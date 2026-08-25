Бърнам вероятно ще посети Ню Йорк през септември

Британският премиер Анди Бърнам заяви след първото си посещение в Киев, че вероятно ще пътува до Ню Йорк през септември за годишната сесия на Общото събрание на ООН, съобщава „Блумбърг“, цитирана от Би Би Си, предава News.bg.

Бърнам уточни, че плановете все още не са окончателно потвърдени, но очаква да посети САЩ. Това би било първата му визита в страната, откакто пое премиерския пост през юли.

„Тръгвам си оттук с доста ясна представа какво трябва да направя през следващите няколко седмици“, заяви британският премиер в Киев.

Недостигът на ракети за Patriot е сред основните проблеми

Една от водещите теми по време на разговорите му в украинската столица е била необходимостта от допълнителни средства за противовъздушна и противоракетна отбрана.

Украинските власти многократно предупреждават, че запасите от ракети-прехващачи за системите Patriot са ограничени.

Patriot е сред ключовите елементи на украинската противовъздушна отбрана заради способността си да прехваща руски балистични ракети.

Бърнам заяви пред „Блумбърг“, че е „напълно уверен“, че проблемът с недостига на прехващачи може да бъде решен.

Според него необходимите боеприпаси не трябва да бъдат осигурени единствено от САЩ.

„Има и други играчи, които биха могли да помогнат и върху които можем да окажем влияние“, каза британският премиер.

Лондон търси решение чрез международна коалиция

По думите на Бърнам решението вероятно ще бъде „многопластово“ и ще изисква значителни дипломатически усилия и множество разговори през следващите седмици.

Британският премиер обаче не посочи конкретно колко ракети-прехващачи са необходими на Украйна, нито кои държави Лондон смята да привлече в усилията за осигуряването им.

Очакваното посещение в Ню Йорк през септември може да даде на Бърнам възможност да обсъди въпроса с други западни партньори и да търси по-широка международна подкрепа за укрепването на украинската противовъздушна отбрана.