел и неговите поддръжници не могат да направят почти нищо, за да я спрат. Но Израел може да помогне за запазването на подкрепата на САЩ, като се превърне в надежден партньор. Докато започва процесът по формиране на ново правителство, който може да се проточи след изборите миналия месец, Израел има възможност да промени курса си и да поеме по път, който няма да отчужди още повече най-близкия му съюзник.

Който и да оглави следващото израелско правителство, може да започне възстановяването на доверието със Съединените щати още преди встъпването в длъжност на нов американски президент през 2029 г. Това няма да е лесно. Точно както през последните три години американците стават все по-критично настроени към Израел, израелците се изместват още по-надясно. Следващите лидери на Израел ще трябва да проявят смелост, за да ограничат експанзионистичната политика на страната и да възродят силно дискредитираното решение за две държави. Но ако не променят коренно подхода си към палестинците и региона като цяло, Израел рискува да загуби най-големия си поддръжник и защитник - може би завинаги.

Единственото изключение

Тръмп, който явно изпитва удоволствие да тормози американските съюзници и партньори, запази дългогодишния изключителен подход на САЩ към Израел. През юни 2025 г. той се присъедини към Израел в нанасянето на удари срещу Иран, а през февруари 2026 г. двете страни започнаха още по-мащабна война - за първи път предприемайки действително съвместна военна операция. Подобно на предшествениците си, Тръмп предоставя на Израел бомби, ракети и самолети, до голяма степен без никакви условия. Той и израелският премиер Бенямин Нетаняху се намесиха и във вътрешнополитическите системи на двете държави в безпрецедентна степен, като подкрепяха кандидати на избори.

Неведнъж Тръмп е отстъпвал пред Израел дори когато подобна подкрепа противоречи на американските интереси. Войната с Иран през 2026 г. е най-яркият пример. Нетаняху убеди Тръмп да се откаже от преговорите за ядрената програма на Иран и да се присъедини към война, която не постигна целите си и разтърси енергийните пазари. Дори когато администрацията на Тръмп е заявявала американските приоритети, тя до голяма степен се е въздържала от опити да принуди Израел да се съобразява с тях. Например Израел възпрепятства мирния план на Тръмп за Газа, който трябва да възстанови палестинското управление, да разоръжи "Хамас" и да доведе до окончателно изтегляне на израелските сили от територията. Израел подкопава плана, като разширява военното си присъствие в Газа отвъд договорените демаркационни линии и не допуска влизането на Националния комитет за управление на Газа - временен технократски орган, който според плана на Тръмп трябва да управлява територията и в момента е блокиран в Египет. Администрацията на Тръмп обаче почти не е изразила неодобрение, което затвърждава дългогодишното убеждение на Нетаняху, че може да се противопоставя на Съединените щати с минимални последствия.

Освен това предстои да видим дали Тръмп действително ще изпълни обещанието си да съкрати военната помощ за Израел. Моментът, в който направи изявлението, подсказва, че то може да е било предизборен ход, а самият той заяви, че с това съобщение ще лиши левицата от един от аргументите ѝ. Една от възможностите е Съединените щати да продължат да предоставят на Израел оръжия за милиарди долари, но под друга форма. Законът за разрешаване на разходите за национална отбрана за финансовата 2027 г., който беше приет от Камарата на представителите това лято и може да бъде одобрен от Сената, преди демократите да поемат контрола над двете камари на Конгреса през януари, съдържа разпоредба за разширяване на финансовата и материалната помощ на Пентагона за Израел.

Тръмп не е предприел никакви стъпки, за да приведе американската военна помощ и оръжейните доставки за Израел в съответствие с предоставяните на други държави. В продължение на десетилетия Съединените щати не желаят да подлагат продажбите на оръжие за Израел на американските регулации или да ги обвързват с поведението на израелските власти. Например всички скорошни президенти на практика са освобождавали Израел от т.нар. закони "Лийхи", които забраняват американската помощ за чуждестранни военни подразделения, за които има достоверни данни, че са замесени в нарушения на човешките права. Въпреки широко разпространеното насилие от страна на заселници на Западния бряг, в много случаи подпомагано от израелската армия, администрацията на Тръмп не е дала никакви признаци, че ще обяви израелски военни подразделения за недопустими получатели на американско оръжие.

