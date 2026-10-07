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Нов срив за България - "трикольорите" вече са извън Топ 85 в света

Нов срив за България - "трикольорите" вече са извън Топ 85 в света

7 Октомври, 2026 18:57 592 10

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  • аржентина-
  • франция

Активът на "лъвовете" възлиза на 1262.57 точки

Нов срив за България - "трикольорите" вече са извън Топ 85 в света - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Националният отбор на България регистрира сериозно отстъпление в официалната класация на ФИФА. В обновеното подреждане, публикувано днес, селекцията ни губи пет места и вече се намира на 90-а позиция в света.

Активът на "лъвовете" възлиза на 1262.57 точки. Негативната промяна е пряк резултат от представянето на тима в последните двубои от турнира Лига на нациите. В рамките на изминалия прозорец родните национали изиграха общо четири срещи, като балансът им е далеч от впечатляващ - два поражения, един успех и едно реми.

На върха на йерархията няма промяна. Световният първенец Испания продължава да доминира убедително с актив от 2011.57 точки. Веднага след иберийците се нарежда другият финалист от Мондиал 2026 - тимът на Аржентина, а челната тройка се затваря от националния отбор на Франция.

Що се отнася до съперниците на България в групата ни от Лигата на нациите, най-високо класиран е тимът на Исландия, който заема 73-о място в ранглистата.

Другите два опонента на "трикольорите" са още по-назад. Люксембург вече не е част от стоте най-добри в света и се свлече до 101-ва позиция, а Естония е 122-ра.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Срам и позор

    5 0 Отговор
    Жените са по-добри

    18:58 07.10.2026

  • 2 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 0 Отговор
    България един път игра на полуфиналите с отбор от футболист и станали спортисти и майстори по времето на социализма. Повече нямв да се повтори.
    Щото плюете всичко от времето на соца.
    Карма...

    19:05 07.10.2026

  • 3 Лафчис 2016

    6 0 Отговор
    Какъвто ни е шефа на футбола , такъв ни и футбола .
    Едвам завършил 8 ми клас ,те го направили шеф.
    Като футболист вкарал един гол на тренировка от дуспа в Рен.
    А оня трааалааааала 14-ти го сравнява с Бербатов

    19:13 07.10.2026

  • 4 Ако

    4 0 Отговор
    хвантете 11 квартални ритнитопковци, като нищо ще се справят по-добре от актрисите от т.нар. ":национален отбор". За показност, парвенющина са 1ви, ама на терена са по зле и аматьорска лига.
    Колко от тях биха остнали в отбора ако им се отрежат всички привилегии?

    19:14 07.10.2026

  • 5 Не гледащ футбол

    4 0 Отговор
    Дори това е добро постижение,след ,като в клубните ни отбори ритат 90% чуждоземци...
    За какви ,,трикольори" иде реч въобще?

    19:17 07.10.2026

  • 6 Кабо Верде

    3 0 Отговор
    Продължаваме напред и надолу.

    19:29 07.10.2026

  • 7 ГОЛЕМ СМЕХ

    3 0 Отговор
    Хахахахах нищо де, ние си знаем, 40 години вече все сривове за квот се сетиш, та трикольорите ли ще ни изненадат хахахаха.

    19:38 07.10.2026

  • 8 ШЕФА

    2 0 Отговор
    Извън Топ 85,но на първо място по ТОТО !

    19:47 07.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 ЦСКА Москва

    2 0 Отговор
    Вие какво очаквате след 20 г. управление на некадърника,пияница и мошеник Перуката,а сега и неговото по жалко копие Осмокласника които под давлението на престъпниците Тиквата и Прасето съсипаха футбола и всякакъв друг спорт.

    19:55 07.10.2026

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