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Спортът по ТВ във вторник (25 август)

25 Август, 2026 08:08 948 0

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Ето какво може да гледате по телевизията днес

Спортът по ТВ във вторник (25 август) - 1
Снимка: shutterstock.com
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

09.00 Снукър: Открито първенство на Ухан - Евроспорт 1

14.30 Снукър: Открито първенство на Ухан - Евроспорт 2

15.30 Колоездене: Обиколка на Испания - Евроспорт 1

17.00 Волейбол: Италия – Словакия, жени - бТВ Екшън

17.30 Волейбол: България – Северна Македония, мъже под 20г. - МАХ Спорт 4

17.30 Волейбол: Нидерландия – Испания, жени - МАХ Спорт 2

18.30 Футбол: Втора лига, Берое – Спартак Плевен - Диема Спорт

19.00 Тенис: Открито първенство на САЩ - Евроспорт 1

19.00 Волейбол: България – Чехия - МАХ One

19.00 Волейбол, Полша – Словения, жени - Ринг тв

19.10 Футбол: Ал Таавон – Ал Файка - МАХ Спорт 3

21.00 Тенис, турнир в Уинстън-Сейлъм - МАХ Спорт 1

21.45 Футбол: Саутхемптън – Уест Хем - Диема спорт

21.45 Футбол: Плимут – Ковънтри - Нова спорт

22.00 Футбол: Нотингам – Лийдс - Диема спорт 2

22.00 Футбол: Валенсия – Бетис - МАХ Спорт 4

22.00 Футбол: Бодьо Глимт – НЕК - МАХ Спорт 2

22.00 Футбол: ЛАСК – Селтик - МАХ Спорт 3

22.00 Футбол: Бирмингам – Брентфорд - Диема спорт 3


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