Тръмп се е намесвал във вътрешната политика на Израел повече от всеки друг американски лидер. Той многократно е настоявал израелският президент Ицхак Херцог да помилва Нетаняху, за да може премиерът да избегне последствията от продължаващия процес срещу него за корупция. Преди изборите в Израел през октомври Тръмп даде на Нетаняху своята "пълна и безрезервна подкрепа" за нов мандат. Подобна открита намеса във вътрешната политика на Израел не само подкопава върховенството на закона и почтеността на израелските избори, но и допринася за нормализирането на многократните намеси на Нетаняху във вътрешната политика на САЩ. В съответствие с обичайното си поведение израелският премиер нарече Тръмп "безспорно най-великия приятел, когото Израел някога е имал или ще има в Белия дом" само две седмици преди междинните избори в САЩ, като на практика изрази подкрепа за републиканските кандидати за Конгреса. Както и в други аспекти на отношенията между двете страни, Тръмп задълбочи една и без това нездравословна динамика.

Поставяне на граници

Безусловната подкрепа на Съединените щати е навредила на Израел по един съществен начин: тя насърчава най-лошите инстинкти на израелските лидери и не прави нищо, за да ги разубеди от стремежа им към почти постоянно състояние на война. След нападението на "Хамас" преди три години Израел нанесе въздушни удари по Газа, Иран, Ливан, Сирия, Йемен и дори Катар. Макар Израел да нанесе сериозни удари на противниците си, няма доказателства, че тези войни са направили страната по-сигурна. Иран и неговите съюзници бяха отслабени, но в хода на бойните действия Техеран откри колко силно влияние може да упражнява чрез Ормузкия проток върху световната икономика и изглежда още по-заинтересован от разработването на ядрено оръжие. В Ливан "Хизбула" продължава да представлява заплаха и разработва нови начини за нанасяне на удари по израелска територия. Макар да е ограничен до по-малка част от Газа, "Хамас" възстановява военните си способности и потиска всяка вътрешна палестинска съпротива срещу управлението си. А на Западния бряг неконтролируемото насилие от страна на заселниците, разрастването на незаконните израелски предни постове и нарастващата заплаха от тероризъм или дори палестинско въстание са довели територията до критична точка.

Израел също така все повече се доближава до статута на международен парий, изолиран заради агресивните си методи. Дори най-близките му исторически съюзници наложиха наказателни мерки, които биха били немислими само преди пет години. Например през септември Канада, Франция и Обединеното кралство обявиха широкообхватни санкции срещу израелските селища на Западния бряг. Подобни политики вече не са запазена територия единствено на традиционните критици на Израел, като Индонезия и Ирландия.

Репутацията на Израел и в самите Съединени щати също се срина. Според проучвания на Pew 60% от американците имат отрицателно мнение за Израел при 42% през 2022 г. Досега Тръмп успяваше да възпира Конгреса от ограничаване на подкрепата за Израел - както чрез заплахи за президентско вето, така и чрез оказване на натиск върху републиканците в Конгреса. Той обаче не може безкрайно да спира настъпващата вълна на промяна в обществените нагласи в САЩ. Когато тя набере сила, израелците ще трябва да се изправят пред нещо повече от критики от страна на най-близкия си съюзник и гарант за сигурността им. След като демократите скоро поемат контрола над Камарата на представителите и Сената, Конгресът вероятно ще приеме законопроекти, предвиждащи санкции срещу строителството на селища и обвързване на военната помощ със спазването на американското и международното право.

Без промени в политиката на САЩ и Израел отношенията между двете държави могат да се разпаднат, тъй като продължаващата подкрепа за Израел ще става политически все по-неприемлива в Съединените щати. За да възстанови репутацията си в очите на американците и съответно да гарантира дългосрочното сътрудничество със САЩ, Израел ще трябва да промени курса си. Той трябва да се откаже от безкомпромисния и силов подход на Нетаняху както към палестинците, така и към региона като цяло.

Сбогом, Биби?

Не е преувеличено да се каже, че бъдещето на отношенията между САЩ и Израел зависи от това какво правителство ще бъде сформирано в Израел през следващите няколко месеца. Изключването на Нетаняху от състава на следващото правителство е най-добрата надежда за запазване на двустранните отношения със Съединените щати. Нетаняху доказа, че не желае да се въздържа от намеса в американската политика или да промени драконовските мерки за сигурност, които предизвикаха недоволството на американската общественост. За съжаление повечето от съперниците му за премиерския пост споделят твърдолинейните му позиции по отношение на палестинците и Близкия изток. Ако дойдат на власт, изглежда вероятно и те да се противопоставят на фундаментални промени в израелската политика, които биха могли да защитят двустранните отношения.

