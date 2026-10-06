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Зинедин Зидан: Удоволствие е да се работи с тези футболисти

Зинедин Зидан: Удоволствие е да се работи с тези футболисти

6 Октомври, 2026 10:30 293 1

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Специалистът остана доволен от показаното на терена, като подчерта силното представяне на тима след почивката

Зинедин Зидан: Удоволствие е да се работи с тези футболисти - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Селекционерът на Франция Зинедин Зидан коментира убедителния успех на своя тим с 4:1 над Белгия в среща от четвъртия кръг на Лигата на нациите. Специалистът остана доволен от показаното на терена, като подчерта силното представяне на тима след почивката.

„Беше изключително важно да се върнем в мача с първия гол – това ни позволи да поемем контрола върху срещата. Дори през първото полувреме започнахме доста добре, но ни липсваше достатъчно скорост в последната третина на терена“, анализира наставникът на „петлите“.

„Смятам, че ако погледнем цялото развитие на двубоя през всичките 90 минути, победата ни е напълно заслужена, а играта ни през втората част беше наистина силна“, допълни Зидан.

„Всичко се развива много позитивно. Това, което постигнахме – тези 10 точки – е резултат от манталитета и усърдната работа с футболистите. В този състав цари страхотно разбирателство. Истинско удоволствие е да се работи с тази група от играчи и това е изключително важен фактор за нас", каза още легендата на френския футбол.


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    0 0 Отговор
    Мбапе,Франция играе,много по добре.Факт.

    10:41 06.10.2026

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