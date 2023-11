"Неприемливият" план на Расмусен за прием на Украйна в НАТО

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Още от 2008-а година НАТО обещава на Украйна, че един ден ще стане член на организацията. Президентът Володимир Зеленски междувременно многократно, но безуспешно настоя да бъде поет актуализиран ангажимент: Киев да се присъедини след края на войната.

Сега обаче бившият генерален секретар на НАТО Андерс Фог Расмусен, който от близо десетилетие работи като съветник на украинските политици, лансира публично едно доста нестандартно предложение: Алиансът да предложи на Украйна членство, без тя да си е върнала окупираните от Русия територии. Предложението се базира на това, че войната надали ще свърши скоро. А перспективата за задействане на член 5 от Договора на НАТО за колективната отбрана би възпряла Путин от опитите за завземане на още територии.

Дори обаче някои от държавните и правителствените ръководители, които се застъпват за бързото приемане на Украйна в НАТО, заявиха, че намират формулата на Расмусен за неприемлива. Външният министър на Литва Габриелюс Ландсбергис например нарече идеята "срамна".

"Всеки тип преговори ще представляват подготовка за Деня на победата в Москва", заяви той. "Идеята за отказ от територии нарушава международното право. Териториалната цялост трябва да е свещена." Ландсбергис направи и следното допълнение: "Не бива да се подарява нещо заради нещо друго".

Подкрепата за плана "Расмусен" е слаба

Украинският депутат Андрий Осадчук също е на мнението, че това предложение не е приемливо за Украйна. "Всяко примирие, всяко замразяване на конфликта, всеки компромис със злото само ще даде време на Русия за презареждане", каза той пред ДВ. И зададе въпроса дали Алиансът изобщо би взел под внимание кандидатурата на страна, която не контролира напълно своята територия.

Същевременно Осадчук смята, че и самата Русия би отхвърлила това предложение, продължавайки да се цели към по-мащабни победи. "Те все още вярват, че постепенно могат да погълнат цяла Украйна", убеден е Осадчук. "Единствено липсата на готовност от страна на Запада да се бори - не за Украйна, а за себе си - дава на всички тези "експерти" повод за подобни "смайващи" идеи. Те нямат нищо общо с действителността."

The best way to deliver lasting peace and stability in Europe is to bring Ukraine into NATO.



Next summer, the Alliance will mark its 75th anniversary at a summit in Washington.



An invite for Ukraine to join would be the perfect way to celebrate.

https://t.co/zkQSaNzfes