Следващите израелски лидери трябва да излязат извън зоната си на комфорт. Те ще трябва да приемат новите реалности: напрежението между Съединените щати и Израел вече има дълбоки корени и Израел вече не може да разчита на непоколебимата подкрепа на Републиканската партия. За да спечели отново американците на своя страна, израелското правителство ще трябва стриктно да изпълнява поетите ангажименти съгласно плана на Тръмп за Газа, като предизвика "Хамас" също да спазва договореното. Освен че трябва да осигури масиран приток на хуманитарна помощ в Газа, Израел трябва да позволи на Националния комитет за управление на Газа да влезе в територията и да предложи алтернатива на управлението на "Хамас" и неговата нихилистична програма. Разрешаването на разполагането на новоподготвените палестински сили за сигурност и създаването на Международните стабилизационни сили - мироопазваща мисия - също би помогнало да се покаже, че независимо от развитието на ситуацията в Газа Израел действа добросъвестно. Израелските сили трябва незабавно да се върнат към демаркационните линии, очертани в мирния план на Тръмп за Газа, и да се изтеглят още по-далеч в съответствие с напредъка на "Хамас" в изпълнението на условията по плана, докато Израел не се изтегли напълно от Газа.

Освен това Израел трябва да овладее насилието от страна на заселниците на Западния бряг и да потърси отговорност от извършителите по съдебен път. Израелските служби за сигурност могат да установят кои са ръководителите и основните подстрекатели на насилието и трябва да ги арестуват и изправят пред правосъдието. Като се има предвид, че при тези нападения заселници са убивали и ранявали американски граждани, продължаващото бездействие на израелските власти ще доведе до още по-голямо напрежение със Съединените щати, особено ако във Вашингтон дойде на власт демократическо правителство.

Израел трябва също да спре постепенното анексиране на Западния бряг. През последните три години правителството на Нетаняху увеличи военното си присъствие на Западния бряг, лиши Палестинската автономия от средства, разшири контрола на израелското правителство върху палестински земи, одобри множество нови израелски селища и узакони със задна дата незаконни предни постове. Казано накратко, тези действия целят да направят създаването на палестинска държава невъзможно. Макар че отмяната на тези мерки няма да спре разрастването на съществуващите селища и израелската инфраструктура на Западния бряг, подобен ход би бил посрещнат положително в Съединените щати.

Израелските лидери трябва и да нарушат табуто около създаването на палестинска държава. Само преди няколко десетилетия идеята за палестинска държава беше приемлива за повечето израелци. Днес израелските политици, с малки изключения, не могат да се накарат да подкрепят решението за две държави. Това ще отнеме време и ще изисква немалка политическа решимост, но израелските лидери трябва да убедят обществото да приеме необходимостта и предимствата на палестинска държава, която да съществува редом с Израел. Израел, който може да гледа на палестинците като на съседи, имащи право на същите права, би изглеждал пред света по съвсем различен начин от една месианска власт, решена да прогони цели групи от населението.

Сърцата и умовете

Тези стъпки няма да удовлетворят всички американци, които критикуват Израел. Отрицателното отношение към страната не може да бъде заличено за няколко месеца. Когато това отношение се преплита с антисемитизъм - както личи от случаи като неотдавнашния бойкот на ресторанти, собственост на евреи, във Филаделфия, организиран от групата Philly Bike on Your Left - задачата става още по-трудна и ще изисква различен набор от политики, излизащи извън рамките на Израел. Сред тях трябва да бъдат създаването на широки вътрешни и международни коалиции за установяване и осъждане на антисемитските прояви. Въпреки това един Израел, който проявява значително по-малко агресивност и поема нов ангажимент за разрешаване на нерешения въпрос за правото на палестинците на самоопределение, би могъл да започне да променя общественото мнение в САЩ в полза на страната.

Ако Израел не промени курса си, той ще се окаже по-малко сигурен и по-изолиран в международен план. Без достъп до международните пазари и капитали икономиката му, която забележително добре устоя на сътресенията през последните няколко години, ще пострада, а жизненият стандарт ще спадне. При тези обстоятелства израелските граждани от еврейски произход, които притежават втори паспорт, може да решат да напуснат страната, лишавайки държавата от основния смисъл на нейното съществуване - да осигурява сигурна и просперираща родина за еврейския народ. Казано просто, Израел трудно ще оцелее без американската подкрепа".

*Оригиналното заглавие на статията е "Израел губи Америка" (Israel Is Losing America)

Източник: news.bg