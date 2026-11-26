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Турската компания Kıraç Galvaniz е подписала чрез консорциум, създаден в България, договор за 32 125 000 евро без ДДС за поддръжка и ремонт на системи за пътна безопасност в Северозападна и Югозападна България. С включен ДДС стойността достига 38 550 000 евро.

В съобщението си до инвеститорите компанията посочва, че договорът е за една година, а изпълнението трябва да започне на 1 декември 2026 г. Kıraç Galvaniz допълва, че оценяването на офертите по още две обществени поръчки в България продължава.

Публично не са посочени нито възложителят по договора, нито българските дружества, които участват в консорциума. Не са публикувани и договорът, единичните цени или техническата документация по поръчката. Към момента няма публично съобщение за сделката от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Агенция „Пътна инфраструктура“ или „Автомагистрали“ ЕАД.

ИПБ поиска пет отговора

Институтът за пътна безопасност настоява държавните институции да изяснят кой е възложителят, кои са българските партньори на турската компания и има ли връзка между новия договор и вече доставените и монтирани турски мантинели по републиканската пътна мрежа.

Организацията иска още да бъдат посочени останалите две обществени поръчки и тяхната стойност, както и да бъде обяснено кога ще бъдат публикувани договорът, цените и техническите документи. „Нашите претенции са към прозрачността, законосъобразността и начина, по който българските институции разходват обществения ресурс и гарантират безопасността на гражданите“, заяви ИПБ.

От института твърдят, че още преди три месеца са предупредили кой ще спечели процедурата. Според организацията това се е случило, докато информацията за договора е достигнала до българската публика чрез борсово съобщение, предназначено за инвеститорите на турската компания.

Съвпадение с обявена процедура

Новият договор съвпада по стойност и обхват с една от трите процедури, обявени от „Автомагистрали“ в началото на ноември по вътрешни правила. За нея е посочена прогнозна стойност от 32,125 млн. евро без ДДС и са включени Северозападният и Югозападният район. Това съвпадение е посочено в публикация на „Булевард България“, която се позовава на документи на държавното дружество.

Разликата е, че описанието на по-рано обявената процедура е за продажба и доставка на ограничителни системи, без монтаж, демонтаж и други дейности по влагането им. В съобщението на Kıraç Galvaniz договорът е представен като поддръжка и ремонт на системи за пътна безопасност. Българска институция не е потвърдила публично дали става дума за една и съща процедура.

На 13 ноември „Булевард България“ съобщи, че трите процедури на „Автомагистрали“ за всички шест района имат обща прогнозна стойност от 89,3 млн. евро без ДДС за една година. Кандидатите са разполагали с около седмица за подаване на оферти.

Предишни въпроси за мантинелите

Спорът около турските мантинели започна още през септември. МРРБ заяви, че поставената на автомагистрала „Хемус“ при „Коренишки дол“ система разполага с необходимата документация по европейския стандарт EN 1317 и е изпитана за удар от 38-тонен автомобил.

ИПБ обаче постави въпроси за основанието, цените и документите по доставката и монтажа. На 7 октомври организацията изрично заяви, че няма претенции към Kıraç Galvaniz и не оспорва качеството на нейните продукти. Според ИПБ въпросите са към българската държава и начина, по който се възлагат и приемат дейности по републиканската пътна мрежа.

Засега няма обявен срок, в който МРРБ, АПИ или „Автомагистрали“ ще отговорят на поставените въпроси. Първата посочена дата по договора е 1 декември, когато трябва да започне изпълнението на дейностите.

Източници: bta.bg, boulevardbulgaria.bg, dunavmost.com