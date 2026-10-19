ИПБ: Цените на мантинелите са с 110% над ориентирите

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Институтът за пътна безопасност (ИПБ) отчита средно увеличение от 110% на предложените цени за мантинели и други ограничителни системи спрямо пределните стойности на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) от 2025 г. Данните са част от анализ на пазарната консултация, публикувана от АПИ на 29 септември.

Според ИПБ разликата е значително по-голяма от ръста на строителните разходи, който за периода 2022–2025 г. е около 35%. Институтът сравнява предложенията с ценови ориентири от България и Европа и поставя въпроса дали стойностите са икономически обосновани.

Разлика между българските и европейските стойности

Средната предложена цена за стоманена мантинела клас H2 W4 е 282 евро на метър. За сравнение, италианският ценоразпис за 2026 г. посочва 134,50 евро на метър за пътна система H2. ИПБ уточнява, че техническите характеристики на сравняваните системи не са напълно идентични, но според организацията разликата изисква обяснение.

При бетонните ограничителни системи средната предложена цена е около 730 евро на метър. В анализа на АПИ е посочена и каталожна цена от 128,80 евро на метър за бетонен елемент REBLOC H2 W5, без монтаж.

48 предложения и сходни ценови структури

Пазарната консултация е започнала на 14 септември и обхваща 88 позиции, свързани с текущия ремонт и поддръжката на републиканската пътна мрежа. В нея са подадени 48 индикативни предложения. Те не представляват класиране и не водят до възлагане на обществена поръчка, а трябва да послужат за определяне на прогнозните стойности при бъдеща процедура.

ИПБ посочва, че 39 от 48-те предложения са разпределени в групи със силно сходни ценови структури. Това е основание да бъдат проверени оригиналните оферти и файловете към тях, но само по себе си не доказва картел или друго нарушение.

Според анализа цените в консултацията са средно с около 34% над инхаус цените на държавното дружество „Автомагистрали“ при възстановяване на мантинели след пътнотранспортни произшествия. При сравнение на една и съща дейност разликите трябва да бъдат обосновани с конкретни разходи, технически параметри и условия за изпълнение.

ИПБ иска проверка преди бъдещата поръчка

„Това не е присъда срещу конкретна фирма. Това е въпрос за публичните средства“, заявяват от Института за пътна безопасност.

Организацията настоява за независима финансова и техническа експертиза, проверка на 48-те оригинални предложения и техните метаданни, както и за пълна и еднозначна техническа спецификация на системите.

От ИПБ посочват, че ако проверката установи достатъчно данни за евентуално съгласувано поведение, материалите трябва да бъдат предоставени на Комисията за защита на конкуренцията. Преди АПИ да използва посочените стойности като основа за бъдещи обществени поръчки, според института трябва да бъде доказано, че цените са икономически обосновани и че конкуренцията е реална.

Източници: news.bg, economic.bg, bgonair.bg