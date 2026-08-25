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"Кинематограф": Изборът на проф. Дачев за национален представител на държавните висши училища пренася кризата от НАТФИЗ на национално равнище

"Кинематограф": Изборът на проф. Дачев за национален представител на държавните висши училища пренася кризата от НАТФИЗ на национално равнище

25 Август, 2026 08:20 1 246 9

  • натфиз-
  • кинематограф-
  • проф. мирослав дачев

Този избор не може да бъде разглеждан извън продължаващата криза на доверие в НАТФИЗ, смятат от сдружението

"Кинематограф": Изборът на проф. Дачев за национален представител на държавните висши училища пренася кризата от НАТФИЗ на национално равнище - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Сдружение "Кинематограф" разпространи позиция от протестиращите студенти и преподаватели от НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ във връзка с избора на проф. Мирослав Дачев за председател на Управителния съвет на Сдружението на държавните висши училища. Ето какво пишат от сдружението:

Със сериозно безпокойство научихме, че ректорът на НАТФИЗ чл.-кор. проф. дфн. Мирослав Дачев е избран за председател на Управителния съвет на Сдружението на държавните висши училища в Република България от 3 август 2026 г., като наследява настоящия министър на образованието и науката проф. дфн. Георги Вълчев. При учредяването на Сдружението на 17 октомври 2025 г. двамата са избрани в петчленния му Управителен съвет, а проф. Вълчев става негов председател.

Този избор не може да бъде разглеждан извън продължаващата криза на доверие в НАТФИЗ. Начинът на управление на проф. Дачев и многократно демонстрираната липса на диалог, солидарност и толерантност към студенти и преподаватели поставят основателния въпрос как човек, който не успява да изгради доверие в собственото си висше училище, получава още по-висока национална представителна функция.

Допълнителна тревога пораждат институционалните връзки около този избор.

На 1 юли Управителният съвет на Сдружението на държавните висши училища, чийто член е самият проф. Дачев, публикува позиция в негова подкрепа. Няколко седмици по-късно Националният браншов синдикат „Висше образование и наука“ – КНСБ също публично застана зад него. Остава в сянка една съществена подробност: председателят на ВОН–КНСБ доц. д-р Лиляна Вълчева е същевременно председател и на Съвета на настоятелите на НАТФИЗ – при това точно от квотата на МОН.

Трудно е подобно преплитане на роли да бъде подминато като съвпадение. Когато структури, които по дефиниция представляват различни интереси във висшето образование, започнат последователно да застават една зад друга, възниква основателният въпрос дали не наблюдаваме система на взаимна институционална и публична подкрепа. Обществото има право да получи ясен отговор.

Проф. Мирослав Дачев няма доверието на протестиращите студенти и преподаватели в НАТФИЗ. Изборът му за национален представител на държавните висши училища не решава тази криза – пренася я на национално равнище!


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    8 7 Отговор
    Ами да!!! Когато дъртите комунисти от ДС забележат, че някой е изключително некадърен, но изключително крадлив - веднага го правят техен човек!!!

    Коментиран от #6

    08:26 25.08.2026

  • 2 ту-туу

    7 5 Отговор
    Аман от професори и генерали като сикаджииската герб мутра /абе г-н началник как ще съм генерал-майор като има и генерал-лейтенант,а аз съм гл.секретар на мвр/

    Коментиран от #9

    08:33 25.08.2026

  • 3 Майстора

    10 1 Отговор
    Най-сладки са паричките за неправителствените организации и сдружения.Там никой не знае кой плаща,за какво плаща и колко плаща.Абе куче камиони влачи, диря няма.

    08:38 25.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 "Протестиращи актьори"

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Хора без работа..

    08:56 25.08.2026

  • 7 Пожелавам

    6 2 Отговор
    Успех на любовника на проф. М. Каланова! Явно бая е платил за този пост, а трябва да остане нещо и за любовните игри

    08:58 25.08.2026

  • 8 Вмирисан зелен чорап

    4 3 Отговор
    Кой каза,че комунизмът си е отишъл,некадърните и калпавите продължават да просперират!Велик е комунизмът и фатна е неговия пророк!

    08:58 25.08.2026

  • 9 АГАТ а Кристи

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "ту-туу":

    "ту-тууу", ту-тууу" ... - АМА Е ОТ ВАШИТЕ - с ДОКАЗАНА ЧЕРВЕНА партиина членска КНИЖКА 😭

    09:26 25.08.2026

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