"Кинематограф": Изборът на проф. Дачев за национален представител на държавните висши училища пренася кризата от НАТФИЗ на национално равнище

Сдружение "Кинематограф" разпространи позиция от протестиращите студенти и преподаватели от НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ във връзка с избора на проф. Мирослав Дачев за председател на Управителния съвет на Сдружението на държавните висши училища. Ето какво пишат от сдружението:

Със сериозно безпокойство научихме, че ректорът на НАТФИЗ чл.-кор. проф. дфн. Мирослав Дачев е избран за председател на Управителния съвет на Сдружението на държавните висши училища в Република България от 3 август 2026 г., като наследява настоящия министър на образованието и науката проф. дфн. Георги Вълчев. При учредяването на Сдружението на 17 октомври 2025 г. двамата са избрани в петчленния му Управителен съвет, а проф. Вълчев става негов председател.

Този избор не може да бъде разглеждан извън продължаващата криза на доверие в НАТФИЗ. Начинът на управление на проф. Дачев и многократно демонстрираната липса на диалог, солидарност и толерантност към студенти и преподаватели поставят основателния въпрос как човек, който не успява да изгради доверие в собственото си висше училище, получава още по-висока национална представителна функция.

Допълнителна тревога пораждат институционалните връзки около този избор.

На 1 юли Управителният съвет на Сдружението на държавните висши училища, чийто член е самият проф. Дачев, публикува позиция в негова подкрепа. Няколко седмици по-късно Националният браншов синдикат „Висше образование и наука“ – КНСБ също публично застана зад него. Остава в сянка една съществена подробност: председателят на ВОН–КНСБ доц. д-р Лиляна Вълчева е същевременно председател и на Съвета на настоятелите на НАТФИЗ – при това точно от квотата на МОН.

Трудно е подобно преплитане на роли да бъде подминато като съвпадение. Когато структури, които по дефиниция представляват различни интереси във висшето образование, започнат последователно да застават една зад друга, възниква основателният въпрос дали не наблюдаваме система на взаимна институционална и публична подкрепа. Обществото има право да получи ясен отговор.

Проф. Мирослав Дачев няма доверието на протестиращите студенти и преподаватели в НАТФИЗ. Изборът му за национален представител на държавните висши училища не решава тази криза – пренася я на национално равнище!