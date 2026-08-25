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Манчестър Сити се разделя с Нико Гонсалес и насочва поглед към Енцо Фернандес

Манчестър Сити се разделя с Нико Гонсалес и насочва поглед към Енцо Фернандес

25 Август, 2026 08:26 561 2

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  • енцо фернандес-
  • англия

„Гражданите“ продължават да обновяват средната си линия

Манчестър Сити се разделя с Нико Гонсалес и насочва поглед към Енцо Фернандес - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Манчестър Сити и Нюкасъл Юнайтед са постигнали устна договорка за преминаването на испанския полузащитник Нико Гонсалес на север. Сделката се оценява на внушителните 47 милиона паунда, като към сумата могат да се добавят още три милиона под формата на бонуси. Самият Гонсалес вече е дал зелена светлина за трансфера, след като е получил уверения, че ще бъде ключова фигура в амбициозния проект на „свраките“.

Това лято Манчестър Сити се разделя с още един от своите полузащитници. След като Бернардо Силва, Родри и Тижани Райндерс вече напуснаха „Етихад“, сега и Нико Гонсалес поема по нов път. Испанецът пристигна в Манчестър през февруари 2015 година от Порто срещу 50 милиона паунда и изигра 59 мача с екипа на „гражданите“, в които реализира четири попадения.

Манчестър Сити вече подсили състава си с Елиът Андерсън от Нотингам Форест за рекордните 116 милиона паунда. Само ден по-късно клубът финализира и трансфера на Аюб Буади от Лил, който ще струва на „гражданите“ 85.6 милиона паунда. Но трансферната сага не приключва дотук – до края на седмицата се очаква Сити да отправи официална оферта за звездата на Челси Енцо Фернандес, за когото лондончани настояват за сума от 120 милиона паунда.

В лагера на Нюкасъл Юнайтед пък са убедени, че Нико Гонсалес е точният човек, който да запълни празнината, оставена от Бруно Гимараеш.


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