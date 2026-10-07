Нов срив за България - "трикольорите" вече са извън Топ 85 в света

Националният отбор на България регистрира сериозно отстъпление в официалната класация на ФИФА. В обновеното подреждане, публикувано днес, селекцията ни губи пет места и вече се намира на 90-а позиция в света.

Активът на "лъвовете" възлиза на 1262.57 точки. Негативната промяна е пряк резултат от представянето на тима в последните двубои от турнира Лига на нациите. В рамките на изминалия прозорец родните национали изиграха общо четири срещи, като балансът им е далеч от впечатляващ - два поражения, един успех и едно реми.

На върха на йерархията няма промяна. Световният първенец Испания продължава да доминира убедително с актив от 2011.57 точки. Веднага след иберийците се нарежда другият финалист от Мондиал 2026 - тимът на Аржентина, а челната тройка се затваря от националния отбор на Франция.

Що се отнася до съперниците на България в групата ни от Лигата на нациите, най-високо класиран е тимът на Исландия, който заема 73-о място в ранглистата.

Другите два опонента на "трикольорите" са още по-назад. Люксембург вече не е част от стоте най-добри в света и се свлече до 101-ва позиция, а Естония е 122-ра.