Зинедин Зидан: Удоволствие е да се работи с тези футболисти

Селекционерът на Франция Зинедин Зидан коментира убедителния успех на своя тим с 4:1 над Белгия в среща от четвъртия кръг на Лигата на нациите. Специалистът остана доволен от показаното на терена, като подчерта силното представяне на тима след почивката.

„Беше изключително важно да се върнем в мача с първия гол – това ни позволи да поемем контрола върху срещата. Дори през първото полувреме започнахме доста добре, но ни липсваше достатъчно скорост в последната третина на терена“, анализира наставникът на „петлите“.

„Смятам, че ако погледнем цялото развитие на двубоя през всичките 90 минути, победата ни е напълно заслужена, а играта ни през втората част беше наистина силна“, допълни Зидан.

„Всичко се развива много позитивно. Това, което постигнахме – тези 10 точки – е резултат от манталитета и усърдната работа с футболистите. В този състав цари страхотно разбирателство. Истинско удоволствие е да се работи с тази група от играчи и това е изключително важен фактор за нас", каза още легендата на френския футбол.