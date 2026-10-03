Атанас Рибарски с остър коментар след поражението от Исландия: „Започнахме много по детски"

Временният селекционер на българския национален отбор Атанас Рибарски не скри разочарованието си след тежката загуба с 0:3 при гостуването на Исландия в турнира Лига на нациите. Специалистът чистосърдечно призна, че „трикольорите“ са били напълно надиграни, но в същото време подчерта желанието и амбицията в момчетата. Той бе категоричен, че Проблемите в тима не могат да бъдат пренебрегвани и щабът трябва много внимателно да набележи акцентите преди гостуването на Люксембург.

Наставникът отчете доброто начало на България, но посочи, че първото попадение на домакините е вкарало припряност и несигурност в действията на националите:

„Тежка загуба, с 0:3... мисля, че начинът, желанието, амбицията я видях във футболистите. Всичко се получаваше до първата ситуация. Действително добре изработен гол от Исландия, накара ни да сме припряни. Бяхме несигурни в единоборствата, лесно ни преодоляваха на двата фланга, акцентирахме го. Използваха добре полупространствата. Коригирахме това нещо, но през второто имаше минимална промяна, за съжаление.“

Рибарски бе изключително критичен към действията в отбрана, заявявайки, че допуснатите попадения са недопустими за това състезателно ниво:

„Започнахме много по детски. Не мога да кажа, че загубата в нашето поле са детска проява. Вторият и третият гол мисля, че не отиват на нивото на нашите футболисти. Продължавам да твърдя, че имаме добри футболисти. Детски бяха двете ситуации накрая, можеше да ги изиграем коренно различно. Предпочитаме да стреляме от дистанция, вместо да играем един на един – според мен няма да донесе никакъв успех.“

Селекционерът увери, че въпреки задълбочаването на кризата, щабът ще търси спешни решения още преди следващия двубой, защото ако си заравят главата в пясъка с надеждата проблемите да се решат сами, това няма да доведе до никакъв резултат.

Рибарски разкри и част от тактическия си план за срещата, като разясни идеята зад включването на Жоро Русев и Лукас Петков, които е трябвало да търсят пространството зад гърба на исландските бекове. В допълнение той отличи поведението на Илия, който въпреки липсата на игрови ритъм сам е изявил желание да излезе на терена и да помогне на тима.

В заключение той посочи, че най-големият дефицит в националния отбор е времето. Постоянното текучество и ротации на футболисти пречат за изграждането на здрави връзки и усещане за стабилност, а слабата игра с топка днес е била изненадващо отстъпление, което трябва да бъде коригирано в оставащите два дни до следващия мач.