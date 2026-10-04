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В Англия: По-добре хърватите да бяха сложили знак „18+“

В Англия: По-добре хърватите да бяха сложили знак „18+“

4 Октомври, 2026 12:32 862 2

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  • футбол-
  • „ватрени“-
  • „трите лъва“-
  • риека-
  • the guardian-
  • международен футбол-
  • разгром-
  • футболен резил

Загубата е още по-болезнена за домакините заради обстоятелствата около мача

В Англия: По-добре хърватите да бяха сложили знак „18+“ - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Националният отбор на Хърватия претърпя най-тежкото поражение в историята си, след като беше разгромен от Англия със 7:0 в Риека.

Загубата е още по-болезнена за домакините заради обстоятелствата около мача. Заради наказание на Хърватската футболна федерация двубоят се игра пред празни трибуни, като изключение беше направено единствено за 6200 деца до 14-годишна възраст.

Малчуганите станаха свидетели на истински кошмар за хърватския футбол. Англия доминираше през целия двубой и разликата в класите беше очевидна, а в даден момент дори се появиха опасения, че резултатът може да достигне двуцифрено измерение.

В крайна сметка „Трите лъва“ спряха на седем попадения, но това се оказа напълно достатъчно, за да запишат най-тежката загуба на Хърватия в историята на националния отбор.

Разгромът очаквано предизвика сериозен отзвук в английските медии. „The Guardian“ обърна специално внимание на факта, че на стадиона са присъствали единствено деца.

Изданието използва ироничен тон, определяйки задачата на Англия като „да отнемеш бонбон от дете“. Английските журналисти дори се пошегуваха, че вместо на трибуните да бъдат допуснати деца заради наказанието, хърватите е трябвало да поставят знак „18+“.

Тежкото поражение в Риека със сигурност ще остане като една от най-мрачните страници в историята на хърватския национален отбор.


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