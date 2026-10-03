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Атанас Рибарски с остър коментар след поражението от Исландия: „Започнахме много по детски"

Атанас Рибарски с остър коментар след поражението от Исландия: „Започнахме много по детски"

3 Октомври, 2026 21:42 780 8

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България загуби гостуването си в Рейкявик

Атанас Рибарски с остър коментар след поражението от Исландия: „Започнахме много по детски" - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Временният селекционер на българския национален отбор Атанас Рибарски не скри разочарованието си след тежката загуба с 0:3 при гостуването на Исландия в турнира Лига на нациите. Специалистът чистосърдечно призна, че „трикольорите“ са били напълно надиграни, но в същото време подчерта желанието и амбицията в момчетата. Той бе категоричен, че Проблемите в тима не могат да бъдат пренебрегвани и щабът трябва много внимателно да набележи акцентите преди гостуването на Люксембург.

Наставникът отчете доброто начало на България, но посочи, че първото попадение на домакините е вкарало припряност и несигурност в действията на националите:

„Тежка загуба, с 0:3... мисля, че начинът, желанието, амбицията я видях във футболистите. Всичко се получаваше до първата ситуация. Действително добре изработен гол от Исландия, накара ни да сме припряни. Бяхме несигурни в единоборствата, лесно ни преодоляваха на двата фланга, акцентирахме го. Използваха добре полупространствата. Коригирахме това нещо, но през второто имаше минимална промяна, за съжаление.“

Рибарски бе изключително критичен към действията в отбрана, заявявайки, че допуснатите попадения са недопустими за това състезателно ниво:

„Започнахме много по детски. Не мога да кажа, че загубата в нашето поле са детска проява. Вторият и третият гол мисля, че не отиват на нивото на нашите футболисти. Продължавам да твърдя, че имаме добри футболисти. Детски бяха двете ситуации накрая, можеше да ги изиграем коренно различно. Предпочитаме да стреляме от дистанция, вместо да играем един на един – според мен няма да донесе никакъв успех.“

Селекционерът увери, че въпреки задълбочаването на кризата, щабът ще търси спешни решения още преди следващия двубой, защото ако си заравят главата в пясъка с надеждата проблемите да се решат сами, това няма да доведе до никакъв резултат.

Рибарски разкри и част от тактическия си план за срещата, като разясни идеята зад включването на Жоро Русев и Лукас Петков, които е трябвало да търсят пространството зад гърба на исландските бекове. В допълнение той отличи поведението на Илия, който въпреки липсата на игрови ритъм сам е изявил желание да излезе на терена и да помогне на тима.

В заключение той посочи, че най-големият дефицит в националния отбор е времето. Постоянното текучество и ротации на футболисти пречат за изграждането на здрави връзки и усещане за стабилност, а слабата игра с топка днес е била изненадващо отстъпление, което трябва да бъде коригирано в оставащите два дни до следващия мач.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    3 2 Отговор
    Не са виновни момчетата.Съперникът беше много силен за нас

    21:50 03.10.2026

  • 2 Зеления

    6 0 Отговор
    От следващото издание на лигата на нациите УЕФА премахва група D и сегашната група С, където България е на последно място остава последна група.

    Не мога да разбера защо всички държави се мъчат да ни бият, след като няма никакъв шанс да ни изместят от последното място на последната група....

    21:52 03.10.2026

  • 3 Хотела супер

    4 1 Отговор
    Много хубави каки в басейна с гореща вулканична вода Руси и отдолу не като тука

    21:56 03.10.2026

  • 4 Като ви е тежко с децата

    1 1 Отговор
    Вземи детски дулколекс и не забравяйте да се подпишете за премиите

    21:59 03.10.2026

  • 5 Иван

    7 1 Отговор
    Като не стават да си събират багажа и да се търсят нови но на нас ни е виновен Гонзо или треньора тука са виновни футболистите и никой друг

    22:01 03.10.2026

  • 6 Докога

    7 1 Отговор
    тези физкултурници ще се мъчат да управляват този спорт??!! Очевидно,е че Иванов беше сложен там да замете простотиите сътворени от т. н. четвърти. Очевидно е че нищо не разбора от управление. Очевидно е че Лечков и компания дирижират. Дори използват негови заучени фрази, че няма футболисти и т. н. Въпроса е до кога цял народ ще гледа това безобразие и ще търпи неграмотни и некадърни хора да ни правят за посмешище на света.

    Коментиран от #7

    22:04 03.10.2026

  • 7 Последното Ви

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Докога":

    Изречение важи и за политиците

    22:29 03.10.2026

  • 8 Гост

    0 0 Отговор
    Доът у Враца, тренера ще е последен! Но ще е уважен! Минимум 100 кила Бочко ще им трябва, башка вани и легени със смрадлика, да излекуват народната любов!

    22:33 03.10.2026

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