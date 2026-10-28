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Прокуратурата възложи на ДАНС 84 проверки на пътищата
  Тема: Икономика

Прокуратурата възложи на ДАНС 84 проверки на пътищата

28 Октомври, 2026 13:40 488 7

  • данс-
  • апи-
  • автомагистрали-
  • строителни договори-
  • обществени поръчки

Проверяват се 129 договора на „Автомагистрали“ за над 411 млн. лева без ДДС. Обхванати са дейности по укрепването на 84 обекта от републиканската пътна мрежа

Прокуратурата възложи на ДАНС 84 проверки на пътищата - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg
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Софийската градска прокуратура възложи на Държавна агенция „Национална сигурност“ 84 отделни проверки за договори между Агенция „Пътна инфраструктура“, „Автомагистрали“ ЕАД и строителни дружества. Проверките са разпоредени след постъпили в прокуратурата материали от ДАНС с данни за евентуално извършени престъпления.

Предмет на проверките е договорът за укрепване на 84 обекта от републиканската пътна мрежа, засегнати от геодинамични процеси и явления. Ще се изяснява как са сключвани и изпълнявани договорите, какви дейности са извършени на отделните обекти и докъде е стигнало изпълнението им.

Проверяват 129 договора за над 411 млн. лева

Според материалите, предоставени от ДАНС, „Автомагистрали“ ЕАД е сключило 129 договора с външни изпълнители на обща стойност 411 666 287,96 лева без ДДС.

Прокуратурата ще проверява дали при възлагането на дейностите са заобиколени правилата за обществените поръчки. Ще се установява и по какъв начин са избирани строителните фирми, дали работата е превъзлагана на други дружества и какви авансови плащания са извършвани.

„Ще се изясняват действително извършените дейности по всеки от обектите, етапът на изпълнението им и разходването на предоставените средства“, посочва Софийската градска прокуратура.

Договорът е сключен през 2019 година

Основният договор между АПИ и „Автомагистрали“ ЕАД е сключен на 23 октомври 2019 г. за укрепване на обекти от републиканската пътна мрежа, засегнати от геодинамични процеси и явления.

При одит на изпълнението Сметната палата установи, че към края на проверявания период нито един от определените 84 обекта не е бил окончателно завършен. Одитът посочи още, че „Автомагистрали“ е сключило 129 договора с 30 външни лица на стойност 411 666 288 лева без ДДС.

Новите проверки трябва да установят дали отчетените дейности съответстват на реално извършеното строителство, как са разходвани средствата и има ли данни за престъпления. В съобщението на прокуратурата не се посочва да са повдигнати обвинения по тези проверки.

Източници: nova.bg, bta.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Чудесно

    4 0 Отговор
    А нещо за новата поръчка "километър магистрала 40 милиона", какво коментарче?

    13:42 28.10.2026

  • 2 Тик-Ток

    3 0 Отговор
    Абе направо арестувайте Тиквата и той ще ви обясни договорите

    13:43 28.10.2026

  • 3 Много

    2 0 Отговор
    Са мързеливи в МВР.

    13:43 28.10.2026

  • 4 ШЕФА

    1 0 Отговор
    Браво Бе,че той шефа на ДАНС е човек на Прасето,от което следва да очакваме ГОЛЕМИ разкрития хахаа

    13:54 28.10.2026

  • 5 Варна

    1 0 Отговор
    Е,сега вече на гласуващото простолюдие ще му олекне,и живото ще му стане щастие и рози !!!

    13:56 28.10.2026

  • 6 ЦСКА Москва

    2 0 Отговор
    ДАНС : След 5 г. денонощен труд разкрихме че НЕИЗВЕСТЕН извършител е откраднал три милиарда !

    13:59 28.10.2026

  • 7 Гечко

    0 0 Отговор
    А това,че не се подържат пътищата и нито един метър нов път не е направен последните години кога ще се провери? Всека година се залага бюджет,къде са парите?!

    14:26 28.10.2026