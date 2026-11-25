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Смъртта на възрастна двойка в украинското село Дачне през януари 2025 г. остава неизяснена. Повечето жители, с които авторът на разследването на Би Би Си е разговарял, смятат, че бабата и дядото са били убити от украински войници, но никой не е бил пряк свидетел на случилото се. Информацията не е могла да бъде независимо потвърдена.

Къщата на семейството в източната част на Дачне е била разрушена. Съседи са разказали, че двойката е избягала в друга къща на същата улица. Жената, представена с името Лина, е била сред последните хора, които са ги видели живи.

По думите ѝ това се е случило през втората половина на януари, когато руските сили са настъпвали към селото, а украински военнослужещи са се придвижили от покрайнините към центъра. Лина е заявила, че войниците са се криели в дворове и са използвали странични улици, за да избегнат дроновете.

Според разказа ѝ двама военнослужещи са влезли в нейния имот. Те не са носели отличителни знаци, но са говорели украински. „Трябва да си тръгнете. Защо още сте тук?“, казали те, по думите на Лина. Тя е заявила, че единият е насочил картечница към нея, а другият е отишъл към къщата, в която са се намирали бабата и дядото.

Телата са открити на следващия ден

Лина е разказала, че е напуснала дома си за нощта, а на следващия ден се е върнала на улицата на семейството. Вратата на къщата била отворена, въпреки студа. Заради дроновете над района тя не посмяла да влезе, а по-късно научила от съседи, че двамата са мъртви.

Друга жена, представена като Мария, е описала как е открила телата. По думите ѝ бабата е лежала в леглото, покрита с одеяло, а дядото е бил на пода в локва от вече засъхнала кръв. Мария също е смятала, че отговорни са украински военнослужещи. Тя е заявила, че по онова време се е страхувала за собствения си живот.

„Ако ме бяха видели, щяха да убият и мен“, е казала Мария.

Тя е предположила, че войниците са били раздразнени от дядото, който многократно настоявал да бъде евакуиран. Това твърдение обаче не е подкрепено от пряко свидетелство или независимо доказателство.

Аутопсията не дава окончателен отговор

Телата са били извадени близо 20 месеца по-късно и изпратени в морга в окупиран район, където е извършена базова аутопсия. Съдебен експерт е посочил, че бабата е починала от взривна травма на черепа, но не е могъл да установи какво я е причинило.

При тялото на дядото не са били открити очевидни следи от наранявания. Сравнение на сателитни снимки на къщата, направени преди и след предполагаемата дата на смъртта, не е показало значителни щети по сградата.

Кметицата, назначена от руските окупационни власти след превземането на Дачне през февруари, е заявила, че е присъствала на погребението през следващия месец и че половината от черепа на бабата е липсвала.

Свидетелствата показват напрежението между останалите в селото цивилни и украинските войници, които са подозирали жителите в симпатии към Русия. Въпреки това остава неизвестно кой и при какви обстоятелства е причинил смъртта на двойката.

„Не бях там. Но защо бихте убили възрастни хора?“, е казал мъжът, който според собствените му думи е погребал двамата.

Източници: bbc.co.uk