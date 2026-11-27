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Сблъсъците между привържениците на „Олимпик“ (Марсилия) и „Левски“ (София) преди мача от Лига Европа на 26 ноември продължават да предизвикват реакции във Франция и България. Докато българската общественост е фокусирана върху нападението над привържениците на „сините“, част от френските публикации поставят акцент и върху поведението на българската агитка и предполагаемите провокации преди сблъсъка.

Но как френските медии представиха случилото се и защо се появиха твърденията за расистки провокации?

Как започна всичко на стадион „Велодром“?

Според информациите на AFP, Le Figaro и Le Parisien инцидентите започват около десет минути преди началото на срещата.

Няколко десетки привърженици на „Марсилия“ напускат сектора Virage Sud и се появяват в трибуна „Жан Буен“, където се намират български фенове. Следва движение на тълпата, като френските привърженици изглежда преследват група българи, които се оттеглят към определения за гостуващата агитка сектор.

Там напрежението ескалира. Двете групи започват да хвърлят предмети и пиротехнически средства една срещу друга. Намесата на охраната успява временно да възстанови реда, но секторът на гостите остава под засилено полицейско наблюдение.

В него се намират приблизително 500 привърженици на „Левски“.

Нацистки поздрав от български фен привлече вниманието на френската преса

Една от най-коментираните подробности във френските публикации е видеозапис, разпространен в социалните мрежи, на който български привърженик изглежда извършва нацистки поздрав.

Изданието Dernières Nouvelles d'Alsace (DNA) отделя специално внимание на кадрите и ги включва още в заглавието си: „Нацистки поздрав и огромни сблъсъци: напрежение на трибуните преди Марсилия – Левски“.

Този детайл е важен за разбирането на реакциите във Франция. Нацистката символика има особено тежък обществен контекст в страната и подобна проява закономерно предизвиква остри реакции.

Тук обаче трябва да се направи разграничение: видеозаписът показва предполагаема проява на един привърженик, но сам по себе си не доказва, че тя е причината за нападението, нито че всички български фенове са участвали в подобни провокации.

Необходимо е също да се разграничат нацистките символи от конкретните твърдения за расистки реплики или обиди. В разгледаните публикации няма независимо потвърждение, че такива реплики са били отправени към френските привърженици.

Различният поглед на френските медии

Интересно е, че различните френски издания поставят различни акценти върху случилото се.

Le Figaro и Le Parisien описват основно хронологията на сблъсъците – придвижването на марсилските ултраси към сектора на гостите, преследването на български привърженици и хвърлянето на предмети и факли.

и описват основно хронологията на сблъсъците – придвижването на марсилските ултраси към сектора на гостите, преследването на български привърженици и хвърлянето на предмети и факли. TF1 Info акцентира върху броя на пострадалите и информацията от полицейската префектура.

акцентира върху броя на пострадалите и информацията от полицейската префектура. TV5Monde представя инцидентите и реакцията на футболния клуб, който осъжда насилието и заявява, че изяснява обстоятелствата.

представя инцидентите и реакцията на футболния клуб, който осъжда насилието и заявява, че изяснява обстоятелствата. Dernières Nouvelles d'Alsace поставя на преден план видеозаписа с предполагаемия нацистки поздрав.

Така френското медийно отразяване не се свежда до една-единствена версия. Докато едни публикации се концентрират върху физическото нападение и пострадалите, други обръщат внимание на провокативното поведение на отделни привърженици.

Единадесет пострадали българи, петима в болница

По данни на полицейската префектура, цитирани от AFP и TF1 Info, общо 11 български привърженици са получили наранявания.

Петима са транспортирани до болница с травми на очите, наранявания на главата и изкълчено рамо. Други шестима са получили медицинска помощ на място.

Към момента на публикуване на първоначалните съобщения френските власти не са разполагали с информация за извършени арести във връзка със сблъсъците.

От „Олимпик“ (Марсилия) осъдиха инцидентите и заявиха, че работят с компетентните органи за установяване на точните обстоятелства.

Треньорът на „Левски“ Хулио Веласкес определи случилото се като неприемливо за футбола и изрази подкрепа към привържениците, попаднали в сблъсъците.

Футболът остана на заден план

Срещата все пак се проведе по програма и завърши с победа 1:0 за „Марсилия“. Спортният резултат обаче остана в сянката на насилието по трибуните.

Случаят поставя няколко важни въпроса: имало ли е предварителни провокации, каква е била ролята на отделни привърженици и защо сигурността на гостуващата агитка не е предотвратила сблъсъка?

Едно е ясно – наличието на провокативно или расистко поведение от страна на отделни фенове трябва да бъде разследвано и санкционирано, но не може да служи като оправдание за физическо насилие.

Разследването на френските власти трябва да установи индивидуалната отговорност на участниците, вместо вината да бъде прехвърляна върху цяла футболна агитка или националност.

Източници: DNA; Le Figaro; TF1 Info; TV5Monde; AFP