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Съдебната битка между Мбапе и ПСЖ приключи: делото за морален тормоз е прекратено

Съдебната битка между Мбапе и ПСЖ приключи: делото за морален тормоз е прекратено

4 Октомври, 2026 08:15 586 0

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През май 2025 г. французинът предприе съдебни действия срещу бившия си клуб

Съдебната битка между Мбапе и ПСЖ приключи: делото за морален тормоз е прекратено - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Френското правосъдие прекрати разследването по жалбата на Килиан Мбапе срещу ПСЖ за предполагаем морален тормоз. Причината е липсата на достатъчно доказателства, а самият нападател на Реал Мадрид вече е оттеглил сигнала си.

Случаят е свързан със събитията от лятото на 2023 г., когато Мбапе отказа да продължи договора си с парижкия клуб. Тогава ръководството на ПСЖ го извади от първия отбор и в продължение на няколко седмици футболистът тренираше отделно.

Впоследствие нападателят беше върнат в състава от Луис Енрике и продължи сезона с парижани. След края на кампанията Мбапе напусна клуба и премина в Реал Мадрид, но конфликтът между двете страни продължи и извън терена.

След раздялата ПСЖ задържа част от възнагражденията и бонусите, които според Мбапе му се полагат. От клуба твърдяха, че сумите са били обвързани с устна договорка между футболиста и президента Насер Ал-Келайфи, която е позволила на Мбапе да бъде върнат в първия състав.

През май 2025 г. французинът предприе съдебни действия срещу бившия си клуб, включително заради предполагаемия морален тормоз по време на отстраняването му. По-късно той оттегли тази част от жалбата, но разследването продължи до окончателното му прекратяване заради недостатъчни доказателства.

Паралелно с това Мбапе водеше дело за неизплатените финансови средства. Трудов съд постанови ПСЖ да му изплати 61 милиона евро, а клубът реши да не обжалва решението, което го направи окончателно.

С прекратяването на производството за морален тормоз приключва и последният съдебен спор между Мбапе и ПСЖ, останал след раздялата им през 2024 г.


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