Мелания Тръмп разкрива подробности за брака си с Доналд Тръмп, отношенията със сина им Барън и живота си преди и след Белия дом в новата документална поредица „Мелания: сериалът“. Проектът е в две части и е продължение на документалния филм „Мелания“, излязъл през януари.

Поредицата е режисирана от Брет Ратнър, а Мелания Тръмп е изпълнителен продуцент. Голяма част от екранното време е посветена на разговорите ѝ с режисьора. Тя разказва за скромното си детство в малък град в Словения, кариерата си на модел и брака си с нюйоркския бизнесмен, който по-късно става президент на САЩ.

Разговори за брака и семейството

Мелания Тръмп говори за първата си среща с Доналд Тръмп през 1998 г. в Ню Йорк и за сватбата им през 2005 г. във Флорида. Според представянето на поредицата двамата са показани в спокойни семейни моменти – усмихват се, смеят се и се държат за ръце.

Един от съветите ѝ за успешен брак е партньорите да не се опитват да променят взаимно характера си.

„Трябва да му позволиш да бъде такъв, какъвто е. Аз му позволявам да бъде такъв, какъвто е, а той ме подкрепя и ми позволява да бъда такава, каквато съм“, казва Мелания Тръмп.

Доналд Тръмп също участва в проекта и говори за съпругата си. „Тя е много силна. Не е лесно да бъде доведена до масата за преговори за мир“, казва президентът.

Виктор Кнавс, бащата на Мелания Тръмп, се появява за кратко и обяснява защо смята дъщеря си за добра дъщеря. Тя от своя страна говори подробно за Барън – единственото си дете от Доналд Тръмп.

„Това е моят живот“

Мелания Тръмп заявява, че се чувства „много комфортно“ под светлините на прожекторите, тъй като е била публична фигура още преди политическата кариера на съпруга си. Тя обаче подчертава, че когато има нужда от уединение, си осигурява лично пространство.

В поредицата първата дама показва и чувство за хумор, включително като се шегува с начина, по който съпругът ѝ танцува. Камерите проследяват семейни моменти и по време на пътуване до Лос Анджелис, когато Мелания го целува по бузата, преди двамата да поемат в различни посоки.

Премиерата на проекта беше представена пред няколкостотин гости в центъра „Линкълн“ в Ню Йорк. Сред присъстващите бяха бащата на Мелания Тръмп, бившият главен прокурор Пам Бонди и бившият старши съветник на Доналд Тръмп Келиан Конуей. Президентът не присъства, тъй като се прибираше от посещение в Азия.

На въпроса какво би искала зрителите да разберат от поредицата, Мелания Тръмп отговаря: „Всеки ще има различно мнение и това е напълно нормално. Това съм аз. Това е моят живот.“

Източници: bta.bg, apnews.com