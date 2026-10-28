Прокуратурата възложи на ДАНС 84 проверки на пътищата

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Софийската градска прокуратура възложи на Държавна агенция „Национална сигурност“ 84 отделни проверки за договори между Агенция „Пътна инфраструктура“, „Автомагистрали“ ЕАД и строителни дружества. Проверките са разпоредени след постъпили в прокуратурата материали от ДАНС с данни за евентуално извършени престъпления.

Предмет на проверките е договорът за укрепване на 84 обекта от републиканската пътна мрежа, засегнати от геодинамични процеси и явления. Ще се изяснява как са сключвани и изпълнявани договорите, какви дейности са извършени на отделните обекти и докъде е стигнало изпълнението им.

Проверяват 129 договора за над 411 млн. лева

Според материалите, предоставени от ДАНС, „Автомагистрали“ ЕАД е сключило 129 договора с външни изпълнители на обща стойност 411 666 287,96 лева без ДДС.

Прокуратурата ще проверява дали при възлагането на дейностите са заобиколени правилата за обществените поръчки. Ще се установява и по какъв начин са избирани строителните фирми, дали работата е превъзлагана на други дружества и какви авансови плащания са извършвани.

Договорът е сключен през 2019 година

„Ще се изясняват действително извършените дейности по всеки от обектите, етапът на изпълнението им и разходването на предоставените средства“, посочва Софийската градска прокуратура.

Основният договор между АПИ и „Автомагистрали“ ЕАД е сключен на 23 октомври 2019 г. за укрепване на обекти от републиканската пътна мрежа, засегнати от геодинамични процеси и явления.

При одит на изпълнението Сметната палата установи, че към края на проверявания период нито един от определените 84 обекта не е бил окончателно завършен. Одитът посочи още, че „Автомагистрали“ е сключило 129 договора с 30 външни лица на стойност 411 666 288 лева без ДДС.

Новите проверки трябва да установят дали отчетените дейности съответстват на реално извършеното строителство, как са разходвани средствата и има ли данни за престъпления. В съобщението на прокуратурата не се посочва да са повдигнати обвинения по тези проверки.

Източници: nova.bg, bta.bg