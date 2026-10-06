Лоша новина за Хулиан Алварес: Цената му на трансферния пазар пада

Хулиан Алварес получи нов удар след трудното начало на сезона. Пазарната стойност на звездата на Атлетико Мадрид е намаляла с 10 милиона евро, след като аржентинецът не успя да покаже най-доброто си лице в първите месеци от кампанията.

Алварес беше в центъра на една от големите трансферни саги през лятото. Барселона определи нападателя като една от основните си цели и самият футболист е имал желание да напусне Атлетико. Мадридският клуб обаче категорично отказа да води преговори с каталунците и в крайна сметка Алварес остана на „Метрополитано“.

Според информация на “Diario Sport”, позоваваща се на “Transfermarkt”, пазарната стойност на бившия нападател на Манчестър Сити вече е 110 милиона евро. Преди това Алварес беше оценяван на 120 милиона, което означава спад от цели 10 милиона евро само за няколко седмици.