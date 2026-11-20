Украинските въоръжени сили заявиха, че са поразили три големи петролни резервоара на помпена станция край руския град Алметиевск в Татарстан. Ударът по станция „Калейкино“ е нанесен на 19 ноември, съобщи Генералният щаб на Украйна.

По информация на украинското военно командване целта е била станцията „Калейкино-1“, която е ключов възел на нефтопровода „Дружба“. Поразени са три резервоара от типа РВСПА-50 000. Един от тях се е запалил, а другите два са повредени.

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„Потвърдено е поразяването на три резервоара от типа РВСПА-50 000 в помпената станция „Калейкино-1“. Те са сред най-големите резервоари за съхранение на петрол, изграждани в Русия. Един от тях се е запалил, а другите два са повредени“, заяви Генералният щаб на украинските въоръжени сили.

Всеки от тези резервоари може да съхранява до 50 000 кубически метра петрол. Съоръженията са с диаметър около 60 метра, а височината им е съпоставима с тази на шестетажна сграда. В резервоарите има плаващ понтон, който ограничава изпаряването на петрола.

Съоръжението е част от петролната инфраструктура

Станция „Калейкино“ приема и смесва петрол от различни руски региони, след което суровината се насочва към рафинерии и нефтопроводната система „Дружба“. Украинската страна определя станцията като част от инфраструктурата, която поддържа руските приходи от петрол и икономическия потенциал на страната.

Укринформ отбелязва, че възстановяването или замяната на подобен резервоар не може да бъде извършено за кратко време. За изграждането му са необходими стотици тонове стомана, специално подготвена основа и продължителни монтажни и изпитателни работи.

Ройтерс и Укринформ предадоха съобщението на украинския Генерален щаб. Руските регионални власти потвърдиха, че в Татарстан е имало атака с дронове по петролни резервоари, но публикуваните от тях данни не съдържат същата оценка за броя и състоянието на засегнатите съоръжения. Няма независимо потвърждение за пълния размер на щетите.

„Потвърдени са и последиците от предишни удари“, заяви още украинският Генерален щаб, без да посочи допълнителни подробности. Военното командване съобщи, че украинските сили ще продължат да атакуват обекти, които според Киев поддържат военния и икономическия потенциал на Русия.

Източници: bta.bg, ukrinform.net, kyivindependent.com