Нов срив за България - "трикольорите" вече са извън Топ 85 в света

Националният отбор на България регистрира сериозно отстъпление в официалната класация на ФИФА. В обновеното подреждане, публикувано днес, селекцията ни губи пет места и вече се намира на 90-а позиция в света.
Активът на "лъвовете" възлиза на 1262.57 точки. Негативната промяна е пряк резултат от представянето на тима в последните двубои от турнира Лига на нациите. В рамките на изминалия прозорец родните национали изиграха общо четири срещи, като балансът им е далеч от впечатляващ - два поражения, един успех и едно реми.
На върха на йерархията няма промяна. Световният първенец Испания продължава да доминира убедително с актив от 2011.57 точки. Веднага след иберийците се нарежда другият финалист от Мондиал 2026 - тимът на Аржентина, а челната тройка се затваря от националния отбор на Франция.
Що се отнася до съперниците на България в групата ни от Лигата на нациите, най-високо класиран е тимът на Исландия, който заема 73-о място в ранглистата.
Другите два опонента на "трикольорите" са още по-назад. Люксембург вече не е част от стоте най-добри в света и се свлече до 101-ва позиция, а Естония е 122-ра.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Срам и позор
18:58 07.10.2026
2 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Щото плюете всичко от времето на соца.
Карма...
19:05 07.10.2026
3 Лафчис 2016
Едвам завършил 8 ми клас ,те го направили шеф.
Като футболист вкарал един гол на тренировка от дуспа в Рен.
А оня трааалааааала 14-ти го сравнява с Бербатов
19:13 07.10.2026
4 Ако
Колко от тях биха остнали в отбора ако им се отрежат всички привилегии?
19:14 07.10.2026
5 Не гледащ футбол
За какви ,,трикольори" иде реч въобще?
19:17 07.10.2026
6 Кабо Верде
19:29 07.10.2026
7 ГОЛЕМ СМЕХ
19:38 07.10.2026
8 ШЕФА
19:47 07.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 ЦСКА Москва
19:55 07.10.2026