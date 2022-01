Инжекция за неродените

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Програмата на САЩ за безопасност на ваксините (англ. Vaccine Adverse Event Reporting System, VAERS) е управлявана съвместно от Центровете за контрол на заболяванията и от Агенцията за контрол на храните и лекарствата. Създадена е през 1986 год. Медицинските специалисти са задължени да съобщават там за нежелателните реакции, проявили се у пациентите след имунизирането им.

Натрупаната информация се използва от контролиращите органи при вземането на решение дали ползата от даден препарат превишава достатъчно неговата вредност и би ли била оправдана по-нататъшната му употреба. Защото, както е казал великият Парацелз, един от мъдреците, допринесли за появата на съвременната фармакология: «Alle Dinge sind Gift, und nichts is ohne Gift, allein die Dosis macht dass ein Ding kein Gift ist»... Сиреч: «Само дозата разграничава отровата от лекарството».

Голяма е отговорността на учените и на тези, от които зависи нашето здраве. Ала можем ли да им се доверим, имат ли те съвест?

За единадесет месеца в базата на VAERS са регистрирани 2899 записа за смърт на плода, настъпила след ваксинирането на майките срещу Ковид – 19 (най-честата причина е спонтанен аборт). Трябва да отбележим, че това число е общо и обхваща също прецеденти, чийто фатален край не е бил предизвикан от инжекциите срещу Короната. Но неизвестностите може да се елиминират посредством съпоставянето на две равностойни системи…

Архивът на същата организация за последните три десетилетия включва 2225 случая на загуба на плода, провокирана от имунизацията на бременни с други (не противоковидни) препарати. Излиза, че средногодишната ембрионална смъртност се е повишила рязко от 75 броя на няколко хиляди.

2015 от регистрираните във VAERS «противоковидни» спонтанни аборти са настъпили след инжектирането на ваксината на «Пфайзър», 689 – на «Модерна».

В статия, публикувана през октомври 2021 год. в «Медицинския вестник на Нова Англия» (The New England Journal of Medicine», се твърди, че резултатите от изследванията, с които Центровете за контрол на заболяванията и Агенцията за контрол на храните и лекарствата оправдават своето решение да препоръчат ваксинирането на бременни, са били «погрешно изтълкувани». Указаните данни били препроверени от други специалисти и се оказало, че при 81,9% от жените, получили противоковидна ваксина до двадесетата седмица от бременността, е настъпил спонтанен аборт.

А ако имунизирането е било направено до 13 седмица на бременността, шансът за нормално износване на детето се стопява до 7,7 процента. Тези показатели се отличават значително от първоначално представените цифри (разликата варира между два и осем пъти в отделните области на изследването).

Трябва да имаме предвид, че даденият материал е подписан от сътрудниците на Института за чисти и приложни знания (Institute for Pure and Applied Knowledge), чийто директор, Джеймс Лайънс – Уейлър (James Lyons – Weiler), е лишен от съда от правото да се изказва за Ковид – 19, тъй като «бил направил множество лъжливи и подвеждащи изявления за болестта и ваксината». Правото на новия орднунг действа решително срещу опонентите.

Мистър Джеймс е бивш преподавател в Питсбъргския университет, притежава учени степени по зоология, екология и консервационна биология.

Голяма е отговорността на учените и на хората, печелещи от нашето здраве. Ала можем ли да им се доверим? Е, по въпросите за човеколюбието и разума те са много красноречиви, на моменти биват дори плашещо напористи... Навярно е така, понеже най-охотно се говори за неща, които не притежаваш.

Всеки е свободен да трактува горепосочените числа по свое усмотрение, да ги отрече, или да има едно наум при вземането на решение.

При новия орднунг малко неща са ясни и нормални. Затова трябва да се съмняваме, да мислим… И да пазим своите беззащитни близки – възрастни, деца, неродени. Никой – нито ние, нито някой мазен милиардер или слугата му, няма право да се разпорежда с техния живот.