До Петър Волгин след успеха на евроизборите

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Петьо, гледах те по телевизията и намерих, че заобикаляш проблемите по дипломатичен начин, но българите не са те избрали за дипломат!

Аз познавам твоите убеждения, но не ги чух вчера сутринта.

Слагаш акцента на "Зелената сделка". Да, тази сделка е пагубна, но не е тя, която буквално взриви урните в неделя.

В Европа се надига вълна от Гняв срещу политиката на Брюксел. Има челен сблъсък между "Глобализацията" и Европа на нациите.

Между световните икономически тръстове и местните производители, които рискуват да бъдат заличени от пазара, защото Брюксел не ги защитава.

Допусна дребна грешка, но грешка все пак - Меркел сложила Фон дер Лайен на ръководното място. Не, Макрон я тропоса там. Първо Франция представи бившият еврокомисар Барние. Германците отказаха - не искаме французин! Тогава Макрон извади от шапото си - Фон дер Лайен. Искате германка - ето ви германка!

И последна забележка. Европейската левица е просмукана от привърженици на Хамас, които скандират в Париж, Берлин и Лондон - From the river to the sea!

Нищо не чух по този въпрос? Нито от теб, нито от останалите "печеливши" на заплати от 15 хиляди евро нагоре...