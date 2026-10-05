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Проблеми за Англия: Алекс Скот и Езри Конса отпадат за сблъсъка с Чехия

Проблеми за Англия: Алекс Скот и Езри Конса отпадат за сблъсъка с Чехия

5 Октомври, 2026 18:04 349 0

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23-годишния полузащитник на Борнемут е получил травма в областта на бедрото

Проблеми за Англия: Алекс Скот и Езри Конса отпадат за сблъсъка с Чехия - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Селекцията на Англия остана без халфа Алекс Скот и защитника Езри Конса за предстоящото домакинство срещу Чехия от група А3 на Лигата на нациите. Двамата футболисти са напуснали лагера на „трите лъва“ и се завръщат в клубните си тимове поради контузии, съобщиха официално от Футболната асоциация.

По-сериозно се очертава състоянието на 23-годишния полузащитник на Борнемут. Скот е получил травма в областта на бедрото по време на разгрома със 7:0 над Хърватия в Риека, където започна като титуляр и остана на терена 70 минути с 97% успеваемост на подаванията. Според информация на The Athletic възстановяването му ще отнеме между шест и осем седмици.

Травмата е сериозен удар по Борнемут, за когото предстои гостуване на Челси във Висшата лига на 10 октомври и домакинство на Щурм Грац в Лига Европа пет дни по-късно. Бившият европейски шампион с Англия до 21 години наскоро направи дебют и за мъжкия тим срещу Чехия в Прага, като страхотните му изяви вече привлякоха интереса на гиганти като Челси, Ливърпул, Арсенал и Реал Мадрид.

Защитникът Езри Конса също се прибра в своя клуб за задълбочени медицински прегледи, които да установят точната тежест на повредата му.

Селекционерът Томас Тухел взе решение да не вика техни заместници в състава за мача с Чехия. В момента Англия заема второто място в група А3 на турнира, изоставайки на три точки от лидера Испания.


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