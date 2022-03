Какво свърши за 100 дни кабинетът "Петков"

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Във въпроса „Какво направи кабинетът 'Петков' за 100 дни” има уловка. ГЕРБ не управляват вече близо година. От май 2021 има „реформаторски правителства”, включително първото от тях бе с участието на Кирил Петков и Асен Василев. А иначе краткият отговор гласи: недостатъчно.

Трудната битка с корупцията

Още не можем да видим ефекта, например, от прочутата програма за "нулева търпимост към корупцията" на ПП. За да има обективни социологически данни, по които да съдим, ще е нужна, разбира се, поне година. Най-рано през 2023 ще гледаме показателите на Трансперънси, Евробарометър и пр. и ще сравняваме какво, според анкетираните, е направено за редуцирането на корупцията у нас през 2022 в сравнение с, примерно, 2020-а. За успешната борба с корупцията „на гише” може много да направи електронното управление, поверено на министър Божанов. Очаква се приложението за електронна идентификация да заработи през есента на 2022.

Съдебната реформа, която е основен приоритет на коалицията, е все още в зародиш. Промените в Закона за съдебната власт не са гласувани в пленарна зала. Те "минаха" само през правната комисия, която "премахна" специализираното правосъдие. Все пак, би трябвало още тази седмица да има "развитие" в НС. Реформата на КПКОНПИ не се е случила, макар Цацаров вече да не я оглавява.

Гешев, който си стои начело на прокуратурата, като че ли отбеляза точка с освобождаването на Борисов. Акцията на МВР далеч не бе "ювелирна". Да, видя се, за пореден път, че Главният, като че ли, действа като защитен вал пред определени високопоставени фигури. Само че всичко това не е новина. Петков и Рашков останаха с празни ръце, а радостното „пиянство” на реформаторското войнство приключи скоропостижно и с тежък махмурлук. Тези, които искат реформа в прокуратурата, се надяват, че Гешев ще бъде сменен наесен – след промените във ВСС. Чака се и нишан от европрокуратурата, която обяви, че разследва висши публични фигури от България.

Пандемията, бедността, войната

Кабинетът поведе и борба с „антиваксърството”. Тази непопулярна, но базирана на медицината политика, показа Петков като държавник, който може да устоява на изкушението да се пусне по лесната писта на популизма. Въпреки усилията, България остава най-слабо ваксинираната в ЕС: пълен курс на ваксиниране са преминали 30% от населението – при над 70% средно за ЕС. Отново поне година ще е нужна, за да можем обективно да съдим дали страната се откъсва от лапите на бедността и неравенството, по които сме шампиони в ЕС. Само с действия като повишаването на МРБ на 710 лв. от 1 април това няма да стане скоро.

В сферата на висшето образование министър Денков готви големи промени. Ползите от идеята за обединяване на университети за мен са неясни. Пожелавам успех на министъра, но не мога да не отбележа, че през годините се нагледахме на плеяда от реформатори и поредица разочароващи резултати. Правителството не може да бъде обвинявано за лошото "международно положение", което рефлектира и върху икономиката: войната в Украйна, скокът в цените на горивата, ръстът на инфлацията и пр. Но енергийният „мораториум” бе оценен от повечето икономисти като спорна, популистка мярка.

Все още сме силно зависими в енергийно отношение от Кремъл. Газовата връзка с Гърция, забатачена от ГЕРБ, би трябвало да е готова през юни. Ако това стане, според премиера, цената на газа ще спадне с 1/3, а евентуалното решение на руския президент Путин да „врътне кранчето” няма да ни постави на колене. Във външнополитически план страната продължи да стои в разкрачен стоеж. Русия ни обяви за неприятелска държава, макар вицепремиерката от БСП да е твърдо против санкциите срещу Кремъл. В кръга на шегата: Нинова, Янев, който бе принуден да си тръгне от правителството, и Костадинов трябва повече да се стараят. ДБ, а и вицепремиерът от ПП Василев, са на пронатовски позиции и „за” изпращане на оръжие за Киев. Президентът Радев, който "вкара" Петков и Василев в политиката, пък не вижда проблем в това България да финансира Путин, като плаща десетки милиони лева за ремонт на вехтите съветски изтребители.

Пак избори?

Предсрочен парламентарен вот, засега, не се задава: курсът на ГЕРБ към сваляне на кабинета ще го сплоти, а на повечето хора им омръзна от избори. Ако перифразираме поговорката the proof is in the pudding, кабинетът още меси баницата за електората и, май, тепърва ще я пече. Тези, които чакат вече година да усетят промяната, си остават най-вече с надеждите. И с чаровната усмивка на Петков.

Автор: Петър Чолаков