Спортът по ТВ във вторник (25 август)

09.00 Снукър: Открито първенство на Ухан - Евроспорт 1
14.30 Снукър: Открито първенство на Ухан - Евроспорт 2
15.30 Колоездене: Обиколка на Испания - Евроспорт 1
17.00 Волейбол: Италия – Словакия, жени - бТВ Екшън
17.30 Волейбол: България – Северна Македония, мъже под 20г. - МАХ Спорт 4
17.30 Волейбол: Нидерландия – Испания, жени - МАХ Спорт 2
18.30 Футбол: Втора лига, Берое – Спартак Плевен - Диема Спорт
19.00 Тенис: Открито първенство на САЩ - Евроспорт 1
19.00 Волейбол: България – Чехия - МАХ One
19.00 Волейбол, Полша – Словения, жени - Ринг тв
19.10 Футбол: Ал Таавон – Ал Файка - МАХ Спорт 3
21.00 Тенис, турнир в Уинстън-Сейлъм - МАХ Спорт 1
21.45 Футбол: Саутхемптън – Уест Хем - Диема спорт
21.45 Футбол: Плимут – Ковънтри - Нова спорт
22.00 Футбол: Нотингам – Лийдс - Диема спорт 2
22.00 Футбол: Валенсия – Бетис - МАХ Спорт 4
22.00 Футбол: Бодьо Глимт – НЕК - МАХ Спорт 2
22.00 Футбол: ЛАСК – Селтик - МАХ Спорт 3
22.00 Футбол: Бирмингам – Брентфорд - Диема спорт 3
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