Много шум за нищо - Санна Марин и частното парти

За пореден път финландската министър-председателка Санна Марин е в светлината на международните прожектори. Този път заради един видеоклип от частно парти, на което тя танцува с приятели.

Нисък праг за политически оставки

Онова, което последва, е класически финландски скандал, който в действителност не е никакъв скандал. Но той е много показателен за високите морални стандарти, които политиците трябва да спазват. Във Финландия е много нисък прагът за подаване на оставка от политици заради скандали, които в повечето други държави биха изглеждали смешно пренебрежими.

Например, през 2008 година тогавашният външен министър на Финландия Илка Канерва подаде оставка след като стана ясно, че той е изпращал скандални есемеси на противоречива финландска знаменитост. Санна Марин пък пое управлението на държавата, след като предшественикът ѝ Анти Рине подаде оставка заради недоволство, породено от стачка на пощенските служители.

Марин и правителството ѝ, водено от жени, получават необичайно много международно внимание, откакто 36-годишната днес Марин е министър-председателка. Проучване на НАТО от 2021 г. стига до извода, че жените министри от правителството на Марин получават непропорционално голям брой обидни съобщения, а самата Марин често е обект на битови "скандали", като например публикуването на определени селфита в Инстаграм или снимки от партита, на които е присъствала, и които ѝ спечелват прозвището "парти-Санна" в пресата.

Някои от по-запомнящите се скандали, свързани с Марин, са “закускагейт”, когато повод за критики станаха харчовете ѝ за закуски, а после и разкритието, че премиерката обича да чисти дори държавната си резиденция сама.

Сексистки нападки

Много от доста абсурдните полемики миришат на женомразство, докато в същото време Марин успява да преведе Финландия през няколко изключително трудни ситуации - като се започне от пандемията, а сега и през процеса на присъединяване към НАТО. Много е трудно да се приеме, че компетентен министър-председател може да бъде 36-годишна жена, майка на малко дете, която - въпреки че има една от най-предизвикателните работи в страната - успява да води и социален живот, да ходи на фестивали и дори да се забавлява от време на време.

Обикновено вътрешнодържавните скандали не стигат до международните медии. Онова, което е различно в този случай, са обвиненията в употреба на наркотици.

Ролята на дезинформациите

Чуждестранните медии проявиха нечуван интерес към случая. В редица статии с непроверени факти, някои международни медии дори твърдят, че във видеоклипа се чува как някой крещи “кокаин”.

След като един от депутатите във финландския парламент предложи на Марин да се подложи на тест за наркотици, министър-председателката коментира пред журналисти, че е избрала да направи теста, за да спре спекулациите по тази тема.

Въпреки че Марин получи и много подкрепа от международната общност, този случай показва ясно как невярната информация залива интернет като приливна вълна. Твърде малко е нужно, за да бъде причинена вреда, а твърде много, за да бъде поставено всичко обратно на мястото му.

Един "много финландски скандал"

На един пионер, какъвто в много отношения е Марин, винаги се пада тежестта да реформира образа на една институция, например кой може да бъде министър-председател. Това едва ли ще бъде последният “много финландски скандал” за министър-председателката. И може би така е добре.

* Мина Оландер е финландска експертка по външна политика и политиката за сигурност, работила е за германската фондация „Наука и политика“ в Берлин, а сега е научна сътрудничка във Финландския институт за международни отношения

Political leaders do party.



They also get drunk sometimes, snore, fall down, laugh, stain their clothes, dance, puke.



They are human being. Get over it.



Full support to @MarinSanna. pic.twitter.com/SUNY9L4UXw