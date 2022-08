Опозицията във Финландия иска тест за наркотици на премиерката

Финландската премиерка отново е изправена пред гневни критики в родината си. Изтекло видео показа Сана Марин на див купон, предаде dariknews.bg.



На кадрите, за които се смята, че са взети от социалните медии, тя и приятели, включително финландски знаменитости, танцуват и пеят. Марин се сблъска с критики от опозиционни партии, като един от лидерите дори настоя премиерът да си направи тест за наркотици. Риика Пура призова Сана Марин доброволно да даде проба, заявявайки, че над нея тегне „сянка на съмнение“.

http:// Finland’s Prime Minister @MarinSanna is in the headlines after a video of her partying was leaked today.



She has previously been criticized for attending too many music festivals & spending too much on partying instead of ruling.



The critics say it’s not fitting for a PM. pic.twitter.com/FbOhdTeEGw

— Visegrád 24 (@visegrad24) August 17, 2022

Други политици също критикуваха финландския министър-председател, защото поведението ѝ карало медиите да говорят за купоните ѝ, вместо за по-важни вътрешни проблеми.



36-годишната Марин отрече да приема наркотици, като каза, че пие само алкохол и просто обича да купонясва "по буен начин".



Най-младият премиер в света не крие, че е парти ориентирана и често е снимана на музикални фестивали и в дискотеки. Това неведнъж е попадало във фокуса на медиите и общественото внимание на жителите на Финландия.